Daniel Pancu a aruncat deja prosopul la CFR Cluj: „Play-off-ul ar fi un miracol”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj traversează unul dintre cele mai negre sezoane din ultimii 15 ani. Ardelenii au părăsit prematur cupele europene și se chinuie atât în Cupă, cât și în campionat. Antrenorul Daniel Pancu nu mai speră la accederea în play-off.

Adio play-off? Daniel Pancu se teme pentru echipa lui

Situația CFR-ului din acest sezon este una care nu îi face cinste, ținând cont că a dominat fotbalul românesc în anii precedenți și că a reprezentat cu mândrie România pe plan extern.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu, a vorbit despre șansele echipei sale la play-off înaintea , care poate fi unul decisiv din această perspectivă.

„Dacă nu conștientizezi repede unde te afli, e greu după. Nu am pronunțat cuvântul play-off! Am spus mereu că e un miracol. E o mare greșeală a unora să pronunțe cuvântul play-off, când vorbesc de CFR, chiar dacă mai sunt șanse matematice.

ADVERTISEMENT

O echipă care câștigă două meciuri în turul campionatului nu poate emită pretenții la play-off. La noi se prăbușește totul atunci când primim gol!”, a declarat Daniel Pancu la

ADVERTISEMENT

De ce crede Daniel Pancu că CFR Cluj a ajuns în actuala situație

Experimentatul tehnician a vorbit ulterior și despre cauzele din spatele crizei în care se află echipa din Gruia. Pancu consideră că nu mai există încredere, iar elevii săi nu sunt obișnuiți să gestioneze o astfel de situație.

„E lipsă de încredere totală, sunt jucători de anul trecut majoritatea care nu sunt obișnuiți cu înfrângerile și cu meciuri fără victorie. E foarte greu de înghițit, dar trebuie să conștientizezi unde te afli”, a mai spus antrenorul ardelenilor.