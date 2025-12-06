Sport

Daniel Pancu a aruncat deja prosopul la CFR Cluj: „Play-off-ul ar fi un miracol”

Emoții mari în tabăra celor de la CFR Cluj în privința calificării în play-off. Ce a spus, de fapt, antrenorul Daniel Pancu despre eventuala prezență a echipei sale în primele 6.
Mihai Dragomir
06.12.2025 | 16:15
Daniel Pancu a aruncat deja prosopul la CFR Cluj Playofful ar fi un miracol
ULTIMA ORĂ
Panică la CFR Cluj. Ce a spus Daniel Pancu despre prezența în play-off. Sursa Foto. Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

CFR Cluj traversează unul dintre cele mai negre sezoane din ultimii 15 ani. Ardelenii au părăsit prematur cupele europene și se chinuie atât în Cupă, cât și în campionat. Antrenorul Daniel Pancu nu mai speră la accederea în play-off.

Adio play-off? Daniel Pancu se teme pentru echipa lui

Situația CFR-ului din acest sezon este una care nu îi face cinste, ținând cont că a dominat fotbalul românesc în anii precedenți și că a reprezentat cu mândrie România pe plan extern.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu, cel care a intervenit în războiul dintre Louis Munteanu și conducerea clubului, a vorbit despre șansele echipei sale la play-off înaintea duelului cu U Craiova, care poate fi unul decisiv din această perspectivă.

„Dacă nu conștientizezi repede unde te afli, e greu după. Nu am pronunțat cuvântul play-off! Am spus mereu că e un miracol. E o mare greșeală a unora să pronunțe cuvântul play-off, când vorbesc de CFR, chiar dacă mai sunt șanse matematice. 

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

O echipă care câștigă două meciuri în turul campionatului nu poate emită pretenții la play-off. La noi se prăbușește totul atunci când primim gol!”, a declarat Daniel Pancu la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Lovitură chiar înainte de alegeri! Instanța a decis: un SINGUR candidat eligibil. Votul...
Digisport.ro
Lovitură chiar înainte de alegeri! Instanța a decis: un SINGUR candidat eligibil. Votul poate fi, totuși, anulat

De ce crede Daniel Pancu că CFR Cluj a ajuns în actuala situație

Experimentatul tehnician a vorbit ulterior și despre cauzele din spatele crizei în care se află echipa din Gruia. Pancu consideră că nu mai există încredere, iar elevii săi nu sunt obișnuiți să gestioneze o astfel de situație.

„E lipsă de încredere totală, sunt jucători de anul trecut majoritatea care nu sunt obișnuiți cu înfrângerile și cu meciuri fără victorie. E foarte greu de înghițit, dar trebuie să conștientizezi unde te afli”, a mai spus antrenorul ardelenilor.

ADVERTISEMENT
Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. CSM Reșița –...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. CSM Reșița – FC Bihor 2-3. Gazdele reduc din diferență! Meci încins
Să auzi și să nu crezi. Ce a spus Adrian Șut despre marea...
Fanatik
Să auzi și să nu crezi. Ce a spus Adrian Șut despre marea rivală înainte de FCSB – Dinamo: ”Nu contează adversarul”. Video
Ce au transmis Simona Halep și Novak Djokovic după ce Sorana Cîrstea și-a...
Fanatik
Ce au transmis Simona Halep și Novak Djokovic după ce Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis. Reacții pe bandă rulantă în lumea sportului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Decebal Rădulescu dezvăluie ce vedete s-au perindat prin apartamentul lui Mutu: &quot;A fost...
iamsport.ro
Decebal Rădulescu dezvăluie ce vedete s-au perindat prin apartamentul lui Mutu: &quot;A fost și Diana Munteanu&quot;
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu...
Jurnalul.ro
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de...
adevarul.ro
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de luptă în confruntările cu rebelii houthi. Marinarii, la secunde distanță de un dezastru
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează:...
unica.ro
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia...
Observatornews.ro
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a...
as.ro
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova:...
Libertatea.ro
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la...
informat.ro
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la alegerile pentru P...
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată...
RTV.NET
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!