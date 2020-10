Daniel Pancu a chemat preotul la Iași. Moldovenii nu mai bat pe nimeni de o lună. Foto

Poli Iași încearcă orice soluție pentru a ieși din pasa proastă pe care o traversează. Înaintea meciului cu Viitorul, echipa lui Daniel Pancu a primit vizita unui preot în timpul unui antrenament.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Etapa trecută, moldovenii au pierdut la Giurgiu, cu Astra, scor 0-4. A fost a treia înfrângere consecutivă pe care o suferă gruparea din Copou. Ultima victorie a ieșenilor datează din 27 septembrie, atunci când au învins-o pe FCSB, scor 5-2.

De atunci și până în prezent, Poli Iași a fost victima Craiovei (0-1), a lui Sepsi (1-4) și a Astrei (0-4).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Părintele Dumitru Carp și-a făcut apariția la antrenamentul lui Poli Iași

Parintele Dumitru Carp a venit la baza de antrenament a echipei lui Daniel Pancu, iar fotografiile de la întâlnirea dintre duhovnic și ieșeni au fost postate pe pagina oficială de Facebook a lui Poli.

Părintele Carp i-a binecuvântat pe fotbaliștii lui Pancu și le-a urat succes înaintea meciului din etapa a noua, cu FC Viitorul. Confruntarea cu echipa lui Ruben de la Barrera va avea loc duminică, de la ora 18:00, chiar în Copou.

ADVERTISEMENT

La conferința de presă de dinaintea meciului cu Viitorul, Daniel Pancu a recunoscut că este nemulțumit de modul în care se apără echipa sa și că play-off-ul ar trebui să fie obiectivul real al lui Poli.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„E crunt când vezi câte goluri am luat, dar, dacă ne gândim, e un lucru normal. Am schimbat sistemul de joc, nu am avut o pregătire normală înaintea sezonului, am avut și accidentați.

La noi și la Dinamo se simte cel mai tare schimbarea de antrenor. Mulți vor zâmbi când vor auzi asta, dar eu mă gândesc la play-off, asta e mentalitatea mea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La noi dacă lipsește un jucător, se simte, la Viitorul e altă situație. Ei pot alinia trei echipe. Nu se simt la fel absențele”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă.

Înaintea meciului cu Viitorul, Poli Iași este pe locul 12 în clasament, cu nouă puncte. De cealaltă parte, constănțenii au un punct în fața moldovenilor și sunt pe poziția a noua.