Daniel Pancu a dezvăluit în direct mesajul pe care l-a primit de la Dan Petrescu: „Când pierzi un meci, ești cel mai prost”

Alex Bodnariu
23.03.2026 | 17:32
Daniel Pancu, 48 de ani, o duce de minune la CFR Cluj. Este prima experiență a antrenorului în Superliga României. Tehnicianul, numit în toamnă la echipa din Gruia, a reușit să califice formația în play-off, deși puțină lume mai spera, iar acum feroviarii se bat cu șanse reale la titlu. „Pancone” a recunoscut că presiunea este una enormă. Chiar Dan Petrescu l-a avertizat că nu este timp pentru relaxare în Gruia.

Feroviarii au învins în ultima etapă Rapidul, la limită, cu 1-0. Impresionant este modul în care echipa lui Daniel Pancu a controlat jocul. CFR Cluj a fost clar echipa mai periculoasă și mai putea trimite mingea în poarta lui Marian Aioani de câteva ori. Jucătorii par la un nivel excelent în ceea ce privește pregătirea fizică.

În anul 2026, CFR Cluj a suferit o singură înfrângere în Superliga României. Eșecul a fost însă unul destul de dureros. Feroviarii au cedat pe terenul rivalei U Cluj, cu 2-3. Studenții au dat lovitura de grație pe finalul partidei. Sunt șanse foarte mari ca titlul în acest sezon să se decidă în orașul de pe Someș, întrucât ambele formații stau excelent în ierarhie.

Ce i-a transmis Dan Petrescu lui Daniel Pancu

Daniel Pancu a vorbit despre presiunea de la CFR Cluj. Acesta a purtat o conversație cu fostul tehnician al feroviarilor, Dan Petrescu, care i-a transmis că doar ultimul joc contează. Ardelenii au legat o serie incredibilă de meciuri fără înfrângere, însă au fost criticați chiar și după eșecul cu Universitatea Cluj. „La CFR Cluj poți să ai cele mai multe victorii la rând, când pierzi un meci, ești cel mai prost”, i-ar fi scris „Bursucul” lui „Pancone”.

În plus, Daniel Pancu l-a lăudat pe Dan Petrescu pentru coeficientul pe care l-a adus în Gruia. CFR Cluj a jucat ani la rând în cupele europene, iar în cazul în care ar ajunge în sezonul viitor în preliminarii, ar avea un mare avantaj la tragerea la sorți: „Câte puncte a făcut CFR pentru România… Ce echipă! Chiar vorbeam cu Dan. CFR a jucat enorm. A jucat direct în grupe după ce a câștigat campionatul. Incredibil despre ce vorbim. România trimitea două echipe în Champions League”, a precizat Daniel Pancu la Digi Sport.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!