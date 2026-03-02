Daniel Pancu a comentat arbitrajul lui Florin Andrei la Farul – CFR Cluj 1-2: „E o teorie falsă”. Ce spune de incidentul cu Panin: „Nu suport!”. Exclusiv

CFR Cluj a plecat cu 3 puncte de la Ovidiu după 2-1 cu Farul. Daniel Pancu a vorbit a doua zi despre arbitraj. Cum a comentat și momentul plin de tensiune dintre el și Cristian Panin.
CFR Cluj a obținut a 10-a victorie consecutivă în SuperLiga după 2-1 cu Farul și și-a asigurat astfel prezența în play-off-ul din acest sezon. Ardelenii au o formă de invidiat și par, în acest moment, de neoprit.
Daniel Pancu, cel care nu s-a prezentat la declarații după meciul cu Farul, a intrat a doua zi în direct și a comentat arbitrajul. „Pancone” consideră că Florin Andrei a luat decizii bune, iar teoria apărută în spațiul public cum că CFR a fost avantajată este falsă.
„Arbitrajul a fost bun. Cred că Lucas Pellegrini merita cartonașul galben la faza în care era la al treilea fault la Cordea, într-un timp foarte scurt. În rest, în afară de faza de prelungiri, nu cred că se poate comenta ceva la adresa arbitrajului.
Ocazii foarte puține ale adversarilor și niște faze în prelungiri… Consider că e falsă teoria că am fost ajutați de arbitraj!”, a spus Daniel Pancu inițial.
Ulterior, Daniel Pancu a fost întrebat despre conflictul avut cu Cristian Panin, team managerul de la CFR Cluj, pe care l-a îmbrâncit. Tehnicianul român a explicat raționamentul din spatele gestului său.
„A pus mâna pe mine și nu suport. Nu suport când cineva pune mâna pe mine. Dacă mă înjură, înjur, dacă pune mâna pe mine, o pun și eu. Nu am suportat niciodată, nici ca jucător.
Panin e un om minunat. N-am apucat să vorbesc cu el, dar o să-i spun să mă lase pe viitor. Aveam de vorbit cu arbitrul. Îmi ies din minți când cineva pune mâna pe mine, așa am fost tot timpul. O să îmi cer scuze”, a mai spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.