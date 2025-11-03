Daniel Pancu a condus primul său antrenament la CFR Cluj. Foto

ADVERTISEMENT

După ce clujenii au început sezonul cu Dan Petrescu pe bancă, iar mai apoi au continuat cu Andrea Mandorlini, „feroviarii” au ajuns la al treilea antrenor în doar 15 etape. Luni, 3 noiembrie, Daniel Pancu a condus primul său antrenament pentru ardeleni.

Daniel Pancu, primul antrenament la CFR Cluj

Daniel Pancu are foarte multă treabă la CFR Cluj. Deși lotul este unul dintre cele mai puternice din punct de vedere al valorii individuale, nimic nu a mers bine în prima parte a campionatului. Ardelenii au o medie de sub un punct pe meci, iar în acest moment se află în zona roșie a clasamentului.

ADVERTISEMENT

însă cu doar 15 meciuri rămase, echipa patronată de Neluțu Varga se află la șase puncte distanță de locul 6 și cu multe echipe în fața ei. În meciul cu Dinamo, Pancu a analizat atent din lojă jocul noii sale echipe, ba chiar a avut la îndemână un carnețel și un pix pentru a nota tot ce trebuie schimbat.

La trei zile distanță de la dezamăgirea trăită pe Arena Națională, fostul selecționer al naționalei U21 își poate pune în practică toate planurile, întrucât a condus primul său antrenament: „Astăzi, noul antrenor al echipei noastre, Daniel Pancu, a condus primul său antrenament la CFR Cluj”, au scris ardelenii pe Facebook, atașând mai multe poze din timpul ședinței de antrenament.

ADVERTISEMENT

Cum a trăit Daniel Pancu partida Dinamo – CFR Cluj 2-1

El a preferat să aibă o privire de ansamblu asupra echipei pentru a putea corecta ulterior eventualele greșeli. CFR a fost foarte aproape să plece cu trei puncte de la București, însă Dinamo a lovit de două ori în prelungiri și a câștigat partida cu 2-1.

Deși la început a fost foarte calm, privind atent fiecare fază, ulterior, mai ales după ce echipa sa a reușit să deschidă scorul, Pancu a trăit la maximum ocaziile mari ale lui Dinamo, care l-au neliniștit teribil. La finalul partidei, după ce CFR Cluj a fost întoarsă pe tabelă în prelungiri, tehnicianul a rămas „împietrit” pe scaun timp de minute bune.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu, prima decizie ca antrenor principal la CFR Cluj

Invitat să intre în direct la FANATIK SUPERLIGA pentru a spune câteva cuvinte după partida cu Dinamo, Noul antrenor al lui CFR a explicat că nu va avea niciun fel de contact cu presa în afara celor obligatorii de la flash-interviuri și conferințe premergătoare meciurilor.

„Îmi pare rău, nu am cum să intru, aș fi vrut să intru cu mare plăcere la Horia, dar nu mă mai lasă clubul să intervin în emisiuni. De acum încolo voi vorbi doar la conferințele de presă”, a transmis Daniel Pancu printr-un mesaj.