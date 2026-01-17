Daniel Pancu a recunoscut de ce l-a scos din lot pe Ciprian Deac și ce i-a spus Dan Petrescu: „Mi-am jurat!”

ADVERTISEMENT

Pauza de iarnă din SuperLiga a venit cu o veste neașteptată de la CFR Cluj: Ciprian Deac a fost lăsat acasă pentru cantonamentul de iarnă. Înaintea meciului cu Oțelul Galați, antrenorul Daniel Pancu a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, precum și ce i-a transmis Dan Petrescu.

Daniel Pancu a explicat de ce l-a lăsat acasă pe Ciprian Deac

CFR Cluj a trecut prin schimbări importante în această iarnă, după o primă parte de sezon extrem de dezamăgitoare. Daniel Pancu a sunat mobilizarea în Gruia, după ce a anunțat înaintea pauzei că nu va mai conta în 2026 pe toți jucătorii pe care îl avea în lot.

Una dintre măsurile aplicate de tehnician . Decizia legată de a stârnit ecouri puternice în fotbalul românesc. Acum, , Pancu a explicat în detaliu ce s-a întâmplat.

„A fost decizia mea, 100%. Am discutat cu el (n.r. Deac) și atunci. Îmi pare rău că s-au creat foarte multe discuții în jurul acestui subiect. Eu sunt mai pragmatic și mai direct. În mod normal, deciziile unui antrenor nu se discută.

Eu trebuie să iau decizii aici. Fiind vorba despre o legendă, de un jucător pe care-l respect, nu am cum să-mi bat joc. A fost o imagine mult denaturată.

Am avut și eu vârsta lui Ciprian. Eram jucător și am fost trimis o dată în spatele porții. De atunci, aproape mi-am jurat, când voi fi antrenor și voi avea astfel de cazuri, nu voi trimite niciodată jucătorii în spatele porții, la 40 de ani”, a spus Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare jocului cu Oțelul Galați.

Ce i-a spus Dan Petrescu lui Daniel Pancu despre Ciprian Deac

Ciprian Deac a fost unul dintre jucătorii cu care CFR Cluj a dominat ultimul deceniu din fotbalul românesc, mai ales sub comanda lui Dan Petrescu. Fostul antrenor al „feroviarilor” i-a transmis lui Pancu că a greșit în decizia luată cu fotbalistul-simbol al ardelenilor.

„Aseară (n.r. vineri, 16 ianuarie) am vorbit cu Dan (n.r. Petrescu). Părerea lui e că am greșit în subiectul ăsta!”, a a mai spus Daniel Pancu.