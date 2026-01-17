Sport

Daniel Pancu a recunoscut de ce l-a scos din lot pe Ciprian Deac și ce i-a spus Dan Petrescu: „Mi-am jurat!”

Daniel Pancu a vorbit despre cazul lui Ciprian Deac, fotbalistul care nu a mers cu CFR Cluj în cantonamentul de iarnă din Spania. Ce i-a spus Dan Petrescu.
Mihai Dragomir
17.01.2026 | 20:39
Daniel Pancu a recunoscut de ce la scos din lot pe Ciprian Deac si ce ia spus Dan Petrescu Miam jurat
ULTIMA ORĂ
Pancu a spus totul despre Deac. Ce cuvânt a avut și Dan Petrescu. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Pauza de iarnă din SuperLiga a venit cu o veste neașteptată de la CFR Cluj: Ciprian Deac a fost lăsat acasă pentru cantonamentul de iarnă. Înaintea meciului cu Oțelul Galați, antrenorul Daniel Pancu a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, precum și ce i-a transmis Dan Petrescu.

Daniel Pancu a explicat de ce l-a lăsat acasă pe Ciprian Deac

CFR Cluj a trecut prin schimbări importante în această iarnă, după o primă parte de sezon extrem de dezamăgitoare. Daniel Pancu a sunat mobilizarea în Gruia, după ce a anunțat înaintea pauzei că nu va mai conta în 2026 pe toți jucătorii pe care îl avea în lot.

ADVERTISEMENT

Una dintre măsurile aplicate de tehnician a fost să îl lase acasă pe veteranul Ciprian Deac. Decizia legată de jucătorul cu titluri de campion cât nu au Balaci, Dobrin și Hagi la un loc a stârnit ecouri puternice în fotbalul românesc. Acum, înaintea meciului cu Oțelul din etapa cu numărul 22 din SuperLiga, Pancu a explicat în detaliu ce s-a întâmplat.

„A fost decizia mea, 100%. Am discutat cu el (n.r. Deac) și atunci. Îmi pare rău că s-au creat foarte multe discuții în jurul acestui subiect. Eu sunt mai pragmatic și mai direct. În mod normal, deciziile unui antrenor nu se discută.

ADVERTISEMENT
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Digi24.ro
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american

Eu trebuie să iau decizii aici. Fiind vorba despre o legendă, de un jucător pe care-l respect, nu am cum să-mi bat joc. A fost o imagine mult denaturată. 

ADVERTISEMENT
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA:...
Digisport.ro
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”

Am avut și eu vârsta lui Ciprian. Eram jucător și am fost trimis o dată în spatele porții. De atunci, aproape mi-am jurat, când voi fi antrenor și voi avea astfel de cazuri, nu voi trimite niciodată jucătorii în spatele porții, la 40 de ani”, a spus Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare jocului cu Oțelul Galați.

Ce i-a spus Dan Petrescu lui Daniel Pancu despre Ciprian Deac

Ciprian Deac a fost unul dintre jucătorii cu care CFR Cluj a dominat ultimul deceniu din fotbalul românesc, mai ales sub comanda lui Dan Petrescu. Fostul antrenor al „feroviarilor” i-a transmis lui Pancu că a greșit în decizia luată cu fotbalistul-simbol al ardelenilor.

ADVERTISEMENT

„Aseară (n.r. vineri, 16 ianuarie) am vorbit cu Dan (n.r. Petrescu). Părerea lui e că am greșit în subiectul ăsta!”, a a mai spus Daniel Pancu.

  • 16 februarie 2026 este data la care Ciprian Deac va împlini vârsta de 40 de ani
  • 14 trofee a cucerit Ciprian Dean în total la CFR Cluj
Alexandru Mitriță, ales printre cei mai buni jucători din China în anul în...
Fanatik
Alexandru Mitriță, ales printre cei mai buni jucători din China în anul în care s-a retras de la națională. Mesajul postat de oltean
Unde va juca Olimpiu Moruțan la Rapid. Probleme pentru Costel Gâlcă: „Le dai...
Fanatik
Unde va juca Olimpiu Moruțan la Rapid. Probleme pentru Costel Gâlcă: „Le dai șah lui Christensen și Dobre”
Mihai Stoica, șocat de ce a trăit în tribune la FC Argeș –...
Fanatik
Mihai Stoica, șocat de ce a trăit în tribune la FC Argeș – FCSB 1-0: „Un copil m-a înjurat de la jumătate de metru! Jandarmul se uita”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să...
iamsport.ro
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să îl lase să plece gratis la Rapid: 'Trădător! Ăla e dușmanul meu, nu ai cum să ții cu el'
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului...
gsp.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele...
Antena3 CNN
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a...
Digisport.ro
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru...
gsp.ro
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
FOTO Ford a publicat prima imagine oficială cu viitorul său prototip de anduranță
Clever Media
FOTO Ford a publicat prima imagine oficială cu viitorul său prototip de anduranță
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!