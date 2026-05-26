Daniel Pancu a dat detalii de la negocierile cu Dan Şucu: „Trebuie să transmiteţi forţă!”. De câte transferuri are nevoie şi ce se întâmplă cu Aioani şi Dobre

Daniel Pancu (48 de ani) a oferit detalii de la negocierile cu Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar al Rapidului.

Daniel Pancu nu s-a despărțit de CFR Cluj în cele mai bune condiții și se pregătește să fie instalat de Dan Șucu la Rapid. Pentru a reveni în Giulești, . Prezent pe Giulești la Rapid – Craiova 0-0, „Pancone” a dezvăluit ce i-a transmis lui Dan Șucu.

„Giuleștiul, farmecul și forța lui sunt când e plin. Și pentru adversari și pentru rivali și pentru toată lumea. Acum, lumea pare căzută. E și normal, după atâția ani în care acest play-off pare o corvoadă. În loc să fie un prilej de bucurie, să demonstrezi că ești o echipă de primele 2-3 locuri, se întâmplă lucruri foarte ciudate. Nu găsesc nicio explicație. Rapid a câștigat primul meci și apoi 9 meciuri n-a mai câștigat deloc în play-off. Moral, oamenii, de la conducători până la oamenii din stadion, sunt într-o perioadă grea. An de an e același scenariu și același final.

(n.r. – Cum ți s-a părut domnul Șucu la discuția de duminică?) La prima discuție mi s-a părut la fel ca toți ceilalți care aparțin Rapidului, căzut. Și la ultima discuție era deja mult mai optimist. I-am și spus că de acolo pleacă totul, că dacă nu transmiteți forța aia pe care trebuie să o transmită un lider, e greu. Trec toate în viață. Mai ales la Rapid. În două săptămâni, toată lumea e ca nouă.

(n.r. – De câți jucători ai nevoie?) E greu de spus. Va trebuie să merg pe încredere, necunoscând decât jucătorii pe care i-am avut la echipa națională. Pe restul nu îi cunosc. La mine baza e caracterul și spiritul și energia pe care le pui în folosul echipei. De la distanță, văd jucători care se gândesc mai mult la ei decât la Rapid. Poate să fie o impresie falsă. Observând de la distanță mi se pare că sunt jucători care se gândesc mai mult la ei decât la club. Toată atmosfera e tristă. Nu poți să te raportezi la un meci de vacanță precum cel de aseară. Un meci fără miză în care jucătorii erau la vacanță și să nu se accidenteze. Dar pot să mă raportez la acum 3-4 etape când am venit ca adversar și am găsit aceeași situație”, a declarat Daniel Pancu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu vedetele Alexandru Dobre și Marian Aioani

. Pe lista de transferuri ar putea apărea inclusiv vedetele Alexandru Dobre și Marian Aioani, fotbaliști convocați de Gică Hagi la echipa națională. „(n.r. – În jurul cărui jucător vrei să construiești noul Rapid?) Nu am idee acum de lider. Ai nevoie de mai mulți jucători. Ideea mea de bază la echipele mele reprezintă starea de spirit, unitatea și, mai mult decât orice, să dai totul pentru echipă. (n.r. – Aioani și Dobre vor rămâne sau vor pleca de la Rapid?) Nu am discutat cu nimeni de subiectul ăsta. Sunt doi jucători de echipă națională în momentul ăsta. În mod normal nu ar trebui să renunț la niciun jucător de națională decât dacă vine o ofertă foarte bună pentru ei.

(n.r. – Sinyan primul transfer la Rapid?) Ce jucător bun! Știu că termină contractul cu CFR. Iar mă întorc, multă lume a spus că bat câmpii. Baza, baza era a treia mea doleanță la CFR. Primul lucru pe care l-am cerut a fost nici măcar plata salariilor, ci păstarea echipei. Pentru că echipa arată bine. Sunt convins că dacă CFR nu ar pierde jucător, cu 2-3 transferuri inspirate, jucători care să facă diferența și să facă concurență în atac, pentru că nu am avut concurență pe părțile laterale, CFR intră candidată la titlu din primele etape ale viitorului campionat. Să înțeleagă lumea. Asta era cea mai mare doleanță a mea. Păstarea echipei”, a adăugat viitorul tehnician al Rapidului.