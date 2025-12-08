Sport

Daniel Pancu a dat lovitura. Risca să fie dat afară de CFR Cluj! Exclusiv

Moment extrem de important pentru cariera lui Daniel Pancu, chiar când putea să fie dat afară de la CFR Cluj! Prima reacție a antrenorului
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
08.12.2025 | 15:24
Daniel Pancu a dat lovitura Risca sa fie dat afara de CFR Cluj Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu a obținut licența PRO. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a reușit în cele din urmă să obțină licența PRO. Până acum, această chestiune îl impiedica să figureze în acte ca antrenor principal la CFR Cluj. Astfel, ardelenii au fost nevoiți să apeleze la „artificiul” devenit deja clasic în fotbalul românesc. Clubul din Gruia a apelat în acest sens la serviciile secundului George Ciorceri, deținător de licență PRO, pentru a îndeplini pe hârtie rolul de principal în această perioadă.

Daniel Pancu a obținut licența PRO, chiar în momentul în care risca să fie dat afară de la CFR Cluj, tocmai din această cauză

Pe data de 10 decembrie urma să se împlinească o lună de la momentul în care Pancu începuse să activeze în acest context la CFR Cluj. Așadar, acea derogare dată de FRF în astfel de situații ar fi trebuit să înceteze. Astfel, fostul selecționer de la naționala de tineret a României risca într-o anumită măsură să fie îndepărtat la echipă, chiar dacă exista în continuare acea „plasă de siguranță” reprezentată de prezența lui Ciorceri în staff-ul tehnic. În plus, la echipa din Gruia se află în continuare și Laurențiu Rus pe poziția de secund.

ADVERTISEMENT

Această situație destul de complicată s-a rezolvat însă acum. Daniel Pancu a primit în sfârșit licența PRO, astfel încât nu mai există niciun risc în ceea ce îl privește. La scurt timp după propagarea acestei informații în spațiul public, antrenorul a oferit o reacție și a confirmat noul context în care își desfășoară activitatea la CFR Cluj.

„Am reușit, în sfârșit, după 10 ani, o viață de om, să fiu și eu antrenor cu acte în regulă. Abia aștept să pot vorbi la conferințe și după meciuri. Pentru că, până la urmă, e vorba de munca antrenorului”, a declarat Daniel Pancu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Digi24.ro
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
Maria Sharapova, în doliu. Sportiva este devastată: ”Îmi lipsești foarte mult”
Fanatik
Maria Sharapova, în doliu. Sportiva este devastată: ”Îmi lipsești foarte mult”
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Fetele...
Fanatik
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Fetele lui au venit în țară”
Au devenit campioni mondiali la handbal, dar au făcut alte sporturi în tinerețe:...
Fanatik
Au devenit campioni mondiali la handbal, dar au făcut alte sporturi în tinerețe: „Gațu a jucat fotbal la Dinamo!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport:...
iamsport.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport: ”E preferatul meu!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!