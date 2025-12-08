Daniel Pancu a dat lovitura. Risca să fie dat afară de CFR Cluj! Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Daniel Pancu a obținut licența PRO, chiar în momentul în care risca să fie dat afară de la CFR Cluj, tocmai din această cauză

Daniel Pancu a reușit în cele din urmă să obțină licența PRO. Până acum, această chestiune îl impiedica să figureze în acte ca antrenor principal la CFR Cluj. Astfel, ardelenii au fost nevoiți să apeleze la „artificiul” devenit deja clasic în fotbalul românesc. Clubul din Gruia a apelat în acest sens la serviciile secundului George Ciorceri, deținător de licență PRO, pentru a îndeplini pe hârtie rolul de principal în această perioadă.

Pe data de 10 decembrie urma să se împlinească o lună de la momentul în care Pancu începuse să activeze în acest context la CFR Cluj. Așadar, acea derogare dată de FRF în astfel de situații ar fi trebuit să înceteze. Astfel, fostul selecționer de la naționala de tineret a României risca într-o anumită măsură să fie îndepărtat la echipă, chiar dacă exista în continuare acea „plasă de siguranță” reprezentată de prezența lui Ciorceri în staff-ul tehnic. În plus, la echipa din Gruia se află în continuare și Laurențiu Rus pe poziția de secund.

Această situație destul de complicată s-a rezolvat însă acum. a primit în sfârșit licența PRO, astfel încât nu mai există niciun risc în ceea ce îl privește. La scurt timp după propagarea acestei informații în spațiul public, antrenorul a oferit o reacție și a confirmat noul context în care își desfășoară activitatea la CFR Cluj.

„Am reușit, în sfârșit, după 10 ani, o viață de om, să fiu și eu antrenor cu acte în regulă. Abia aștept să pot vorbi la conferințe și după meciuri. Pentru că, până la urmă, e vorba de munca antrenorului”, , în exclusivitate pentru FANATIK.