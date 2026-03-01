Daniel Pancu a dezvăluit ce clauză trebuie să plătească dacă pleacă de la CFR Cluj până în vară. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Daniel Pancu a dezvăluit ce clauză trebuie să plătească dacă pleacă de la CFR Cluj până în vară.

Ce clauză de reziliere are Daniel Pancu în prezent la CFR Cluj. Antrenorul a dat toate detaliile în direct: „Da, plătesc”
01.03.2026
Ce clauză de reziliere are Daniel Pancu la CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu a vorbit despre posibilitatea plecării sale de la CFR Cluj, chiar dacă situația sportivă de la echipă este una excelentă sub comanda sa.

Ce clauză de reziliere are Daniel Pancu la CFR Cluj

Antrenorul are contract până la finalul sezonului, dar a confirmat cu această ocazie că înțelegerea urmează să se prelungească automat în cazul în care ardelenii se califică în cupele europene.

Pe de altă parte, întrebat despre scenariul în care s-ar putea ajunge la despărțire chiar până la finalul actualei stagiuni, tehnicianul a anunțat că în contractul său există o clauză de reziliere în valoare de 50.000 de euro, valabilă în ambele sensuri.

Contractul se prelungește automat în cazul unei calificări în cupele europene

Astfel, Pancu a transmis că din această perspectivă el și oficialii clubului au parte de o anumită relaxare din acest punct de vedere, în sensul că nu se vor crampona de acea sumă în cazul în care se va pune vreodată în acest interval de timp problema unei despărțiri, indiferent de partea care ar urma să vină cu o propunere în acest sens.

„Se prelungește (n.r. contractul, automat, în cazul calificării în cupele europene), dar nu am stat nicăieri. La Iași am renunțat la o sumă foarte mare pentru Poli Iași, aveam o clauză de reziliere. La Rapid o sumă și mai mare, în condițiile de Liga 2, iarăși ar fi afectat negativ bugetul Rapidului.Poți să ai contract cu o echipă pe trei ani și să pleci după o săptămână și poți să ai pe două săptămâni și să stai trei ani. Ăsta e fotbalul.

Sunt clauze și aici, dar asta spun, că am avut clauze și înainte, dar nu am accesat-o pe niciuna. Da, plătesc. Asta până la vară e 50.000 de euro, e ușor și pentru club, și pentru mine. E o clauză pusă atunci în noiembrie, în situația în care era echipa, o clauză mică. A fost pe durata asta a contractului de 8 luni”, a spus Daniel Pancu în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Daniel Pancu, detalii din contractul său de la CFR Cluj

