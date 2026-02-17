Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Daniel Pancu a dezvăluit cine au fost cei doi oameni care l-au convins să se împace cu Cristiano Bergodi: “Mi-a spus că mi se poate întâmpla şi mie”

Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre marea împăcare cu Cristiano Bergodi. Cine sunt cei care au fost la mijloc și ce a spus despre tehnicianul italian.
Mihai Dragomir
17.02.2026 | 18:00
Daniel Pancu a dezvaluit cine au fost cei doi oameni care lau convins sa se impace cu Cristiano Bergodi Mia spus ca mi se poate intampla si mie
EXCLUSIV FANATIK
Cine sunt cei care au reușit să îi împace pe Daniel Pancu și Cristiano Bergodi. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Conflictul dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi a fost rezolvat. Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre împăcarea dintre el și tehnicianul italian. Cine au fost cei care s-au implicat direct.

Mircea Lucescu și Giovanni Becali, implicați în împăcarea dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi

Meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2 s-a lăsat cu scandal mare la final, după ce Cristiano Bergodi a sărit să îl bată pe Andrei Cordea. De aici, totul a escaladat, iar reacțiile au fost din ce în ce mai puternice.

Daniel Pancu l-a făcut praf pe italian la flash-interviu, între cei doi existând o tensiune uriașă. La scurt timp, Giovanni Becali a făcut pace în 20 de minute între cei doi, chiar înainte de Valentine’s Day. Antrenorul CFR-ului a dezvăluit că și selecționerul Mircea Lucescu a avut un cuvânt de spus.

„De la nea Mircea a plecat totul, după aia nea Giovanni și am înțeles mesajul. Eu am avut cu pur și simplu cu un cetățean care chiar dacă e de 20 de ani aici la noi în țară, nu mi s-a părut mie normal. Să știi că impresia mea nu se schimbă niciodată. Adică cât o să trăiesc, tot impresia aia o să am.

Dar tot nea Mircea mi-a spus că trebuie să înțeleg antrenorii care își ies din minți, că s-ar putea într-o zi să mi se întâmple și mie și asta mi-a schimbat modul de a privi lucrurile!”, a spus inițial Daniel Pancu.

Ce a spus Daniel Pancu despre Cristiano Bergodi acum

Daniel Pancu i-a scris direct lui Cristiano Bergodi, FANATIK intrând în exclusivitate în posesia conversației dintre cei doi. „Pancone” a mărturisit că nu și-a dorit o sancțiune aspră pentru omologul său, ci doar s-a temut ca stadionul din Gruia să nu fie scena unor momente și mai grave ulterior.

„Nu mi-am dorit nici o secundă să fie suspendat sau ceva de genul ăsta, n-am spus. Ce decide Comisia nu e treaba mea. Eu eram supărat doar pe situația în sine atunci. Pentru că uite, iar o nuanță. Dacă era la U Cluj, mai era ceva. Dar totuși eram pe terenul nostru aici. Se putea degenera situația mult!”, a mai spus Pancu.

Daniel Pancu, impresionat de rivalitatea CFR Cluj – U Cluj. „E peste Steaua – Rapid!”

Daniel Pancu a mai vorbit și despre rivalitatea dintre CFR Cluj și U Cluj. Antrenorul a fost șocat de tensiunea generală din oraș înaintea meciului și a spus că totul se simte mai intens decât în cazul rivalității dintre Steaua și Rapid.

„N-am crezut în viața mea. Mi-au spus că se compara cu Steaua – Rapid, dar n-am crezut niciodată. E peste ca ură! Am simțit altceva în aer. Nu știu, Ei vorbeau chiar de praf de pușcă, cu o zi, două înainte!”, a concluzionat Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

