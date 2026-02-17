Daniel Pancu a dezvăluit cine au fost cei doi oameni care l-au convins să se împace cu Cristiano Bergodi: “Mi-a spus că mi se poate întâmpla şi mie”

ADVERTISEMENT

Conflictul dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi a fost rezolvat. Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre împăcarea dintre el și tehnicianul italian. Cine au fost cei care s-au implicat direct.

Mircea Lucescu și Giovanni Becali, implicați în împăcarea dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi

Meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2 s-a lăsat cu scandal mare la final, după ce Cristiano Bergodi a sărit să îl bată pe Andrei Cordea. De aici, totul a escaladat, iar reacțiile au fost din ce în ce mai puternice.

ADVERTISEMENT

, între cei doi existând o tensiune uriașă. La scurt timp, . Antrenorul CFR-ului a dezvăluit că și selecționerul Mircea Lucescu a avut un cuvânt de spus.

„De la nea Mircea a plecat totul, după aia nea Giovanni și am înțeles mesajul. Eu am avut cu pur și simplu cu un cetățean care chiar dacă e de 20 de ani aici la noi în țară, nu mi s-a părut mie normal. Să știi că impresia mea nu se schimbă niciodată. Adică cât o să trăiesc, tot impresia aia o să am.

ADVERTISEMENT

Dar tot nea Mircea mi-a spus că trebuie să înțeleg antrenorii care își ies din minți, că s-ar putea într-o zi să mi se întâmple și mie și asta mi-a schimbat modul de a privi lucrurile!”, a spus inițial Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Daniel Pancu despre Cristiano Bergodi acum

Daniel Pancu i-a scris direct lui Cristiano Bergodi, . „Pancone” a mărturisit că nu și-a dorit o sancțiune aspră pentru omologul său, ci doar s-a temut ca stadionul din Gruia să nu fie scena unor momente și mai grave ulterior.

„Nu mi-am dorit nici o secundă să fie suspendat sau ceva de genul ăsta, n-am spus. Ce decide Comisia nu e treaba mea. Eu eram supărat doar pe situația în sine atunci. Pentru că uite, iar o nuanță. Dacă era la U Cluj, mai era ceva. Dar totuși eram pe terenul nostru aici. Se putea degenera situația mult!”, a mai spus Pancu.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu, impresionat de rivalitatea CFR Cluj – U Cluj. „E peste Steaua – Rapid!”

Daniel Pancu a mai vorbit și despre rivalitatea dintre CFR Cluj și U Cluj. Antrenorul a fost șocat de tensiunea generală din oraș înaintea meciului și a spus că totul se simte mai intens decât în cazul rivalității dintre Steaua și Rapid.

„N-am crezut în viața mea. Mi-au spus că se compara cu Steaua – Rapid, dar n-am crezut niciodată. E peste ca ură! Am simțit altceva în aer. Nu știu, Ei vorbeau chiar de praf de pușcă, cu o zi, două înainte!”, a concluzionat Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.