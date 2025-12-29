Daniel Pancu a dezvăluit discuția purtată cu Neluțu Varga chiar de Crăciun: „Transmite multă încredere”. Ce transferuri face CFR Cluj

ADVERTISEMENT

CFR Cluj vrea cu orice preț să repare prima parte de sezon dezamăgitoare. Antrenorul Daniel Pancu a dezvăluit planul pus la cale chiar de Crăciun cu patronul Neluțu Varga. Ce transferuri vor face ardelenii.

Ce au discutat Daniel Pancu și Neluțu Varga de Crăciun

CFR Cluj, fosta campioană a României, traversează un sezon de coșmar până acum. Eliminați prematur din cupele europene și în a doua jumătate a clasamentului în SuperLiga, ardelenii au nevoie să se pună cât mai repede pe picioare după pauza competițională.

Daniel Pancu a spus totul despre discuția avută cu patronul Neluțu Varga, chiar în ziua de Crăciun. Antrenorul a spus ce promisiune i-a făcut finanțatorul echipei din Gruia.

„Am vorbit cu el chiar de Crăciun. Patronul transmite tot timpul o stare de liniște și de multă încredere, cu forță în voce. Mi-a spus că în ianuarie încearcă să rezolve toate problemele. Doamne ajută!”, a spus Daniel Pancu la

Ce transferuri face CFR Cluj în această iarnă. „Obligatoriu!”

După ce a anunțat ce oferte are CFR Cluj pe masă pentru Louis Munteanu, Daniel Pancu a vorbit despre campania de achiziții din această iarnă. Tehnicianul român a cerut încă un fundaș central și încă un atacant.

„Erau prea mulți jucători la un moment dat, mă refer la mijlocașii centrali. De venit, deocamdată nu. Obligatoriu ne trebuie un fundaș central precum Sinyan sau Matei Ilie și obligatoriu un atacant. Chiar dacă rămâne Louis Munteanu, nu știm situația lui Slimani.

Kamara este o mare pierdere, alături de Simao. Kamara a arătat din ce în ce mai bine înaintea pauzei. A început să lovească mingea, să alerge, cred că în 2-3 jocuri va reveni ușor, ușor!”, a mai spus antrenorul ardelenilor.

Momentul în care Daniel Pancu a fost cât pe ce să plece de la CFR Cluj

CFR Cluj nu stă prea bine din punct de vedere financiar, iar în toamna acestui an. Daniel Pancu a mărturisit că acel moment a fost cel care putea însemna plecarea sa de la club.

„Am fost puțin speriat când se vorbea de depunctare. Cuvântul acela m-a speriat. Nu s-a întâmplat nimic, din fericire, și am continuat. Au fost mulți care au spus că mai jos de atât nu se poate, dar se putea mai rău decât 13 puncte în 15 etape”, a concluzionat Pancu.