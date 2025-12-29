Sport

Daniel Pancu a dezvăluit discuția purtată cu Neluțu Varga chiar de Crăciun: „Transmite multă încredere”. Ce transferuri face CFR Cluj

Ce discuție au avut Daniel Pancu și Neluțu Varga chiar în ziua de Crăciun. Ce transferuri va face, de fapt, CFR Cluj în această fereastră de mercato.
Mihai Dragomir
29.12.2025 | 20:22
Daniel Pancu a dezvaluit discutia purtata cu Nelutu Varga chiar de Craciun Transmite multa incredere Ce transferuri face CFR Cluj
ULTIMA ORĂ
Daniel Pancu, detalii despre discuția avută cu Neluțu Varga. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

CFR Cluj vrea cu orice preț să repare prima parte de sezon dezamăgitoare. Antrenorul Daniel Pancu a dezvăluit planul pus la cale chiar de Crăciun cu patronul Neluțu Varga. Ce transferuri vor face ardelenii.

Ce au discutat Daniel Pancu și Neluțu Varga de Crăciun

CFR Cluj, fosta campioană a României, traversează un sezon de coșmar până acum. Eliminați prematur din cupele europene și în a doua jumătate a clasamentului în SuperLiga, ardelenii au nevoie să se pună cât mai repede pe picioare după pauza competițională.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a spus totul despre discuția avută cu patronul Neluțu Varga, cel care a dat startul campaniei de transferuri, chiar în ziua de Crăciun. Antrenorul a spus ce promisiune i-a făcut finanțatorul echipei din Gruia.

„Am vorbit cu el chiar de Crăciun. Patronul transmite tot timpul o stare de liniște și de multă încredere, cu forță în voce. Mi-a spus că în ianuarie încearcă să rezolve toate problemele. Doamne ajută!”, a spus Daniel Pancu la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
Digi24.ro
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi

Ce transferuri face CFR Cluj în această iarnă. „Obligatoriu!”

După ce a anunțat ce oferte are CFR Cluj pe masă pentru Louis Munteanu, Daniel Pancu a vorbit despre campania de achiziții din această iarnă. Tehnicianul român a cerut încă un fundaș central și încă un atacant.

ADVERTISEMENT
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în...
Digisport.ro
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”

„Erau prea mulți jucători la un moment dat, mă refer la mijlocașii centrali. De venit, deocamdată nu. Obligatoriu ne trebuie un fundaș central precum Sinyan sau Matei Ilie și obligatoriu un atacant. Chiar dacă rămâne Louis Munteanu, nu știm situația lui Slimani.

Kamara este o mare pierdere, alături de Simao. Kamara a arătat din ce în ce mai bine înaintea pauzei. A început să lovească mingea, să alerge, cred că în 2-3 jocuri va reveni ușor, ușor!”, a mai spus antrenorul ardelenilor.

ADVERTISEMENT

Momentul în care Daniel Pancu a fost cât pe ce să plece de la CFR Cluj

CFR Cluj nu stă prea bine din punct de vedere financiar, iar datoriile acumulate au dus echipa în pragul depunctării în toamna acestui an. Daniel Pancu a mărturisit că acel moment a fost cel care putea însemna plecarea sa de la club.

„Am fost puțin speriat când se vorbea de depunctare. Cuvântul acela m-a speriat. Nu s-a întâmplat nimic, din fericire, și am continuat. Au fost mulți care au spus că mai jos de atât nu se poate, dar se putea mai rău decât 13 puncte în 15 etape”, a concluzionat Pancu.

  • 11 este locul ocupat de CFR Cluj în SuperLiga la final de an
A fost cel mai bun jucător al echipei, dar a fost pus pe...
Fanatik
A fost cel mai bun jucător al echipei, dar a fost pus pe liber după promovare: “Eram golgheter! Şi-au făcut-o cu mâna lor”
Gianni Infantino vrea să schimbe fotbalul din temelii! Regula propusă de șeful FIFA...
Fanatik
Gianni Infantino vrea să schimbe fotbalul din temelii! Regula propusă de șeful FIFA va avantaja atacanții
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Fiul fostului internațional a rămas fără echipă...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Fiul fostului internațional a rămas fără echipă pe final de an
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Daniel Pancu a vrut să demisioneze de la CFR Cluj!
iamsport.ro
Daniel Pancu a vrut să demisioneze de la CFR Cluj!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!