Daniel Pancu a dezvăluit secretele victoriei cu Rapid: „Le-am spus-o în dimineața meciului. Doream 1-0 în minutul 98!”. Exclusiv

Daniel Pancu a explicat pe larg cum a pregătit din punct de vedere tactic meciul CFR Cluj – Rapid, câștigat de ardeleni vineri seară pe teren propriu cu scorul de 1-0 în etapa a doua din play-off-ul SuperLigii. Antrenorul echipei din Gruia a transmis că în primă fază a dorit doar să îi blocheze foarte bine pe jucătorii cei mai periculoși de atac ai giuleștenilor, pentru ca ulterior fotbaliștii săi să înceapă să pună treptat o anumită presiune pe poarta adversă.

Daniel Pancu a dezvăluit secretul victoriei obținute de CFR Cluj cu Rapid

De asemenea, fostul fotbalist s-a referit cu această ocazie și la forma foarte bună arătată recent de echipa lui în campionat și a apreciat astfel că este perfect normal ca aceasta să arate lucruri foarte bune în timpul jocurilor, întrucât se lucrează foarte bine în fiecare zi la antrenamente. Iar acest lucru se vede din plin, atât în plan ofensiv în primul rând, dar și din perspectiva jocului defensiv.

„Avem 3-4 etape de când suntem (n.r. în formă foarte bună), inclusiv cu U Cluj în prima repriză. E și normal, e un proces, mai am puțin și fac 5 luni de când sunt aici. Era normal să se vadă astfel de lucruri. Sunt lucruri pe care le antrenez, le antrenăm, asupra cărora insist. Și acum ele se repetă, sunt acțiuni care se repetă, au devenit deja automatisme, avem cursivitate în acțiuni. Plecăm dintr-o parte, ajungem în cealaltă, după care intrăm în careu și de acolo multe acțiuni finalizate, situații, ocazii. Plus că ne apărăm foarte bine.

Am început ieri meciul, pentru că întâlneam o echipă cu o stare de spirit la cote maxime, o echipă care avea două zile în plus de pregătire, am început precaut. Am vorbit puțin dimineață, într-un 4-5-1, fără să le dăm spații, pentru că și Petrila, și Dobre, și Moruțan arătau o formă foarte bună, plus Grameni din spatele lor. Nu le-am dat spații, după care ușor-ușor am început să intrăm în meci. Am fost periculoși la faze fixe de data asta, tranzițiile foarte bune. Și cred eu că până la urmă că a fost o victorie meritată. Dacă dă Moruțan bara aia, se uită toate ocaziile noastre”, a spus în primă fază ,

Ce le-a spus Daniel Pancu jucătorilor săi în dimineața meciului cu Rapid și de ce și-a dorit o victorie cu 1-0

De asemenea, fostul mare atacant de la Rapid a dezvăluit cu această ocazie și exact ce le-a spus jucătorilor săi în dimineața meciului. În plus, a informat și că își dorea foarte mult ca echipa lui să nu primească gol și să se impună cu scorul de 1-0, exact ce s-a și întâmplat în cele din urmă: „Dimineață le-am spus că întâlnim cel mai bun Rapid, cea mai bună versiune. Era a treia oară când ne întâlneam cu ei. A fost o dată în campionat, a fost o dată în Cupă și acum. Le-am spus să uite meciurile alea două. Acum întâlnim o altă echipă și era o altă echipă înainte de acest joc. Mie unul mi-a fost teamă, recunosc, i-am spus și staff-ului.

Dar până la urmă jucătorii au înțeles că avem o șansă mare, unică, de a rămâne în lupta asta pentru locul, în care nu ne vedea nimeni niciodată, în urmă nu cu mult timp. Da, da, fără spații, atenți, să nu se arunce. Rapidul pe spații, cred că cu U Cluj acolo, sunt cea mai bună echipă din România. Și voiam să câștig cu 1-0 în minutul 98. Victoria asta cu 1-0 mi-o doream. Am plecat de la ideea clară de a nu primi gol”.

Pe cine vede Daniel Pancu favorită la titlu în SuperLiga în acest moment

Antrenorul de la CFR Cluj consideră că în acest punct al sezonului marea rivală din oraș, U Cluj, ar avea cele mai mari șanse la câștigarea campionatului. Pancu și-a prezentat bineînțeles argumentele în acest sens: „Cum se gândesc toate celelalte. Da, eu de U Cluj vorbesc de o lună și jumătate. Sunt foarte puternici, foarte puternici. Au jucători de mare forță și de mare viteză. Sunt acoperiți. La mijloc au mare experiență, contează enorm. La nivel de formă și de puncte, noi și cu ei suntem în anul ăsta calendaristic. Cred că ei sunt mai la putere decât noi, dacă mă întrebi pe mine. Arată foarte bine etapă de etapă. Noi mai avem momente în care nu suntem la maxim, dar ei parcă au constanță mare de tot.

(n.r. Cine este favorită la titlu) U Cluj. Așa prin ochii mei, favorită în sensul de cum avem toate 50 la sută. Poate Dinamo în momentul de față să spui că e puțin rămasă în urmă, mai sunt multe puncte rămase în joc. Încă 24, sunt foarte multe. Pe fotbalul jucat acum, astăzi, U Cluj”.