Daniel Pancu a explicat cum l-a învins pe Cristiano Bergodi în thriller-ul U Cluj – Rapid 3-4: „Au fost decizii de povestit peste ani!”. Ce îi lipsește pentru titlu

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Rapid a învins U Cluj cu 4-3 în deplasare și a luat 3 puncte uriașe. Giuleștenii au fost conduși, au preluat apoi conducerea, au fost egalați și tot ei au dat lovitura de grație în final. Daniel Pancu a explicat după fluierul final cum s-a modificat tactica pregătită, pe cine consideră favorită la titlu, dar și de ce are nevoie echipa sa pentru a se bate la marele trofeu.

Daniel Pancu a explicat cum a obținut victoria în U Cluj – Rapid 3-4

din a 11-a etapă a acestui sezon din SuperLiga. Daniel Pancu, cel care , a reacționat după finalul partidei de pe Cluj Arena, în care echipa sa a rupt în fața „studenților”. Tehnicianul giuleștenilor a explicat cum a gândit tactica pentru acest meci, dar și cum s-a tot modificat din cauza evoluției scorului de pe tabelă. „Pancone” consideră că ceea ce s-a întâmplat în seara zilei de luni, 12 octombrie 2026, va fi cu siguranță de povestit și peste ani.

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„Jocul a fost complicat, toată săptămâna a fost complicată pentru mine. Moruțan și Doumbia au venit de la echipele naționale, Annan la fel. Vulturar nu și-a revenit. În mod normal, am pregătit toată săptămâna meciul gândindu-ne mai mult să blocăm mijlocul celor de la U Cluj, pe Drammeh și Bic în special. Asta însemna să joace Bubanja, Grameni și Doumbia de la început. M-am răzgândit astăzi, în ziua meciului. Moruțan a avut niște cifre incredibile la antrenamente, în ceea ce privește numărul de metri parcurși în sprint la ședințe de pregătire de intensitate medie. Am primit gol, s-a făcut 1-1, apoi 2-1 la pauză. La 3-1, mi-am zis că acum ar trebui să intre Bubanja, să mai marcăm și apoi să închidem jocul. Tot îl chemam pe Bubanja, între timp s-a făcut 3-2.

Pe final, am zis să schimb sistemul, îl aveam pregătit. Până m-am întors să fac schimbarea, s-a făcut 3-3. A fost o alegere dificilă. Trebuia să iasă și Latif, l-am oprit pe Annan să nu mai intre. Urmau să intre un fundaș central și un atacant, în ideea de a conserva rezultatul, până la urmă. Nu mai puteam ține mingile în atac. Pentru că Latif nu a mai ieșit, a centrat, Lefter a intervenit și am marcat. Tot meciul și toate deciziile au fost de povestit ani la rând. Un thriller! Dumnezeu a vrut să câștigăm azi. Un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil. Echipa se luptă, se bate, are calitate.”, a spus Daniel Pancu la flash-interviu.

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Daniel Pancu, convins în privința favoritei la titlu în SuperLiga

Chestionat despre echipele pe care le vede pretendente la titlu în acest sezon, Daniel Pancu a rostit un singur nume: Universitatea Craiova, campioana en-titre. Despre Rapid, tehnicianului a spus că giuleștenii țintesc podiumul. „Nu există favoriți la titlu, doar Universitatea Craiova e favorită la titlu. Rapid luptă la locurile 1-3, cu șanse mici la primul loc. Craiova este mult prea puternică în momentul de față și va fi și mai puternică după meciurile din Conference”, a mai spus antrenorul Rapidului.

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Daniel Pancu crede că Rapid suferă din cauza gazonului de pe Giulești

în ultima perioadă, iar Daniel Pancu crede că Rapid resimte din plin efectele acestui proces. Antrenorul a spus că un gazon precum cel de pe Cluj Arena le-ar fi prielnic în marcarea mai multor goluri pe teren propriu. „Dacă aveam un gazon ca aici pe Giulești am fi marcat foarte multe goluri până acum. La cum s-a dus jocul, pe final m-ar fi mulțumit egalul. În minutul 90 era egalitate. S-a însămânțat, arată mai bine, ne dorim cu toții să fie mai bine. Așa eram și în Liga 2 cu Rapid, în Regie marcam foarte puțin, iar pe un gazon ca acesta ne dezlănțuiam!”, a mai spus Pancu.

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Daniel Pancu rămâne cu picioarele pe pământ. Ce a spus despre următoarele meciuri ale Rapidului

La conferința de presă care a urmat victoriei cu U Cluj, Daniel Pancu a vorbit și despre ceea ce urmează pentru echipa lui. El a declarat că va fi un meci acasă cu Corvinul extrem de complicat, reluând problemele legate de gazonul de pe Giulești. Despre derby-ul ulterior cu FCSB, Pancu a mai spus că echipa lui va aborda meciul de la egal la egal și că trebuie să meargă în terenul adversarului și să încerce să recupereze mingile sus. Antrenorul mizează pe calitatea elevilor săi, capabili să exploateze și să recâștige spațiile lăsate libere.