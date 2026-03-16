Daniel Pancu a explicat de ce a pierdut CFR cu U Cluj: „Nu trebuia să se ajungă acolo"

Daniel Pancu, prima reacție după ce CFR Cluj a pierdut derby-ul orașului contra lui U: „Cred că un egal era mai echitabil”
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.03.2026 | 22:58
Daniel Pancu a explicat de ce a pierdut CFR cu U Cluj Nu trebuia sa se ajunga acolo
Daniel Pancu la meciul U Cluj - CFR Cluj. Foto: Sport Pictures
La finalul meciului U Cluj – CFR Cluj 2-1 disputat luni seară în prima etapă a play-off-ului din SuperLiga, Daniel Pancu a apreciat că echipa sa poate ar fi meritat să obțină un egal în partida de pe Cluj Arena. Antrenorul formației din Gruia a opinat că diferența în acest joc a fost făcută când a venit vorba despre mici detalii.

Ce a declarat Daniel Pancu după U Cluj – CFR Cluj 2-1

În acest sens, el a vorbit despre faza golului 2 marcat de gazde în urma unui corner. Fostul atacant a subliniat că, în viziunea sa, jucătorii lui puteau să evite acel moment. Pe de altă parte însă, Pancu a mai spus și că este pe undeva normal ca astfel de meciuri foarte tensionate, în care miza este uriașă, să se decidă în asemenea maniere.

De asemenea, a punctat și că lupta pentru titlu este în continuare deschisă, iar echipa lui va face tot ce va fi posibil pentru a obține o victorie în runda următoare pe teren propriu în fața liderului Rapid. În plus, Daniel Pancu a vorbit și despre problemele pe care le întâmpină de ceva timp atunci când vrea să facă schimbări în reprizele secunde ale meciurilor.

De ce a primit Daniel Pancu galben pe final de meci

Nu în ultimul rând, antrenorul lui CFR Cluj s-a arătat deranjat de faptul că în finalul meciului a fost avertizat cu galben pentru un dialog, consideră el, perfect normal purtat cu arbitrul de rezervă.

„Am întâlnit un adversar foarte bun, foarte puternic, diferența se va face întotdeauna la detalii. În seara asta s-a ajuns la un corner la care nu trebuia să se ajungă. Mai sunt 9 meciuri de disputat, suntem la 4 puncte de primul loc, ne vom lupta în continuare. Toate își doresc, cel puțin în primele două-trei etape, după care se va face o oarecare diferențiere. Întâlnim liderul acasă și avem o șansă mare să ne apropiem la un punct de ei.

O luptă la titlu nu are cum să fie ușoară. Cred că un rezultat de egalitate era mai echitabil. În a doua repriză am început să pierdem duelurile. Singurul care a făcut diferența când a intrat de pe bancă a fost Biliboc, cred că în ultimul timp avem o problemă aici, după minutul 60 când schimbăm, nu pentru că nu ar avea valoare jucătorii, dar nu au ritm.

De asta fac schimbări mai greu, de obicei sunt un antrenor care schimbă. Nu poți să îmi dai galben pentru că ți-am spus că e corner. A venit, mi-a dat galben și a zis că poate s-a înșelat”, a declarat Daniel Pancu la finalul meciului U Cluj – CFR Cluj 2-1. 

Daniel Pancu, declarații după U Cluj - CFR Cluj 2-1

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
