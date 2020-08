Daniel Pancu a explicat motivul pentru care a intrat în echipa Gabrielei Firea: “Nu mă interesează culoarea politică”

Daniel Pancu a debutat duminică pe banca lui Poli Iași, echipa care l-a lansat în fotbal. Tehnicianul spune cum vrea să facă din echipa moldoveană o formație ofensivă și cu atitudine.

Pentru Pancu nu va fi primul meci în Liga 1. El a mai antrenat-o pe FC Voluntari în jocurile cu Steaua și Chiajna: ”Bine, am mai pregătit două jocuri în Liga 1 la Voluntari, cu Steaua și cu Chiajna, dar atunci nu eram oficial, nu aveam licență. Acum, da, sunt foarte emoționat. Simțeam că mă voi întoarce acasă la un moment dat”

Daniel Pancu a mai avut două propuneri de la echipe din primul eșalon, dar a ales să meargă al Poli Iași: ”Am mai primit încă două telefoane, dar am refuzat din start, fiindcă am fost sigur că vin la Poli. După o experiență de un an și jumătate la Rapid, în Liga 3 și Liga 2, era clar că următorul pas pe care trebuie să-l fac e în prima divizie. Știu că va fi greu la Iași, sunt promisiuni că se vor achita restanțele. Important e să avem jucători mulțumiți și motivați la antrenamente”.

Daniel Pancu a explicat motivul pentru care a intrat în echipa Gabrielei Firea

Daniel Pancu este în echipa pentru Consiliul General al Bucureștiului: ”O respect pe doamna Firea și pe domnul Pandele de când am jucat la Voluntari. Voi susține întotdeauna persoanele care sprijină sportul și nu mă interesează culoarea politică.

Acum e PSD, dar mâine poate fi PNL sau USR dacă există oameni care ajută sportul. Nu știu dacă se va ajunge chiar să intru în Consiliul General al Capitalei. Prioritar pentru mine e antrenoratul, fiindcă vreau să am în această meserie cel puțin aceleași rezultate obținute ca jucător”, a spus Daniel Pancu pentru gsp.ro.

Pancu are la Iași un lot destul de redus numeric

De la echipa moldoveană au plecat cinci-șase fotbaliști și a venit doar un singur jucător. Pancu va trebui să se descurce în Liga 1 cu un lot destul de redus dacă nu vor mai veni alți jucători: ”Mai avem încă doi străini care urmează să fie legitimați, dar lotul e departe de a fi definitivat. Va fi un început dificil, dar ne consolăm cu ideea că sunt și alte echipe în situația noastră. După ce ne fixăm grupul, o să fie nevoie de minimum două-trei luni pentru ca jucătorii să înțeleagă ce le cer și cum vreau să arate echipa”.

Pancu va folosi la Iași un sistem cu patru fundași, 3 mijlocași și trei atacanți. El așteaptă întăriri pentru a putea să-și pună planurile în aplicare. Pancu mai are nevoie de un fundaș stânga și trei atacanți: ”Voi folosi 4-3-3. Deocamdată nu am oamenii necesari, dar conducerea cunoaște intențiile mele. Le-am solicitat să aducă un anume timp de jucători. Momentan, nu avem deloc fundaș stânga, voi improviza. Și ne trebuie soluții pentru toți cei trei atacanți, inclusiv cel central, fiindcă Andrei Cristea, idolul Iașului și un al doilea Ștefan cel Mare fotbalistic, are o vârstă și nu ne vom putea baza la nesfârșit pe execuțiile și golurile lui. Pe benzi va fi mai problematic, pentru că descoperi greu fotbaliști compatibili cu 4-3-3. În schimb, la mijloc aproape am găsit variantele potrivite. E un început!”

La Iași fanii lui Poli își doresc ca echipa să ajungă în play-off pentru a putea să se bată la cupele europene. Pancu vrea ca portarul să fie unul dintre cei doi jucători sub 21 de ani pe care îi va folosi. Axinte, Brânză, Onea, Francisc Cristea și Zaharia sunt fotbaliști U21 pe care îi poate folosi antrenorul lui Poli Iași: ”Am avut la antrenamente cinci jucători crescuți de Poli. Sunt deschis către tineri, îmi place să lucrez cu ei, voi continua să-i aduc pe rând lângă echipa mare. Din păcate, diferența e semnificativă între ce oferă ei acum și ce se joacă la Liga 1, în special pe partea fizică. Asta e o problemă generală în România.

Am luat decizia de a începe cu un portar U21, Axinte, care a apărat bine sezonul trecut. A mai venit Brânză de la Botoșani. Mai sunt Onea, fundaș dreapta sau stânga, Francisc Cristea – mijlocaș și un copil în atac, Zaharia. Nu sunt foarte multe variante în câmp. Și la Rapid am mizat tot pe un portar tânăr, Tătaru, și, din 11 jocuri, am câștigat 9, am făcut o remiză și am pierdut doar o dată. Vom vedea dacă lucrurile vor sta la fel la Iași”.

