Daniel Pancu a explicat secretul victoriilor Rapidului după 2-0 cu Corvinul: „Trăim din asta!”. Ce a spus despre derby-ul cu FCSB

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Rapid și Corvinul s-au întâlnit în prima ligă după o pauză de peste 34 de ani. din SuperLiga, într-o seară friguroasă de 17 octombrie. Daniel Pancu a reacționat după fluierul final. Antrenorul așteaptă cu nerăbdare derby-ul cu rivala FCSB.

Daniel Pancu, concluzii după Rapid – Corvinul 2-0

Rapid îți continuă forma foarte bună din campionat. Giuleștenii au învins Corvinul cu 2-0, reușind să îi răpună pe hunedoreni abia în repriza a doua, când Alexandru Dobre a ieșit la rampă și a marcat de două ori. Daniel Pancu a vorbit la final despre reușita formației sale și a spus că, chiar și după 12 etape, tot spiritul și valoarea individuală poartă Rapidul către victoriile obținute. Tehnicianul consideră că încă mai este de muncă până când echipa lui va arăta așa cum își dorește. „Suntem foarte mulțumiți. A fost exact jocul pe care îl așteptam. Am fost preventivi în prima repriză. Obiectivul a fost să nu primim gol, pentru că de marcat știam că o vom face. Era important să câștigăm acest joc.

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(n.r. – Dacă a fost importantă ) Normal, pentru orice atacant este foarte important să marcheze, pentru încredere. Calitatea noastră individuală este foarte mare, o știu toți. Avem jucători care pot fi decisivi pentru echipă în orice moment. Trăim din spirit și valoare individuală. De 10 etape spun lucrul ăsta. Până să jucăm un fotbal cursiv probabil că durează. Jucătorii abia se cunosc între ei. Suntem într-un moment bun, ne dorim foarte mult să îl menținem. Stojilkovic a fost obosit, a pierdut multe dueluri. Au fost mulți jucători obosiți. Cei de la Corvinul au un nivel fizic foarte ridicat. Am avut și timp mai puțin al dispoziție să ne refacem!”, a spus inițial antrenorul Rapidului.

Daniel Pancu vrea să bată FCSB în derby

Chestionat despre runda următoare, în care Rapid întâlnește FCSB, Daniel Pancu a spus că nu ține cont de locul ocupat de rivali înaintea meciului direct. Tehnicianul român vrea însă o victorie. „E foarte minunat meciul acesta, pentru toată lumea. Este cel mai așteptat joc de suporterii noștri. Suntem într-un moment bun, ne refacem, ne antrenăm. Nu contează locul pe care îl ocupă în clasament sau distanța dintre noi. Sperăm să fie spectacol, iar Rapid echipa câștigătoare. Și pe U Cluj voiam să îi întâlnesc acum o lună, dar uite că i-am întâlnit în cea mai bună perioadă a lor și tot i-am bătut!”, a mai spus Daniel Pancu.

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Daniel Pancu a spus unde a dispărut după fluierul final din Rapid – Corvinul 2-0

Chestionat despre motivul pentru care a luat calea vestiarelor imediat după finalul meciului de sâmbătă seară din Giulești, Daniel Pancu a spus că a preferat să își lase elevii să celebreze succesul cu Corvinul alături de cei puțin peste 7.000 de suporteri prezenți la partidă. „Nu sunt grăbit. Misiunea a fost îndeplinită, mi-am lăsat jucătorii să se bucure cu suporterii, nimic special!”, a conchis antrenorul giuleștenilor, potrivit

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Ce urmează pentru Rapid

Rapid are moralul încărcat la maxim înaintea etapei a 13-a. Giuleștenii au programat un meci extrem de important: derby-ul cu FCSB. Partida se va juca pe 24 octombrie, de la 21:00, iar echipa gazdă va fi formația lui Laurențiu Reghecampf. Ultimul duel direct, jucat în aceeași ipostază, a fost adjudecat de FCSB (scor 2-1, pe 21 decembrie 2025). Ultima victorie a formației de sub Podul Grant în fața rivalei „roș-albastre” datează de pe 19 mai 2024, moment în care FCSB era deja campioană în acel sezon.