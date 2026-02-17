Daniel Pancu a explodat când a auzit că CFR Cluj e avantajată: “Arbitraje? N-am avut nicio fază pentru noi”. Ce spune de scandalul cu Radu Petrescu: “Am fost sigur”

ADVERTISEMENT

Sezonul regulat din SuperLiga se apropie de final și orice fază de arbitraj la limită produce discuții intense. Duelul dintre Hermannstadt și CFR Cluj, 0-1, a fost unul care a avut o controversă la final, asta după ce Chivulete a acordat penalty și a anulat decizia după ce a revăzut faza la VAR.

Daniel Pancu, reacție vehementă după discuțiile despre arbitraj după Hermannstadt – CFR Cluj

Daniel Pancu a auzit și el discuțiile ce s-au stârnit după meci și a fost categoric cu privire la faptul că echipa sa nu a beneficiat, de când a venit el, de vreo decizie favorabilă de arbitraj.

„Noi, arbitraje? Nu am avut nicio fază în favoare sau împotrivă de când sunt eu la CFR Cluj. Niciuna! Am avut un aut în favoare cu U Cluj și de acolo s-a aprins Cristiano Bergodi rău de tot. E presiune foarte mare pe arbitraj, foarte mare”, a spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

Cum vede Daniel Pancu faza controversată cu Radu Petrescu

a fost chestionat și cu privire la faza care a pornit tot scandalul în startul etapei, la duelul dintre Petrolul și FC Argeș, unde Radu Petrescu a dat un fault în atac inexistent la atacul trupei piteștene și astfel i-a privat pe aceștia de un gol.

„Din momentul în care a fluierat am fost sigur că a vrut să anuleze faultul. Nu mai ai dreptul! Ori atunci imediat, minge de arbitru, ori lași golul. Dacă vor cei de la FC Argeș îi lasă pe cei de la Petrolul să dea un gol, să fie 2-2, așa o vedeam. Nu știu dacă îi lăsam dacă eram antrenor la FC Argeș.

De noi nu bate nimeni apropo, suntem în partea cealaltă. Noi am venit pe fotbal aici. Ieri au fost singurele decizii de arbitraj jumate-jumate. Dacă ei marchează din penalty-ul ăla și se termină 1-0 pentru Hermannstadt probabil că jucătorii noștri ar fi urlat în continuu”, a spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj, din ce în ce mai aproape de play-off după victoria cu Hermannstadt

Succesul obținut de a făcut ca trupa vișinie să ajungă la 44 de puncte și să fie pe locul 5 cu 3 etape rămase de disputat din sezonul regulat. Pancu e de părere că dacă echipa sa mai face 4 puncte va fi sigură de calificarea în play-off.

În runda viitoare, CFR Cluj va da piept cu Petrolul, meci ce va avea loc în Gruia, sâmbătă, de la ora 18:00.