Sport

Daniel Pancu a explodat la adresa lui Bergodi. A început să țipe la interviu: „Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva! Eu eram arestat”

CFR Cluj a reușit să o bată pe U Cluj, 3-2, și a urcat pe loc de play-off, iar Daniel Pancu are acum pe banca echipei nu mai puțin de 7 victorii consecutive în SuperLiga
Alex Bodnariu, Mihai Alecu
07.02.2026 | 22:47
Daniel Pancu a explodat la adresa lui Bergodi A inceput sa tipe la interviu Sa vina un strain in tara sami bata jucatorii Nu e posibil asa ceva Eu eram arestat
CORESPONDENŢĂ DE LA CLUJ
Daniel Pancu, un antrenor mulțumit după meciul cu U Cluj
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu este aproape să reușească ceva ce inclusiv el spunea că este aproape imposibil și anume să o ducă pe CFR Cluj în play-off. Trupa din Gruia a bifat a 7-a victorie consecutivă, 3-2, cu U Cluj, și a ajuns la 41 de puncte.

Daniel Pancu a răbufnit după scandalul de la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj

Daniel Pancu a fost foarte nervos și el după finalul partidei, în contextul conflictului care a fost între Cristiano Bergodi și jucătorii de la CFR Cluj. Tehnicianul trupei din Gruia l-a criticat dur pe omologul său și a făcut acuzații grave la adresa italianului. Pancu și-a felicitat jucătorii pentru dăruire și nu a dorit să vorbească mai mult despre meci.

ADVERTISEMENT

„Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva. A vrut să intre pe teren din minutul 85. Suntem în România! Nu e posibil așa ceva. Nu mai vorbesc despre fotbal. A fost minunată atmosfera până la final. E o lipsă gravă, crasă de respect. Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu mă simt un nimeni. Asta e senzația mea.

A fost un meci în care ei erau clar echipa mai odihnită, aveau toate premisele să ne învingă, dar jucătorii mei s-au luptat ca niște lei. Eu știu cum sunt tratați românii în străinătate. Am fost afară, am băgat capul în contră, am alergat mai mult decât unul de acolo și am respectat. Dacă faceam așa ceva eram arestat. Nu se poate așa ceva”, a spus Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

Se încinge lupta pentru play-off după meciul dintre CFR Cluj și U Cluj

Lupta pentru play-off are un dramatism aparte în acest an, iar acum, după victoria obținută de CFR Cluj, formația din Gruia a reușit să urce între primele 6. Aceștia sunt acum la un punct de rivala din oraș, care rămâne la borna 42.

ADVERTISEMENT
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit...
Digisport.ro
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”

În runda viitoare, cei de la U Cluj joacă pe teren propriu, cu Csikszereda, în timp ce CFR Cluj va avea un duel în care pornește cu prima șansă, la Hermannstadt. Cele două grupări au și câte un meci în Cupă, cu Rapid, respectiv Oțelul.

Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi...
Fanatik
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!”. Exclusiv
Alex Chipciu, declarație de război pentru Andrei Cordea după CFR Cluj – U...
Fanatik
Alex Chipciu, declarație de război pentru Andrei Cordea după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Dacă ești tare, nu mai sări în piscină”
Dan Nistor a vorbit despre conflictul cu Andrei Cordea de după CFR Cluj...
Fanatik
Dan Nistor a vorbit despre conflictul cu Andrei Cordea de după CFR Cluj – U Cluj 3-2. Ce mesaj i-a transmis
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Sunat de Becali, Pintilii i-a transmis finanțatorului că pleacă de la FCSB: 'Nea...
iamsport.ro
Sunat de Becali, Pintilii i-a transmis finanțatorului că pleacă de la FCSB: 'Nea Gigi, ați spus la televizor, a văzut toată țara!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!