Daniel Pancu a explodat la adresa lui Bergodi. A început să țipe la interviu: „Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva! Eu eram arestat”

Daniel Pancu este aproape să reușească ceva ce inclusiv el spunea că este aproape imposibil și anume să o ducă pe . Trupa din Gruia a bifat a 7-a victorie consecutivă, 3-2, și a ajuns la 41 de puncte.

Daniel Pancu a răbufnit după scandalul de la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj

Daniel Pancu a fost foarte nervos și el după finalul partidei, în contextul conflictului care a fost între Cristiano Bergodi și jucătorii de la CFR Cluj. Tehnicianul trupei din Gruia l-a criticat dur pe omologul său și a făcut acuzații grave la adresa italianului. Pancu și-a felicitat jucătorii pentru dăruire și nu a dorit să vorbească mai mult despre meci.

„Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva. A vrut să intre pe teren din minutul 85. Suntem în România! Nu e posibil așa ceva. Nu mai vorbesc despre fotbal. A fost minunată atmosfera până la final. E o lipsă gravă, crasă de respect. Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu mă simt un nimeni. Asta e senzația mea.

A fost un meci în care ei erau clar echipa mai odihnită, aveau toate premisele să ne învingă, dar jucătorii mei s-au luptat ca niște lei. Eu știu cum sunt tratați românii în străinătate. Am fost afară, am băgat capul în contră, am alergat mai mult decât unul de acolo și am respectat. Dacă faceam așa ceva eram arestat. Nu se poate așa ceva”, a spus Daniel Pancu.

Se încinge lupta pentru play-off după meciul dintre CFR Cluj și U Cluj

Lupta pentru play-off are un dramatism aparte în acest an, iar acum, după victoria obținută de CFR Cluj, formația din Gruia a reușit să urce între primele 6. Aceștia sunt acum la un punct de rivala din oraș, care rămâne la borna 42.

În runda viitoare, cei de la U Cluj joacă pe teren propriu, cu Csikszereda, în timp ce CFR Cluj va avea un duel în care pornește cu prima șansă, la Hermannstadt. Cele două grupări au și câte un meci în Cupă, cu Rapid, respectiv Oțelul.