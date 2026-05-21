Daniel Pancu a făcut anunțul despre viitorul său: „Totul pe documente, pe acte, nu pe vorbe”

Meciul CFR Cluj – FC Argeș va avea loc în etapa a 10-a din play-off. Cum clasamentul final este deja decis, partida din Gruia va marca o despărțire: retragerea lui Ciprian Deac. Totodată, „feroviarii” au emoții în ceea ce privește continuitatea lui Daniel Pancu pe banca tehnică, iar antrenorul a transmis deja un mesaj în acest sens.

Daniel Pancu, recunoscător lui Ciprian Deac

În conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș, Daniel Pancu a ținut să cheme suporterii în număr cât mai mare la stadion, având în vedere că acesta este . Antrenorul „feroviarilor” îi este recunoscător veteranului și e de părere că Deac este deja o adevărată legendă pentru Cluj.

„Cu siguranță e un meci special pentru toată suflarea CFR-istă. E o legendă a ajuns la final. Momentul nu putea fi unul mai bun în contextul sezonului pe care l-am traversat. Ciprian are parte de un joc de retragere oficial în care nu există niciun fel de presiune a rezultatului. Nu mă interesează rezultatul jocului de mâine.

E important ca oamenii, suporterii, pe care i-a făcut fericiți să vină în număr cât mai mare la joc și să-l aplaude pentru ultima oară pe un asemenea jucător într-un meci oficial. Merită tot ce i se întâmplă, a făcut enorm pentru fotbalul românesc și pentru CFR Cluj în special. M-a ajutat enorm prin bucuria a momentelor trăite pe terenul de fotbal.

De câte ori întorceam capul și îl vedeam la încălzire era jucătorul cel mai entuziast dintre toți. În urmă cu o săptămână, i-am spus că nici nu își dă seama cât de important a fost pentru mine în această perioadă. Dacă o legendă își acceptă statutul greu de acceptat, acela de a fi rezervă, de a juca deloc, de a juca câteva minute, secunde în alte meciuri, asta arată nu neapărat profesionalismul și calitatea umană care stau la baza tuturor realizărilor și împlinirilor. A fost un jucător imens pentru CFR Cluj, iar mâine ne bucurăm împreună cu el de ultimele minute oficiale. Sunt convins că se va antrena în continuare”, a declarat Daniel Pancu.

Regretul lui Daniel Pancu

În continuarea interviului, antrenorul de la CFR Cluj a recunoscut că își reproșează faptul că nu a luat anumite decizii mai devreme. Tehnicianul a expus că în ultima perioadă au avut loc mai multe mese de rămas-bun, însă este recunoscător tuturor jucătorilor, în contextul în care returul de campionat a fost unul foarte bun.

„Eu chiar dacă vreau mă antrenez cu zâmbetul pe buze și nu prea. Chiar dacă vreau, nu pot să fiu mereu cu zâmbetul pe buze, dar atmosfera a fost mult mai relaxată. Au fost niște mese de rămas-bun, dar cred că jucătorii, toți 21, de când am rămas 21 de jucători la antrenament nu am mai pierdut niciun joc.

V-am spus data trecută, regret anumite decizii pe care le-am luat puțin în întârziere. Ăsta este grupul cu care nu am mai pierdut niciun joc. Nu a intrat nimeni în antrenamentele noastre încă de la Paște, înaintea meciului cu Dinamo, e mai mult de o lună. Toți cei 21 de jucători, plus portarii vor face parte din lot mâine, vor intra de la început jucătorii cu mai puține minute. Probabil vor fi 5 schimbări”, a adăugat Daniel Pancu.

Pancu, anunț despre viitorul său

Pe finalul intervenției, Daniel Pancu a transmis că meciul cu FC Argeș ar putea fi ultimul pentru el pe banca celor de la CFR Cluj. pentru un înlocuitor pentru Costel Gâlcă. Totuși, tehnicianul a mărturisit că nu are nicio știre, cel puțin pentru moment, despre clubul din Giulești.

„Nu am nicio știre nici despre Rapid, nici despre nimeni. Ne bucurăm de Ciprian Deac și pentru parcursul meu. E și pentru mine, pentru că, da, sunt șanse să fie ultimul meci pe banca CFR-ului. Nu ascund lucrul acesta. Dar cât nu este absolut nimic sigur mâine ne bucurăm. Este un an reușit care putea, la cum arată echipă, dacă mai erau câteva etape, puteam să fim campioni. Dar să nu-l supărăm pe Dumnezeu, ne-am atins obiectivul.

(n.r. – Vei rămâne la CFR Cluj chiar dacă una dintre condițiile pe care le-ai pus nu ar fi îndeplinite?) Nu știu, se văd prin ziare tot felul de știri. Am aflat acum că sunt cel mai bine plătit antrenor. Săptămâna asta multe lucruri se scriu, dar fără responsabilitate. Nu e de rămas, am o clauză de reziliere care trebuie plătită. Sunt legat de contract, nu am niciun detaliu de dat în momentul de față. Dacă cineva mă dorește și vrea să achite clauza de reziliere și mie îmi convin condițiile, e posibil să ne despărțim, dar totul pe documente, pe acte, nu pe vorbe, pe zvonuri”, a conchis Daniel Pancu.