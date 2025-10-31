“Daniel Pancu a fost aproape de Beşiktaş!” Cum a ajuns, de fapt, antrenorul la CFR Cluj! Giovanni Becali: “Neluţu Varga s-a supărat, nu mai răspundea la telefon!” Ce clauză de reziliere are rapidistul la CFR

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu preia CFR Cluj într-o situaţie foarte dificilă. Deşi la începutul sezonului erau consideraţi erau printre favoriţi, ardelenii sunt abia pe locul 13, cu 13 puncte după primele 14 etape.

Daniel Pancu, dorit la Beşiktaş înainte să semneze cu CFR Cluj! Giovanni Becali a dezvăluit tot

Ioan Becali a aruncat bomba în direct la Giovanni Show şi a dezvăluit că Daniel Pancu era pe lista lui Beşiktaş. Antrenorul a ales CFR Cluj pentru că turcii i-au transmis să mai rămână în stand-by, dar cele două părţi rămân în contact:

ADVERTISEMENT

„Obiectivul lui este intrarea în play-off. Este foarte greu. Azi joacă împotriva lui Dinamo. Sunt astea importante cu cei 4-5 de sus. Orice punct e important. Hai să fim corecţi: Metaloglobus nu are echipă, dar are antenor.

Eu cred că reuşi să salveze situaţia. E tânăr, entuziasmat. El visează Beşiktaş. Este şi normal să viseze. Este Sergen, colegul lui. Dacă se mai pierdeau două meciuri, eram acolo.

ADVERTISEMENT

Deci Beşiktaş şi Rizespor îl voiau pe Pancu. Dar ne-au spus să mai aşteptăm. Şi unii şi alţii. Exista o şansă pentru Beşiktaş. Şi clubul şi Pancu se doresc. Când apare o situaţie.

ADVERTISEMENT

Contează foarte mult ce va face la CFR Cluj. Dar asta ea bomba bombelor: Bancu la Beşiktaş. Era foarte tare. Eram deja în tratative. Este obligat să facă treabă. Trebuie să se înţeleagă cu domnul Mureşan. Clujul are 34 de jucători care se antrenează la un loc”, a spus Giovanni Becali.

Pancu, negocieri cu scântei cu CFR Cluj! De ce s-a supărat Neluţu Varga

, care nu au fost deloc simple. La un moment dat Neluţu Varga s-a supărat pentru că i s-a cerut să garanteze contractul antrenorului cu banii din drepturi tv:

ADVERTISEMENT

„M-a chemat Neluţu. Mi-a spus de Pancu, cutare. Eu i-am spus că o să vorbesc cu Pancu, dar el cu trei săptămâni înainte mi-a spus că la Cluj sunt probleme cu salariile şi cu astea.

«Bă, lasă-mă în pace, sunt la Cluj, fac, dreg», ştii cum face Neluţu. I-am spus să îi facă un contract şi dacă nu are să îi dea banii, să îi dea LPF din drepturi. A spus că nu îl mai ia.

Nu a vrut să îi garanteze cu drepturile. Am vorbit şi cu Corsicanu’. La Pancu nu era chestia de bani, dar să mergi şi să nu iei 3-4 luni salariu nu e plăcut. Am mers pe promisiunea lui Neluţu şi curajul lui Pancu.

I-am spus lui Pancu: „Bă, se poate întâmpla, 3-4 luni, dar pe urmă Neluţu plăteşte. Vinde jucători, face, drege”. Are printre cele mai bune salarii, top trei în România.

Mureşan a vorbit cu mine, cu Dragoş şi i-am spus: „Daniel este încântat de lotul Clujului, dar nu îşi dă seama de ce nu funcţionează echipa asta”. Că jucători are şi atunci o fi vina antrenorului”, a spus impresarul la Giovanni Show.

Ce clauză de reziliere are Daniel Pancu la CFR Cluj! Toate detaliile contractului

Din informaţiile FANATIK, Daniel Pancu şi CFR Cluj au o clauză de reziliere de 100.000 de euro, în oglindă. Adică oricare dintre părţi doreşte rezilierea unilaterală, trebuie să plătească această sumă. Antrenorul a semnat un contract până în vară, cu opţiune pe încă doi ani:

„La meciul ăsta cu Dinamo nu stă pe bancă. Mai e un examen la licenţă. Toată generaţia lui a terminat, dar nu are încă licenţa PRO. El trebuie să o ia până pe 15 noiembrie. Până atunci o să bage pe cineva.

Neluţu Varga mi-a spus că Pancu e soluţia câştigătoare. El crede că îi bagă în primele 6 şi mai mult. Este foarte optimist. De asta l-a luat, i-a acceptat nişte clauze frumoase de performanţă. Are de Champions League, de cupe europene.

Trebuie să se pună pe treabă. Dar mi-a spus, singura chestie: „Giovanni, eu cu 32 de jucători nu fac antrenament! Eu fac antrenamente cu 22 de jucători”. A semnat până în vară, opţiune pe încă doi ani.

Există şi o clauză reciprocă, dacă îl dă afară sau invers (100.000 de euro din informaţiile FANATIK). Dar nu sunt nişte clauze nesimţite. Nu ştiu exact câţi bani. Corsicanu m-a sunat şi mi-a spus: „Bă, îi dau eu banii lui Pancu”. Adică, dacă nu ia banii de la Neluţu, îi dă el.

I-am spus să nu se bage el, să îşi ţină banii acolo. Neluţu mereu a plătit. Să ţii echipa cu 13-14 milioane în fiecare an… Una peste alta, a vândut şi jucători”, a povestit Giovanni Becali.

Ce relaţie are Louis Munteanu cu Daniel Pancu!

Unul dintre atuurile lui Daniel Pancu este relaţia excelentă pe care , vedeta incontestabilă a CFR-ului. Ardelenii au mai mulţi jucători care au participat în vară cu Pancu la Euro U-21:

„Pancu are o relaţie foarte bună cu Louis Munteanu. L-a avut la under 21. I-a marcat gol, l-a titularizat. Are o relaţie excelentă, mi-a vorbit foarte frumos. Mi-a vorbit de câţiva jucători: Louis Munteanu, Matei Ilie.

Nu ştiu dacă l-a avut pe Fică, e şi Biliboc. Este şansa lui să ne arate cine este. Dacă Pancu aduce CFR Cluj în primele şase, este un bonus”, a spus Giovanni Becali.