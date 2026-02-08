Sport

Daniel Pancu a intrat în direct, la câteva ore după scandalul Bergodi – Cordea de la Cluj: „Spunea că îl omoară. Dacă venea la mine, îl dădeam în judecată”

Daniel Pancu a venit cu lămuriri după scenele șocante de la finalul meciului CFR Cluj - U Cluj! Noi detalii despre ieșirea necontrolată a lui Cristiano Bergodi
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.02.2026 | 10:33
Daniel Pancu a intrat in direct la cateva ore dupa scandalul Bergodi Cordea de la Cluj Spunea ca il omoara Daca venea la mine il dadeam in judecata
ULTIMA ORĂ
Daniel Pancu, noi detalii despre mega-scandalul făcut de Cristiano Bergodi după CFR Cluj - U Cluj 3-2. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a furnizat noi detalii despre scandalul uriaș generat de Cristiano Bergodi la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Conform antrenorului echipei din Gruia, omologul său ar fi încercat să intre pe teren chiar în timpul jocului.

Daniel Pancu, noi detalii despre scenele șocante cu Bergodi în prim-plan de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2

De asemenea, fostul atacant a susținut că Bergodi chiar l-a lovit până la urmă pe jucătorul său, nu doar a încercat. În plus, a subliniat și că italianul s-a ocupat în finalul partidei doar cu a-l amenința pe Cordea. 

ADVERTISEMENT

„Am dormit câteva ore. A fost o noapte furtunoasă, se anunța. (n.r. regreți ceva?) Nu. Sunt lucruri total anormale, jucătorii mei bătuți de antrenorul advers, care voia să intre în teren de prin minutul 85. A fost o mare greșeală că nu a fost eliminat. Nu se mai ajungea aici, plus suporterii care puteau să intre pentru că au rupt gardurile. Se puteau întâmpla lucruri foarte grave, dar nu vreau să revin asupra subiectului.

Din ce înțeleg eu de la Cordea, el s-a înjurat cu Nistor tot meciul. Nistor l-a înjurat încontinuu de pe bancă. La un moment dat, Bergodi s-a interpus între ei și a înțeles că l-ar fi înjurat pe el, atât.

ADVERTISEMENT
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu...
Digi24.ro
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență

Bergodi din minutul 85 spunea clar că îl omoară. Eu nu înțelegeam pe cine omoară. Îi striga lui Cordea, tot staff-ul îl ținea să nu intre pe teren. A intrat de vreo două ori. Erau niște lupte mari la ei pe bancă. Se luptau pentru că nu puteau să-l țină să nu intre în teren.

ADVERTISEMENT
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș...
Digisport.ro
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR - U Cluj

(n.r. un străin în țara mea?) Eu voiam să spun altceva. Eu ca român nu puteam să fac niciodată așa ceva în altă țară. Nu mai are rost, e un subiect încheiat. Aseară așa am simțit, să-mi apăr jucătorul care a fost bătut de un antrenor străin la noi acasă. Străin mai mult în sensul că e de la echipa adversă. Un pumn i-a dat, puteam să-l dau în judecată dacă venea la mine.

Nu știu ce s-a întâmplat la vestiare, am cântat cu galeria după meci. Nu m-am văzut cu Bergodi, a avut clar un black-out. Dacă ar fi fost eliminat, nu s-ar fi ajuns la situația asta”, a spus Daniel Pancu în direct la Digi Sport. 

ADVERTISEMENT

Ce a dus, de fapt, la scandalul de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate cauzele care au dus la scandalul monstru petrecut chiar pe teren, la finalul jocului din Gruia. După un schimb de înjurături cu Dan Nistor, Andrei Cordea ar fi înjurat înspre Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii”: „Să o f…t pe mă-ta!”.

A fost momentul în care Cristiano Bergodi și-a pierdut cumpătul. Pe reluările TV, se vede cum, în prelungiri, Cordea a trecut pe lângă banca de rezerve a celor de la U Cluj și l-a înjurat pe Dan Nistor, aflat lângă Bergodi.

Totodată, FANATIK a intrat în posesia raportului întocmit de arbitrul Rareș Vidican după meciul de la Cluj-Napoca. „Andrei Ioan Cordea – cartonaș roșu pentru injurii adresate băncii tehnice a echipei Universitatea Cluj.

Cristiano Bergodi – cartonaș roșu pentru prinderea de ceafă a unui jucător al echipei CFR Cluj”, s-a arătat în raportul întocmit de Rareș Vidican la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2”.

Weekend cu scandal! Bătaie uluitoare în Bundesliga, înainte de CFR – U Cluj:...
Fanatik
Weekend cu scandal! Bătaie uluitoare în Bundesliga, înainte de CFR – U Cluj: jucătorul a rămas fără tricou. Video
Nu este prima dată când Cristiano Bergodi își iese din minți! Italianul a...
Fanatik
Nu este prima dată când Cristiano Bergodi își iese din minți! Italianul a plecat de la Rapid după un scandal monstru: „Unde trăiești?”
Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple
Fanatik
Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Sociologul Gelu Duminică îl sancționează sever pe Daniel Pancu: 'Prostia este infinită'
iamsport.ro
Sociologul Gelu Duminică îl sancționează sever pe Daniel Pancu: 'Prostia este infinită'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!