Daniel Pancu a intrat în direct, la câteva ore după scandalul Bergodi – Cordea de la Cluj: „Spunea că îl omoară. Dacă venea la mine, îl dădeam în judecată”

Daniel Pancu a furnizat noi detalii despre scandalul uriaș generat de Cristiano Bergodi la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Conform antrenorului echipei din Gruia, omologul său ar fi încercat să intre pe teren chiar în timpul jocului.

Daniel Pancu, noi detalii despre scenele șocante cu Bergodi în prim-plan de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2

„Am dormit câteva ore. A fost o noapte furtunoasă, se anunța. (n.r. regreți ceva?) Nu. Sunt lucruri total anormale, jucătorii mei bătuți de antrenorul advers, care voia să intre în teren de prin minutul 85. A fost o mare greșeală că nu a fost eliminat. Nu se mai ajungea aici, plus suporterii care puteau să intre pentru că au rupt gardurile. Se puteau întâmpla lucruri foarte grave, dar nu vreau să revin asupra subiectului.

Din ce înțeleg eu de la Cordea, el s-a înjurat cu Nistor tot meciul. Nistor l-a înjurat încontinuu de pe bancă. La un moment dat, Bergodi s-a interpus între ei și a înțeles că l-ar fi înjurat pe el, atât.

Bergodi din minutul 85 spunea clar că îl omoară. Eu nu înțelegeam pe cine omoară. Îi striga lui Cordea, tot staff-ul îl ținea să nu intre pe teren. A intrat de vreo două ori. Erau niște lupte mari la ei pe bancă. Se luptau pentru că nu puteau să-l țină să nu intre în teren.

(n.r. un străin în țara mea?) Eu voiam să spun altceva. Eu ca român nu puteam să fac niciodată așa ceva în altă țară. Nu mai are rost, e un subiect încheiat. Aseară așa am simțit, să-mi apăr jucătorul care a fost bătut de un antrenor străin la noi acasă. Străin mai mult în sensul că e de la echipa adversă. Un pumn i-a dat, puteam să-l dau în judecată dacă venea la mine.

Nu știu ce s-a întâmplat la vestiare, am cântat cu galeria după meci. Nu m-am văzut cu Bergodi, a avut clar un black-out. Dacă ar fi fost eliminat, nu s-ar fi ajuns la situația asta”, a spus Daniel Pancu în direct la

Ce a dus, de fapt, la scandalul de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate cauzele care au dus la scandalul monstru petrecut chiar pe teren, la finalul jocului din Gruia. După un schimb de înjurături cu Dan Nistor, Andrei Cordea ar fi înjurat înspre Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii”: „Să o f…t pe mă-ta!”.

A fost momentul în care Cristiano Bergodi și-a pierdut cumpătul. Pe reluările TV, se vede cum, în prelungiri, Cordea a trecut pe lângă banca de rezerve a celor de la U Cluj și l-a înjurat pe Dan Nistor, aflat lângă Bergodi.

Totodată, FANATIK a intrat în posesia raportului întocmit de arbitrul Rareș Vidican după meciul de la Cluj-Napoca. „Andrei Ioan Cordea – cartonaș roșu pentru injurii adresate băncii tehnice a echipei Universitatea Cluj.

Cristiano Bergodi – cartonaș roșu pentru prinderea de ceafă a unui jucător al echipei CFR Cluj”, s-a arătat în raportul întocmit de Rareș Vidican la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2”.