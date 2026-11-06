Daniel Pancu a luat decizia, după „cazul Andrei Șucu” de la Rapid: „M-a sunat patronul”

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Daniel Pancu a vorbit deschis despre tensiunile create în spațiul public în celebrul caz Andrei Șucu. Antrenorul Rapidului a dezvăluit că a fost sunat de Dan Șucu și invitat la meciul Genoa – Milan din weekend, însă tehnicianul l-a refuzat. De asemenea, „Pancone” a anunțat că Andrei Șucu va fi în lot pentru meciul de la Ovidiu.

Dan Șucu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Daniel Pancu: „M-a invitat la Genoa – Milan”

Daniel Pancu a vorbit în termeni duri . Diana Șucu, mama fotbalistului și soția acționarului majoritar de la Rapid, Dan Șucu, a răbufnit și a publicat un mesaj amplu pe rețelele de socializare. Cazul a fost intens dezbătut în spațiul public, iar la , Daniel Pancu a spus lucrurilor pe nume.

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„Nici nu am urmărit. Doar când juca FCSB cu U Cluj am văzut o declarație de a mea și erau Mutu, Ilie Dumitrescu, Radu Naum, discutau după meci. E un subiect care nu a existat, nu există și nu va exista niciodată pentru mine. Chiar nu există. Cu Andrei am fost la masă, patronul m-a invitat la Genoa – Milan.

E un subiect care pentru mine nu există. (n.r. – A existat vreun dialog cu soția domnului Șucu?) Nici vorbă. Mesaju meu referitor la critică a fost clar pentru jucător, care e în continuare un copil. Singura mea greșeală a fost că nu l-am considerat copil. Am discutat și aseară cu el. Încă nu realizez că nu are nici 18 ani. Eu îi tratez pe toți egal. Indiferent de vârstă, de experiență. Ești fotbalist la Rapid, te consider fotbalist la Rapid. Nimic mai mult. Poate puteam fi puțin mai sensibil.

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Andrei Șucu va fi în lot pentru Farul – Rapid. Decizia lui Daniel Pancu

Dar atâta timp cât eu mă comport cu copiii mei la fel cum o fac cu jucătorii, nu am nici cea mai mică problem. Referitor la doamna, nu e nicio problemă, zero probleme. Probabil și nevastă-mea ar fi reacționat la fel. Pentru mine, subiectul ăsta nu a exista nicio secundă, vă rog să mă credeți”, a declarat Daniel Pancu.

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„A înțeles multe și va înțelege. Are toată viața înainte. Sfatul meu e să nu se grăbească. Graba i-ar putea face mult mai mult rău de cât reziliența, pasiența și timpul le rezolvă. E cel mai tânăr marcator din istoria Rapidului, nu s-au mai întâmplat lucruri din astea. Și dacă îi dăm pe accelerație înainte s-ar putea să regretăm. (n.r. – E în lot pentru meciul cu Farul?) Da.”, a conchis Pancu.