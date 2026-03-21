Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Daniel Pancu a luat decizia în ceea ce privește contractul cu CFR Cluj. „E vorba despre 200.000 de euro”. Exclusiv

Cristian Măciucă
21.03.2026 | 11:21
breaking news
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit despre viitorul său la CFR Cluj. Euforic după victoria cu Rapid, scor 1-0, antrenorul campioanei a dezvăluit că vrea să continue în Gruia și din sezonul viitor. Contractul său este scadent la finalul acestui sezon.

Daniel Pancu vrea să își prelungească contractul cu CFR Cluj

Daniel Pancu are contract cu CFR Cluj până în vară, dar are o clauză care i-ar activat automat prelungirea. Tot ce trebuie să facă „Pancone” este să califice echipa din Gruia în sezonul viitor de cupe europene. Momentan, după victoria cu Rapid, scor 1-0, ardelenii sunt pe locul 4, cu 30 de puncte, cu unul mai puțin decât liderul U Craiova.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Vei rămâne la CFR?) Îmi doresc foarte mult! M-am acomodat foarte bine. Eu când vorbeam de incompatibilitate, eu la un lucru mă refeream. Să încerc să câștig alea 5-6-7-8 meciuri din seria aia, aia nu era normal. Echipa nu avea evoluții de la care să te aștepți să câștige jocurile. Locul 1, obiectivul ăsta, a venit de la mine când am văzut că echipa e bine. De 3-4 jocuri echipa e foarte bine. Putem emite pretenții. La lucrurile alea mă refeream. Echipa nu era una care să bată pe toată lumea. Dar uite că am bătut pe toată lumea 11 meciuri la rând și ne-am calificat în play-off. Îmi place mult, îmi doresc să jucăm într-o cupă europeană și să rămân în continuare aici.

Contractul e făcut pe doi ani de când am semnat. Se prelungește automat. Contractul intră în vigoare dacă termin pe un loc de cupă europeană. (n.r. – Tu trebuie să plătești 50.000 de euro dacă vrei să pleci?) Nu mai e. E 200.000 de euro de la anul”, a declarat antrenorul vicecampioanei României.

ADVERTISEMENT
Cum a calificat-o Daniel Pancu pe CFR Cluj în play-off. Cum arată șansele la câștigarea titlului

Daniel Pancu a preluat-o pe CFR Cluj pe 1 noiembrie 2025. La acea vreme, ardelenii erau la retrogradare. CFR a avut însă o serie incredibilă de 11 victorii consecutive și a prins top 6 în SuperLiga. „(n.r. – Echipa era la retrogradare, la ce te-ai gândit când ai pus clauza asta?) La câștigarea play-out-ului 100%. Doar că eu m-am uitat mereu la etapă, ce fac Slobozia, Petrolul, Csikszereda, pentru că îmi doream foarte mult să fim la 3-4 puncte după înjumătățire. 

ADVERTISEMENT

Eu vreau să rămân în continuare. Îmi place mult. M-am acomodat mult și cu staff-ul și cu jucătorii și cu conducătorii. Acum i-am văzut mai bine. M-am obișnuit cu ei. Era o presiune… Eu de vreo lună dorm după ora 7 dimineață. Sunt mai liniștit acum. Trei luni și jumătate am avut insomnii și bătăi de cap. Mă trezeam la 6 și jumătate și la 7 eram în stadion. Acum ajung la stadion pe la 8 și jumătate. Sunt deja în întârziere”, a dezvăluit Daniel Pancu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
HAOS la o formație din SuperLiga: jucătorii sunt neplătiți de trei luni! Șeful...
iamsport.ro
HAOS la o formație din SuperLiga: jucătorii sunt neplătiți de trei luni! Șeful clubului vrea să cedeze frâiele
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!