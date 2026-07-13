Sport

Daniel Pancu a numit cel mai mare dezavantaj la Rapid: „Pericolul este când totul merge bine!”

Daniel Pancu a vorbit deschis despre situația Rapidului. Antrenorul giuleștenilor a spus unde suferă cel mai tare echipa lui. Ce a spus, de fapt.
Mihai Dragomir
13.07.2026 | 23:48
Daniel Pancu a numit cel mai mare dezavantaj la Rapid Pericolul este cand totul merge bine
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Daniel Pancu a spus totul despre situația de la Rapid. Foto: Sport Pictures.
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Rapid va începe noul sezon cu Daniel Pancu la timona echipei. Fostul mare jucător al giuleștenilor a vorbit recent despre situația echipei sale. Ce dezvăluiri a făcut din sânul formației de sub Podul Grant.

Daniel Pancu a spus totul despre Rapid înaintea startului de sezon

Dezamăgit total de campania de achiziții, Daniel Pancu a vorbit recent despre situația de la Rapid. Fostul mare jucător al giuleștenilor a transmis cât de greu este să lucrezi pentru acest club, indiferent dacă te afli în postura de jucător sau antrenor. De asemenea, tehnicianul a subliniat și marele pericol la formația de sub Podul Grant, anume că un parcurs foarte bun aduce, inevitabil, probleme de nicărieri.

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„Am avut mulți colegi, jucători super importanți, care uită fotbalul când vin la Rapid. Clubul e foarte greu. Cine reușește să joace fotbal la Rapid sau cine antrenează la Rapid, poate juca sau poate antrena oriunde. Eu cred ca Rapid e cel mai greu club din Romania. E altă cultură la FCSB, dar acolo știi dinainte unde mergi, ești pregătit.

La Rapid totul este imprevizibil, sunt multe situații. La Rapid, cel mai mare pericol este când echipa merge bine. O cauză, pe care am văzut-o eu de afară, au pierdut mult din stare și energie când toată lumea au spus că sunt echipă slabă care câștigă cu noroc”, a spus Daniel Pancu în cadrul Mercori Podcast.

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Daniel Pancu vrea să oprească „seceta” de trofee de la Rapid

După ce s-a pus să facă curățenie în lot după cantonamentul de vară, Daniel Pancu are de gând să aducă noi trofee la Rapid după ani de zile în care echipa nu s-a mai întâlnit cu astfel de performanțe. El a spus că acest tipar este adânc înrădăcinat în istoria echipei.

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„Mult mai greu se obțin lucrurile la Rapid. La Rapid se obțin foarte greu trofeele. Asta e istoria, e foarte greu de schimbat! Asta nu înseamnă că nu se poate schimba, dar e foarte greu!”, a mai spus antrenorul giuleștenilor, în cadrul podcastului numit mai sus.

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Daniel Pancu a întocmit echipa sezonului trecut în SuperLiga. Doar doi rapidiști incluși

Daniel Pancu a alcătuit și cea mai bună echipă, în opinia lui, din sezonul trecut de SuperLiga. El a nominalizat și doi jucători de la Rapid: Christensen, despre care FANATIK a anunțat adevăratul motiv pentru care a plecat în Polonia la Wieczysta Kraków, și Claudiu Petrila. Tehnicianul a încasat o lovitură dură după ce a aflat decizia patronului Dan Șucu de a opri investițiile la Rapid în acest mercato.

Cel mai bun prim „11” din sezonul trecut de SuperLiga în opinia lui Daniel Pancu: Popa – Mora, Boateng, Screciu, Bancu – Cordea, Christensen, Gnahore, Petrila – N’Simba, Lukic.

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Mesajul lui Daniel Pancu pentru suporterii Rapidului

La final, Daniel Pancu a avut și un mesaj special pentru suflarea rapidistă, care are mari așteptări de la el în noul sezon. „La nivel de energie, demnitate, îi reprezentăm cu succes până la final! De la început până la final!”, au fost cuvintele tehnicianului de 48 de ani, pentru sursa citată.

  • 20 iulie este data primului meci pentru Rapid în noul sezon de SuperLiga (acasă, cu Sepsi)
  • 21:30 este ora startului meciului din „Giulești”
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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