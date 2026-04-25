Daniel Pancu a numit coşmarul CFR-ului din SuperLiga: „Când îl văd, îmi vine să o iau în partea cealaltă!” Mario Camora, moment istoric

CFR Cluj revine în lupta pentru titlu după victoria cu . Cordea a marcat unicul gol al confruntării, din penalty, şi ardelenii sunt la doar două puncte de rivalii din oraş şi de Universitatea Craiova, care are un meci mai puţin disputat, cu FC Argeş.

Daniel Pancu are coşmaruri cu Filipe Coelho: „Când îl văd în fața mea, îmi vine să o iau pe partea cealaltă”

Daniel Pancu a dezvăluit la finalul meciului că e ca o echipă normală, iar până la finalul sezonului se pot întâmpla multe lucruri. Antrenorul CFR-ului l-a numit pe Filipe Coelho drept „coşmarul” din SuperLiga, spunând că până acum echipa lui nu a reuşit nimic notabil în duelurile cu Universitatea Craiova:

„Era 3 puncte foarte importante, în momentul de față am luat o opțiune serioasă la locul 4. Locul 4 e mai aproape în acest moment. Dar, cu acest echilibru, se pot întâmpla multe lucruri. Victoria e meritată, am fost echipa mai fresh, au plătit pentru meciul acela de Cupă. Am fost primii la minge. Nu am rezolvat atacurile în superioritate, dar iar mă întorc la tradiția clubului, e ceva în aer aici. Ai 1-0, ai ocazii de 2-0, în final ajung mingile prin careu. Dar se termină 1-0, pentru că așa e clubul, e ceva în aer aici.

Lucrăm superioritățile, atacurile și nu ne ducem la 2-0, să putem sta liniștiți. Ăsta e singurul lucru care mă nemulțumește. U Cluj fără Lukic devine o echipă normală. El i-a dus în poziția asta, e cel mai important jucător de la ei. Se pot întâmpla multe, se termină luna aprilie și suntem cea mai bună echipă din România în acest an calendaristic, în 2029.

Am plecat de la -19 când am venit aici, Rapid și Botoșani aveau 19 puncte în plus. Acum e incredibil, suntem la două puncte de lider. Se pot întâmpla multe. Printr-o conjunctură favorabilă, dacă aveam 1% șanse să fim campioni înainte de meci, acum avem 10-15% șanse să luăm titlul. De când sunt eu aici, nu am câștigat niciodată cu Craiova. Când îl văd pe Coelho în fața mea, îmi vine să o iau pe partea cealaltă. În 3 meciuri cu el am avut câte un șut pe poartă, nu am bătut-o pe Craiova cu mine antrenor”, a spus Pancu la final.

Mario Camora, jucătorul cu cele mai multe apariţii din istoria lui CFR Cluj: „O cifră frumoasă pentru mine”

Mario Camora a ajuns la 450 de meciuri în SuperLiga, fiind jucătorul cu cele mai multe apariţii în tricoul celor de la CFR Cluj. Fundaşul stânga a făcut un meci foarte bun şi a dezvăluit că înainte de meci Neluţu Varga a rezolvat problemele financiare de la echipă, plătind salariile restante:

„A fost o victorie perfectă, o seară frumoasă, o cifră frumoasă pentru mine (n.r. – meciul 450 în SuperLiga). Determinare, voiam mult să câștigăm acest meci. După eșecul dur din tur, în ultimul minut, azi am luptat din primul până în ultimul minut. Dedicăm acest meci suporterului nostru, care din păcate nu mai este printre noi. Sper să fie mândru de noi. Am spus dinainte, până va fi matematic posibil vom da totul, vom lupta până la capăt.

Trebuie să câștigăm toate meciurile până la final și vom vedea unde vom fi. Știam că adversarul e bun și că meciul va fi dificil. Au venit după un meci lung, plin de încărcătură. E o victorie meritată, ne vom relaxa puțin și apoi ne pregătim de meciul cu Rapid. Domnul Varga a venit să ne salute. Ne bucurăm că a fost alături de noi. A rezolvat problemele, a plătit salariile. Acum trebuie noi să ne facem treaba și să aducem clubul înapoi unde merită!”, a spus Mario Camora la final.

