Daniel Pancu a prevăzut deznodământul lui Mircea Lucescu: „Am simțit din voce că e stins”. Ce a discutat cu Răzvan Lucescu lângă catafalc. Video

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu s-a aflat de două ori sub comanda lui Mircea Lucescu: doi ani la Rapid și alți doi ani la Beșiktaș. În tot acest timp, dar și prin relația de după, cei doi s-au cunoscut foarte bine, iar actualul antrenor de la CFR Cluj a avut un discurs tulburător despre fostul său mentor, în ziua în care a venit la Arena Națională pentru a-i oferi un ultim omagiu.

Daniel Pancu a presimțit sfârșitul lui Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

Pancu a dezvăluit că, înauntrul său, simțea că se va ajunge la acest moment în curând, din vocea pe care fostul selecționer o avea la telefon: „E greu. Nu cred că există cuvânt să poată fi caracterizat. Poate, în momentele astea, să spui că a fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal sau pentru oamenii care iubesc fotbalul. Eu, care am trăit alături de nea Mircea 4 ani, 2 la Rapid și 2 la Beșiktaș, și ca partea destinului să fie completă, pentru că el face clar parte din destinul meu, atât timp cât am fost selecționer a venit din nou la echipa națională.

(n.r. ai apucat să-i mulțumești?) Am simțit că se ajunge aici din ultimele discuții telefonice. Fizic, nu-mi aduc aminte când l-am văzut ultima oară. În ultimele discuții la telefon, am simțit că e stins, se simțea în voce, pentru că îl cunosc foarte bine. Am primit o grămadă de sfaturi de la el. Poate într-o zi o să le scriu pentru că toate sunt pilde despre viață, citate din mari filosofi, scrise, spuse. Întotdeauna găsea calea cea mai simplă să ajungă la mintea unui fotbalist indiferent de gradul de inteligență al acestuia”, a declarat Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT

Ce a vorbit Daniel Pancu cu Răzvan Lucescu lângă catafalc

dar nu doar din domeniul pentru care și-a dat viața. Fostului selecționer îi plăcea să fie mereu actualizat și să cunoască diferite culturi, ceea ce l-a făcut să fie un om foarte înțelept. Daniel Pancu a dezvăluit că a avut o discuție despre acest aspect cu Răzvan Lucescu, chiar lângă catafalc, după ce și-a luat rămas-bun, în genunchi, de la legendarul antrenor:

ADVERTISEMENT

„Cuvinte nu există să-i poți descrie măreția. A fost un om… Îi spuneam și lui Răzvan (n.r. Lucescu) despre nivelul de educație, demnitate, cultură. Le găseai pe toate, întotdeauna informat nu doar de ce înseamnă fotbalul, o pasiune dusă la extrem. Un om al detaliilor, dar în același timp al simplităților. În fenomenul acesta extrem de complex, fotbalul, găsea calea cea mai simplă să te facă să ajungi undeva, să te dezvolți”, a dezvăluit antrenorul lui CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Mesajul de recunoștință transmis de Daniel Pancu pentru Mircea Lucescu

Daniel Pancu a fost unul dintre atacanții buni ai României. De-a lungul carierei sale, el a făcut istorie la Rapid, Pancu are și 9 goluri la națională, din 27 de selecții, însă este sigur că nu ar fi reușit nici jumătate din aceste lucruri dacă Mircea Lucescu nu ar fi fost antrenorul său la 19 ani:

„Cariera mea, cu tot talentul dat de Dumnezeu, fără Mircea Lucescu nu ar fi ajuns nici la jumate, și e valabil pentru mulți jucători talentați din istoria fotbalului românesc. Cum s-au pierdut mulți, m-aș fi pierdut și eu. A fost noroc, binecuvântare, să-l am de la 19 ani antrenor. E o pierdere imensă, astea sunt gândurile mele. Cu toții ne naștem, murim. Suntem siguri de moarte. Din viață, rămân doar faptele noastre. Are fapte pentru 1000 de vieți ale altora”, a mai spus Pancu.

ADVERTISEMENT