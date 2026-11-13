Daniel Pancu a rămas fără cuvinte când a aflat că MM Stoica a plecat de la FCSB: „Atât”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Daniel Pancu, luat prin surprindere că MM Stoica nu mai e la FCSB

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Vestea că Mihai Stoica (61 de ani) nu mai este președintele C.A. de la FCSB i-a luat prin surprindere și pe rivalii roș-albaștrilor. Daniel Pancu (49 de ani) a comentat știrea momentului în fotbalul românesc.

Daniel Pancu, luat prin surprindere că MM Stoica nu mai e la FCSB

Joi, 12 noiembrie, fotbalul românesc s-a cutremurat. FANATIK a . Președintele C.A. s-a despărțit după 16 ani de gruparea roș-albastră, lucru confirmat și de patronul Gigi Becali. Cu toate acestea, .

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Vestea că MM Stoica nu mai e la FCSB a fost comentată și de rivalii roș-albaștrilor. Spre exemplu, Daniel Pancu e de părere că plecarea lui Mihai Stoica reprezintă o lovitură grea pentru FCSB și că urmează o perioadă extrem de grea pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf.

„Mă surprinde, că e de o viață acolo. Sunt sigur că va fi o pierdere pentru ei. Atât. Le va fi greu, e o pierdere”, a spus Daniel Pancu, la emisiunea Fotbal Club, de la

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Și oltenii au fost luați prin surprindere de vestea că Mihai Stoica a plecat de la FCSB, club la care și-a început prima dată activitatea în anul 2002. Gică Craioveanu (58 de ani) a spus despre MM că este o „emblemă” a clubului roș-albastru. „MM Stoica a făcut performanțe, e clar că este un om al clubului. El era o emblemă a FCSB-ului, fără discuție. Eu cred că numai de el depinde (n.r. dacă va reveni sau nu la FCSB). A făcut prea multe lucruri bune la FCSB”, a declarat și Gică Craioveanu.

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Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB