Sport

Daniel Pancu a rămas fără cuvinte când a aflat că MM Stoica a plecat de la FCSB: „Atât”

Cristian Măciucă
13.11.2026 | 08:50
Daniel Pancu a ramas fara cuvinte cand a aflat ca MM Stoica a plecat de la FCSB Atat
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Daniel Pancu a rămas fără cuvinte când a aflat că MM Stoica a plecat de la FCSB: „Atât”. FOTO: sportpictures.eu
Mihai Stoica a plecat după 16 ani de la FCSB. Vestea l-a luat prin surprindere pe unul dintre rivalii roș-albaștrilor. Daniel Pancu a comentat în direct decizia lui MM
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Vestea că Mihai Stoica (61 de ani) nu mai este președintele C.A. de la FCSB i-a luat prin surprindere și pe rivalii roș-albaștrilor. Daniel Pancu (49 de ani) a comentat știrea momentului în fotbalul românesc.

Daniel Pancu, luat prin surprindere că MM Stoica nu mai e la FCSB

Joi, 12 noiembrie, fotbalul românesc s-a cutremurat. FANATIK a anunțat în exclusivitate plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB. Președintele C.A. s-a despărțit după 16 ani de gruparea roș-albastră, lucru confirmat și de patronul Gigi Becali. Cu toate acestea, latifundiarul din Pipera e convins că despărțirea de MM e doar una temporară.

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Vestea că MM Stoica nu mai e la FCSB a fost comentată și de rivalii roș-albaștrilor. Spre exemplu, Daniel Pancu e de părere că plecarea lui Mihai Stoica reprezintă o lovitură grea pentru FCSB și că urmează o perioadă extrem de grea pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf.

„Mă surprinde, că e de o viață acolo. Sunt sigur că va fi o pierdere pentru ei. Atât. Le va fi greu, e o pierdere”, a spus Daniel Pancu, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.

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Și oltenii au fost luați prin surprindere de vestea că Mihai Stoica a plecat de la FCSB, club la care și-a început prima dată activitatea în anul 2002. Gică Craioveanu (58 de ani) a spus despre MM că este o „emblemă” a clubului roș-albastru. „MM Stoica a făcut performanțe, e clar că este un om al clubului. El era o emblemă a FCSB-ului, fără discuție. Eu cred că numai de el depinde (n.r. dacă va reveni sau nu la FCSB). A făcut prea multe lucruri bune la FCSB”, a declarat și Gică Craioveanu.

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Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB

  • 7 titluri ale României cu FCSB
  • 3 Supercupe ale României
  • 2 Cupe ale României
  • 2 trofee ale Cupei Ligii din România
  • 1 prezență în semifinalele Cupei UEFA
  • 2 participări în grupele Champions League
  • 6 calificări în primăvara europeană
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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