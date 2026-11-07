Daniel Pancu a refuzat un salariu triplu pentru a rămâne la Rapid! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu (49 ani) nu ia în calcul o plecare de la Rapid! Antrenorul nu a vrut să audă de un salariu de trei ori mai mare, de la echipe din Turcia și Qatar.

Daniel Pancu a declinat un salariu de trei ori mai mare pentru a rămâne la Rapid

Daniel Pancu a refuzat un salariu triplu pentru a rămâne la Rapid! Mai exact, potrivit informațiilor obținute de FANATIK, tehnicianul a primit recent propuneri din Turcia și Qatar, prin intermediul unui turc pe care l-a cunoscut în perioada în care evolua pentru Beșiktaș.

ADVERTISEMENT

Afacerea era foarte avantajoasă pentru Daniel Pancu. Cluburile tentate să-l angajeze i-au pus pe masă un salariu triplu decât cel pe care îl are în prezent la Rapid, 15.000 de euro. Numai că, antrenorul a refuzat din start propunea și a argumentat că nu dorește să plece de la echipa sa de suflet: „Lucrez la echipa mea de suflet, nu vreau să plec de aici, indiferent de bani”, a transmis ferm „Pancone”.

Daniel Pancu a pierdut 45.000 de euro când a plecat de la CFR Cluj

Dorința de a ajunge la Rapid a fost mai mare pentru Daniel Pancu decât aspectul financiar. În vară, când era încă la CFR Cluj, datorită obiectivelor realizare, antrenorul avea pe masă contractul mărit de la Neluțu Varga, de la 15.000 de euro lunar la 20.000 de euro. Doar că, fostul selecționer de la U21 a ales cu inima și a acceptat oferta lui Dan Șucu de a sosi în Giulești pe fix același salariu, 15.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Mai mult, plecarea de la CFR Cluj l-a privat și de posibilitatea de a debuta în cupele europene din postura de antrenor. Pancu preluase echipa în noiembrie 2025, când ardelenii se aflau în zona retrogradării, și a reușit să o ducă până pe locul 3 la finalul campionatului, asigurând calificarea în UEFA Conference League.

ADVERTISEMENT

Pe lângă asta, Pancu riscă să piardă și 45.000 de euro. Conducerea clubului ardelean îi transmisese că își va primi drepturile salariale dacă va continua și în sezonul 2026-2027. Cum a ales să plece la Rapid, suma a rămas neachitată, iar „Pancone” a reclamat situația la Federația Română de Fotbal. Doar că, între timp, gruparea din Gruia a intrat în insolvență, iar recuperarea banilor s-a complicat. Așa că, Daniel Pancu riscă să nu-și mai primească cele trei salarii restante.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu, iritat de scandalul public cu Andrei Șucu

Acestea nu sunt singurele probleme pentru Daniel Pancu. În ultima săptămână, a fost subiectul principal în mass-media. Din informațiile obținute de FANATIK din anturajul antrenorului, acesta nu înțelege cum de a escaladat situația. El fiind primul care l-a sfătuit pe fiul patronului să meargă la Ștefănești, în Liga 2, pentru a acumula minute de joc.

Inclusiv Andrei Șucu, care și-a declarat nemulțumirea că nu evoluează mai mult la Rapid, este de părere că spiritele s-au încins mai mult decât era cazul. De altfel, FANATIK a anunțat deja că puștiul care va împlini 18 ani în decembrie a fost cel care în care îi răspundea lui Daniel Pancu, după ce tehnicianul a declarat că, deocamdată, Șucu Jr. nu este pregătit să joace constant la echipa din Giulești.