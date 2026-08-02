Sport

Daniel Pancu a șocat după Rapid – CFR Cluj 3-1: „Nu-mi cunosc jucătorii, clubul nu are mentalitate! Nu poți să te numești echipă mare”. Anunță transferuri noi

Daniel Pancu, discurs virulent după Rapid - CFR Cluj 3-1! Antrenorul giuleștenilor a acuzat lipsa de mentalitate din cadrul clubului: ce l-a deranjat atât de tare
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.08.2026 | 00:15
Daniel Pancu a socat dupa Rapid CFR Cluj 31 Numi cunosc jucatorii clubul nu are mentalitate Nu poti sa te numesti echipa mare Anunta transferuri noi
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Daniel Pancu a șocat după Rapid - CFR Cluj 3-1. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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În mod destul de surprinzător, Daniel Pancu a abordat un discurs virulent la finalul meciului Rapid – CFR Cluj 3-1. Antrenorul echipei din Giulești s-a arătat dezamăgit de faptul că fotbaliștii care au intrat pe teren după pauză nu au reușit să își pună amprenta foarte mult asupra jocului. Astfel, a acuzat o problemă de mentalitate în interiorul clubului.

Daniel Pancu, reacție în forță după Rapid – CFR Cluj 3-1

De asemenea, fostul atacant a subliniat în mai multe rânduri că încă nu a apucat să îi cunoască foarte bine pe jucătorii pe care îi are la dispoziție în prezent: „Ai întrebat de ce l-am pus pe Dobre în stânga. Ai descoperit, da? E foarte bun fără minge, între linii, nu puteam să jucăm cu doi jucători care sparg linia adversă cu mingea. Cred că am fost foarte inspirat.

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I-am blocat foarte bine timp de o repriză. Am avut o repriză entuziasmantă. A fost spectacol, ca ritm, ca intensitate, publicul de aia vine, nu să îl ia somnul. O primă repriză minunată. După care, clubul nu are mentalitate, dacă nici la 3-0 nu poți să joci relaxat…”. 

De ce a spus Daniel Pancu despre Rapid că nu se poate numi echipă mare. A anunțat noi transferuri

În continuare, Pancu a vorbit despre „complexul” avut de Rapid în ultimii ani în fața celor de la CFR Cluj. Nu în ultimul rând, a anunțat noi transferuri la echipa sa. „Și nu ține de jucători, ține de mentalul clubului. Va dura. Nu cunosc jucătorii. Sper să apuc să îi cunosc până la Crăciun, în retur, nu știu. Nu știu cât va dura, dar la ce văd va dura destul de mult până îmi voi cunoaște jucătorii. Publicul ne-a ajutat să rupem o serie, nu poți să te numești echipă mare și să nu bați o echipă de 12, 13 meciuri.

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Ce să schimb tactic la Moruțan când a jucat fantastic? A avut o problemă medicală. M-am gândit să joc cu Moruțan 9 fals, schimbând cu Dobre tot timpul, și cu Petrila. CFR încă are multe lucruri lucrate, rămase de la mine. Kodor are o viteză foarte bună, e foarte puternic.

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(n.r. De ce începe Rapidul de la mijlocul terenului cu minge dată în afara terenului advers, pe model PSG) Pentru a fi siguri că putem să facem pressing. Drumul e lung, e greu, vor fi meciuri în care vom fi conduși acasă, atunci vreau să văd. Dar cu publicul ăsta le va fi greu multora. E mental, nu e vina jucătorilor, le-am spus și conducătorilor după meci.

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E frica de performanță, nu am mai jucat în cupele europene de când jucam eu, cred că am dat și gol. Sunt lucruri de durată, nu poți să vii deodată cu banii și gata. Minim doi jucători vor veni săptămâna viitoare și s-ar putea să mai cer minim un jucător. La unii am deja niște semne de întrebare, e inevitabil”, a declarat Daniel Pancu după Rapid – CFR Cluj 3-1. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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