Daniel Pancu a „spionat-o” pe FCSB la meciul cu FC Voluntari! Cu cine a discutat antrenorul Rapidului înainte de startul partidei

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Rapid a învins-o sâmbătă pe Corvinul și a refăcut diferența de două puncte față de liderul Dinamo, iar pentru echipa pregătită de Daniel Pancu (49 de ani) urmează derby-ul cu FCSB. Tehnicianul giuleștenilor a fost prezent luni la meciul dintre FC Voluntari și formația „roș-albastră” pentru a urmări echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf. Înainte de startul meciului, acesta a discutat cu un reprezentant al rivalilor.

Daniel Pancu, prezent la FC Voluntari – FCSB. A discutat cu Mihai Stoica

Daniel Pancu a decis să o urmărească pe FCSB de pe stadion înainte de derby-ul care va avea loc sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Înainte de startul meciului dintre FC Voluntari și gruparea „roș-albastră”, antrenorul Rapidului a fost surprins discutând cu președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica.

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FCSB va fi gazdă în derby și pornește cu prima șansă, însă Rapid se află într-o formă foarte bună, având o serie de 5 victorii consecutive în SuperLiga. , care a înscris o „dublă” în partida cu Corvinul, și-a exprimat convingerea că giuleștenii vor obține un succes și în derby-ul contra „roș-albaștrilor”.

Mihai Pintilii și Vlad Chiricheș au urmărit meciul de la Voluntari

Pe stadionul „Anghel Iordănescu” au fost prezenți și doi dintre foștii elevi ai lui Laurențiu Reghecampf de la FCSB, Mihai Pintilii și Vlad Chiricheș. Fostul mijlocaș, care s-a despărțit în urmă cu o lună de formația greacă Levadiakos, cu FC Voluntari despre posibilitatea de a reveni în curând pe bancă.

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De cealaltă parte, Vlad Chiricheș a plecat de la FCSB în primăvară, iar recent a anunțat că și-a încheiat cariera de fotbalist. Cei doi au fost coechipieri la FCSB în perioada 2012-2013, când echipa era antrenată de Laurențiu Reghecampf, iar apoi au colaborat din altă postură în precedentele trei sezoane. Chiricheș încă evolua ca fotbalist, în timp ce Pintilii era antrenor secund în staff-ul lui Elias Charalambous.