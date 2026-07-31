Daniel Pancu a spus de ce a fost eliminată FCSB din Europa! Verdict fără menajamente

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Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a vorbit despre eliminarea FCSB din cupele europene. Roș-albaștrii au fost eliminați de Auda, după ce au pierdut dubla manșă cu scorul general de 3-7. Tehnicianul giuleștenilor consideră însă că nu este o mare tragedie și a explicat unde s-a făcut diferența.

Daniel Pancu a spus unde a pierdut FCSB calificarea în dubla cu Auda

Deși pornea cu prima șansă în dubla cu Auda, formația din Romaânia avut o prestație dezamăgitoare. Letonii s-au impus atât la București, cât și pe teren propriu, și au obținut o calificare fără emoții.

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Roș-albaștrii au atacat în ambele partide și și-au creat numeroase ocazii, însă au încasat nu mai puțin de șapte goluri. Gigi Becali s-a declarat extrem de dezamăgit de evoluția echipei, iar eliminarea înseamnă și pierderea unor venituri importante din partea UEFA.

Ce lipsește fotbalului românesc? Daniel Pancu a dat răspunsul după eliminarea FCSB

Daniel Pancu a analizat și este de părere că formația din Letonia a fost mult mai motivată. În plus, antrenorul Rapidului a făcut și o radiografie a fotbalului românesc, explicând unde consideră că există probleme.

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„FCSB a avut 20 de ocazii. Foamea a făcut diferența. Nu este o mare tragedie, în niciun caz. Fotbalul te pedepsește. Aș spune că fotbalul din celelalte campionate a crescut ca nivel. Se vor schimba lucrurile și la noi. În România încă se trage de timp. Lipsește intensitatea. Lucrurile se vor schimba. Eu cred că Universitatea Craiova va ajunge în grupele cupelor europene. Pentru CFR devine din ce în ce mai greu”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă.