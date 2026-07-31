Sport

Daniel Pancu a spus de ce a fost eliminată FCSB din Europa! Verdict fără menajamente

Daniel Pancu a analizat eliminarea FCSB din cupele europene și a explicat unde s-a făcut diferența în dubla cu Auda. Antrenorul Rapidului a vorbit și despre problemele fotbalului românesc.
Alex Bodnariu
31.07.2026 | 23:43
Daniel Pancu a spus de ce a fost eliminata FCSB din Europa Verdict fara menajamente
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Daniel Pancu a spus unde a pierdut FCSB calificarea în dubla cu Auda
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Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a vorbit despre eliminarea FCSB din cupele europene. Roș-albaștrii au fost eliminați de Auda, după ce au pierdut dubla manșă cu scorul general de 3-7. Tehnicianul giuleștenilor consideră însă că nu este o mare tragedie și a explicat unde s-a făcut diferența.

Daniel Pancu a spus unde a pierdut FCSB calificarea în dubla cu Auda

FCSB și-a încheiat aventura europeană mult mai devreme decât se așteptau cei mai mulți. Deși pornea cu prima șansă în dubla cu Auda, formația din Romaânia avut o prestație dezamăgitoare. Letonii s-au impus atât la București, cât și pe teren propriu, și au obținut o calificare fără emoții.

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Roș-albaștrii au atacat în ambele partide și și-au creat numeroase ocazii, însă au încasat nu mai puțin de șapte goluri. Gigi Becali s-a declarat extrem de dezamăgit de evoluția echipei, iar eliminarea înseamnă și pierderea unor venituri importante din partea UEFA.

Ce lipsește fotbalului românesc? Daniel Pancu a dat răspunsul după eliminarea FCSB

Daniel Pancu a analizat dubla dintre FCSB și Auda și este de părere că formația din Letonia a fost mult mai motivată. În plus, antrenorul Rapidului a făcut și o radiografie a fotbalului românesc, explicând unde consideră că există probleme.

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„FCSB a avut 20 de ocazii. Foamea a făcut diferența. Nu este o mare tragedie, în niciun caz. Fotbalul te pedepsește. Aș spune că fotbalul din celelalte campionate a crescut ca nivel. Se vor schimba lucrurile și la noi. În România încă se trage de timp. Lipsește intensitatea. Lucrurile se vor schimba. Eu cred că Universitatea Craiova va ajunge în grupele cupelor europene. Pentru CFR devine din ce în ce mai greu”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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