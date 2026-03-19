Daniel Pancu a spus răspicat ce rezultat vrea la Dinamo – Universitatea Craiova: „Asta e important!”

Play-off-ul SuperLigii este mai echilibrat ca niciodată, iar Daniel Pancu este conștient că toate echipele au șanse la titlu. Un antrenor direct, el nu s-a ascuns după deget când a fost întrebat cum și-a dori să se termine partida Dinamo – Universitatea Craiova.

Ce rezultat vrea Daniel Pancu la Dinamo – Universitatea Craiova

În acest moment, CFR Cluj se află pe locul 5 în clasamentul din play-off, dar situația este extrem de strânsă. Tocmai de aceea, Daniel Pancu, în vârstă de 48 de ani, a mărturisit că .

”Vrem egal diseară, dar mai important e să batem noi mâine”, a declarat Pancu, la emisiunea . Apoi, tehnicianul formației din Gruia a mărturisit că nu se așteaptă la surprize de la Rapid, singurul plus al giuleștenilor fiind acela că de la ultimul duel direct Olimpiu Moruțan a căpătat mai mult ritm. Meciul CFR Cluj – Rapid, din etapa a 2-a a play-off-ului din SuperLiga, este programat să se desfășoare vineri, 20 martie, de la ora 21:45.

”Ne cunoaștem foarte bine, e a treia oară când ne întâlnim. De atunci, doar Moruțan a mai avansat în pregătire, în rest nimic altceva. În acest play-off poți termina pe locul 6 cum poți termina pe locul 1, nu știu dacă a existat vreodată situația asta”, a spus el.

Pancu, ”săgeți” către jucătorii care au plecat de la CFR Cluj

Antrenorul celor de la CFR Cluj a explicat încă o dată cât de benefică a fost pentru echipă plecarea anumitor jucători care stricau atmosfera din vestiar și consideră că în acest moment beneficiază de un grup unit.

”Cu siguranță, în iarnă au plecat unii jucători pentru că trebuia să ne ajute din punct de vedere financiar. Aici mă refer la Louis Munteanu, Emerllahu, Hindrich. Au mai plecat 5-6 jucători care dăunau atmosferei, care erau prea bine plătiți și nu se antrenau la capacitate maximă. Alibek a fost un transfer bun, ne-a ajutat foarte mult.

Atmosfera e foarte bună acum, avem un președinte care a trăit perioada de glorie a CFR-ului. Atmosfera a fost lucrul de la care am plecat. Au plecat jucători care nu ajutau și consumau foarte mult din punct de vedere financiar. Acum s-a creat un grup unit, ne-am organizat foarte bine. Am avut parte de seria asta fantastică, eu acum câteva zile am realizat că dacă am fi pierdut un singur meci din seria de 11 victorii era posibil să nu ajungem în play-off”, a afirmat Pancu.

Ce nu s-a întâmplat de când Pancu a semnat cu CFR Cluj

Daniel Pancu a mărturisit că de când a venit la CFR Cluj nu a apucat să se vadă față în față cu patronul Neluțu Varga, însă a precizat că la gruparea din Gruia s-au primit întotdeauna banii chiar dacă au mai fost și întârzieri.

”Până acum nu m-am văzut cu patronul. Cred că a fost la un singur meci, a fost într-o zi la Cluj, dar nu m-am văzut cu el. Iarăși revin la cultura clubului, aici întotdeauna s-au primit banii, chiar dacă au fost ușoare întârzieri.

Toate echipele din play-off se cunosc foarte bine între ele, trebuie să intri focusat și să greșești cât mai puțin. după ce cu 10 secunde înainte am avut posibilitatea de a avea un contraatac foarte bun care ne-ar fi putut aduce victoria”, a comentat Pancu.