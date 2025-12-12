Daniel Pancu a tremurat pe finalul meciului CFR – Csikszereda 3-1: ”Ne-am pierdut încrederea”

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a pus pe seama pierderii încrederii faptul că oaspeții au fost aproape de a egala în întâlnirea CFR – Csikszereda 3-1. Însă, această victorie păstrează speranța clujenilor că pot prinde play-off-ul.

Reacția lui Daniel Pancu după victoria din CFR – Csikszereda 3-1

La finalul jocului care a deschis etapa a 20-a din SuperLiga, tehnicianul formației din Gruia a dat explicații pentru jocul mai puțin convingător al CFR-ului la mijlocul părții secunde și a mărturisit că s-a temut de faptul că Csikszereda va reuși să egaleze.

”Am avut emoții, lucrurile au mers perfect până la 2-0, după din păcate, ca și în viață, un lucru care e ușor de pierdut e încrederea. Putea să ne coste. Adversarul a avut un șut de pe zonă centrală, am pierdut încrederea de nici măcar un fault nu am mai putut să scoatem.

I-am lăsat să vină peste noi, Ceara a avut o ocazie foarte bună. L-am analizat foarte bine, e un jucător interesant, ar putea juca la o echipă mai bună. Am pierdut încrederea. Și Louis Munteanu și Matei Ilie vor fi suspendați la Botoșani. Asta e a treia victorie pentru mine aici”, a declarat Pancu, la .

Care e cel mai mare impediment pentru CFR Cluj în lupta la play-off

a reaprins speranțele de play-off la CFR Cluj, însă Daniel Pancu avertizează asupra faptului că este o misiune dificilă deoarece fiecare meci se joacă sub o presiune uriașă.

”Încercăm să câștigăm toate meciurile. Putem să visăm, din visat nu ne poate opri nimeni. Vom vedea din ianuarie ce va fi. Când ai multe puncte de recuperat, joci sub presiune și presiune nu duce la nimic bun. Nu cedăm. Nu capitulăm.

Cine spune că e ușor? Sunt aproximativ 20 de jucători de aceeași valoare, cred că am impus câteva reguli simple și nu am avut probleme, poate doar unul sau doi jucători”, a spus antrenorul lui CFR Cluj.

Clasament SuperLiga

CFR Cluj s-a impus cu 3-1 în fața nou promovatei Csikszereda, la chiar primul joc după ce Daniel Pancu , și continuă să spere că va încheia sezonul regulat în Top 6. Înaintea întâlnirii din deplasare cu FC Botoșani, din ultima etapă a SuperLigii pe 2025, programată vineri, 19 decembrie, de la ora 20:00, ardelenii se află pe locul 11 în clasament.