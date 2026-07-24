Daniel Pancu a văzut meciurile din cupele europene şi a anunţat cele două echipe care se califică: „Nici noi nu mai suntem ce eram odată”

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pentru echipele româneşti în cupele europene. Universitatea Craiova, FCSB, CFR Cluj şi U Cluj au scos doar două egaluri din meciurile disputate în preliminariile Champions League şi Conference League.

Pancu crede că CFR Cluj şi FCSB au şanse de calificare

Daniel Pancu a văzut meciurile din cupele europene şi a tras o concluzie amară, fotbalul românesc e departe de ce era odată. Antrenorul Rapidului vede cu şanse de calificare doar CFR Cluj şi FCSB, despre :

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„La FCSB a fost un accident cu siguranţă. La ce jucători aveau letonii în atac, mi-aş fi luat alte măsuri. La CFR se resimt alte probleme, iar U Cluj nu cred că poate emite pretenţii, decât dacă nordicii ratează foarte mult. U Craiova are şansa returului acasă, deşi Levski joacă bine contraatac.

Cred că FCSB şi CFR Cluj vor merge mai departe, ele două. Am fost trei ani selecţioner, e o diferenţă de intensitate. Sunt ţări care nu mai sunt ce erau odată, nici noi nu mai suntem ce eram odată. Orice aş spune despre CFR Cluj se interpretează. Nu mă mai simţeam bine.

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Eu n-am avut probleme cu nimeni acolo, dar nu suportam să văd jucători supăraţi. CFR Cluj încă arată bine, sper să îşi rezolve problemele. Este un club imens la care m-am simţit extraordinar”, a spus Pancu la conferinţa de presă.

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Obiectivul lui Pancu este să ajungă Rapid în cupele europene

Obiectivul lui Daniel Pancu este să readucă Rapidul în cupele europene. În ultimele sezoane, giuleştenii au avut şanse reale de a prinde Europa, dar de fiecare dată au capotat în play-off, la fel ca în stagiunea precedentă, când echipa era lider după prima etapă, doar să încheie pe locul 5 la final.

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Rapid a început excelent sezonul, reuşind să câştige cu 1-0 meciul împotriva lui Sepsi Sf. Gheorghe. Giuleştenii joacă luni, de la ora 21:30, pe terenul celor de la FC Botoşani, în a doua etapă a SuperLigii.