Sport

Daniel Pancu a văzut meciurile din cupele europene şi a anunţat cele două echipe care se califică: „Nici noi nu mai suntem ce eram odată”

Daniel Pancu a urmărit meciurile europene ale echipelor româneşti şi a spus că două formaţii au şanse bune de calificare. Antrenorul Rapidului e de părere că înfrângerea FCSB-ului cu Auda e un accident.
Marian Popovici
24.07.2026 | 18:35
Daniel Pancu a vazut meciurile din cupele europene si a anuntat cele doua echipe care se califica Nici noi nu mai suntem ce eram odata
ULTIMA ORĂ
Daniel Pancu a văzut meciurile din cupele europene şi a anunţat cele două echipe care se califică: "Nici noi nu mai suntem ce eram odată". Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

A fost o săptămână neagră pentru echipele româneşti în cupele europene. Universitatea Craiova, FCSB, CFR Cluj şi U Cluj au scos doar două egaluri din meciurile disputate în preliminariile Champions League şi Conference League.

Pancu crede că CFR Cluj şi FCSB au şanse de calificare

Daniel Pancu a văzut meciurile din cupele europene şi a tras o concluzie amară, fotbalul românesc e departe de ce era odată. Antrenorul Rapidului vede cu şanse de calificare doar CFR Cluj şi FCSB, despre care spune că a avut un accident cu Auda:

ADVERTISEMENT

„La FCSB a fost un accident cu siguranţă. La ce jucători aveau letonii în atac, mi-aş fi luat alte măsuri. La CFR se resimt alte probleme, iar U Cluj nu cred că poate emite pretenţii, decât dacă nordicii ratează foarte mult. U Craiova are şansa returului acasă, deşi Levski joacă bine contraatac.

Cred că FCSB şi CFR Cluj vor merge mai departe, ele două. Am fost trei ani selecţioner, e o diferenţă de intensitate. Sunt ţări care nu mai sunt ce erau odată, nici noi nu mai suntem ce eram odată. Orice aş spune despre CFR Cluj se interpretează. Nu mă mai simţeam bine. 

ADVERTISEMENT
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și...
Digi24.ro
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona

Eu n-am avut probleme cu nimeni acolo, dar nu suportam să văd jucători supăraţi. CFR Cluj încă arată bine, sper să îşi rezolve problemele. Este un club imens la care m-am simţit extraordinar”, a spus Pancu la conferinţa de presă.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură: Pep Guardiola și-a ales următoarea echipă, după ce a refuzat Italia
Digisport.ro
Ce lovitură: Pep Guardiola și-a ales următoarea echipă, după ce a refuzat Italia

Obiectivul lui Pancu este să ajungă Rapid în cupele europene

Obiectivul lui Daniel Pancu este să readucă Rapidul în cupele europene. În ultimele sezoane, giuleştenii au avut şanse reale de a prinde Europa, dar de fiecare dată au capotat în play-off, la fel ca în stagiunea precedentă, când echipa era lider după prima etapă, doar să încheie pe locul 5 la final.

ADVERTISEMENT

Rapid a început excelent sezonul, reuşind să câştige cu 1-0 meciul împotriva lui Sepsi Sf. Gheorghe. Giuleştenii joacă luni, de la ora 21:30, pe terenul celor de la FC Botoşani, în a doua etapă a SuperLigii.

  • 18,00 era cota celor Auda pentru o victorie cu FCSB
  • 2012 e ultimul an în care Rapid a evoluat în cupele europene
Florin Prunea îl distruge pe Daniel Bîrligea pentru ședința foto pe gazon alături...
Fanatik
Florin Prunea îl distruge pe Daniel Bîrligea pentru ședința foto pe gazon alături de iubita sa, după FCSB – FK Auda 2-3: „Nu mai suport!”
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri!...
Fanatik
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial
Alertă! Interziși la retur, fanii lui Levski vin la Craiova și spun că...
Fanatik
Alertă! Interziși la retur, fanii lui Levski vin la Craiova și spun că au cumpărat bilete printre olteni!
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE...
iamsport.ro
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!