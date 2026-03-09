Sport

Suspendat la CFR Cluj – Dinamo, Daniel Pancu a venit la microfon și a făcut anunțul de care se ferea: „Nu avem cum!”

Daniel Pancu a ajuns la 11-a victorie în consecutivă în SuperLiga, după succesul din meciul CFR Cluj - Dinamo 2-0. Ce a spus tehnicianul despre lupta la titlu.
Traian Terzian
09.03.2026 | 23:16
Titlul, noul obiectiv stabilit de Daniel Pancu după CFR Cluj - Dinamo 2-0. Sursă foto: Alexandra Fechete/SPORT PICTURES
Pentru prima dată de la instalarea sa ca antrenor în Gruia, Daniel Pancu a spus clar și răspicat că echipa sa are obiectiv titlul. Afirmația a făcut-o după victoria obținută în partida CFR Cluj – Dinamo 2-0.

Daniel Pancu visează la titlu după CFR Cluj – Dinamo 2-0

Imediat după încheierea întâlnirii care a pus capăt sezonului regulat din SuperLiga, antrenorul celor de la CFR Cluj, care a fost suspendat, a mărturisit că a știut că nu poate pierde acest joc și precizat că titlul este noul obiectiv.

”(n.r. – Unde ați urmărit meciul?) În lojă. Bine că am câștigat. Am avut emoții pentru că la EURO nu am câștigat nici cu Italia, nici cu Spania. A treia oară a fost cu noroc. Cristiano Bergodi, Bogdan Andone au câștigat, am zis că n-oi fi eu mai ghinionist.

Avem o problemă când facem schimbări, jocul suferă mult. 11 meciuri, ceva incredibil, nejucând extraordinar. După măreția clubului, grandoarea clubului, trofee câștigate, cred că au și pentru cel mai bun magazioner, cea mai bună bucătăreasă, simt că adversarii nu au ce să ne facă!

În momentul ăsta nu ne putem gândi la nimic altceva decât la câștigarea campionatului! Obiectivul în acest moment e titlul. Nu avem cum să nu ne gândim la campionat”, a declarat Pancu, la flash-interviu.

Pe ce se bazează Pancu când vorbește de titlu la CFR Cluj

CFR a terminat sezonul regulat pe locul 4 și va începe play-off-ul cu un derby pe terenul marii rivale U Cluj, pe care Pancu o consideră o echipă extrem de puternică. Va fi primul joc pe banca ”șepcilor roșii” a lui Cristiano Bergodi, după suspendare de o lună primită în urma scandalului cu Andrei Cordea.

”(n.r. – Știți cu cine jucați în prima etapă din play-off?) Cu U Cluj, care e a doua cea mai în formă echipă după noi. U Cluj e a doua favorită la titlu, după noi.

(n.r. – Aveți un avantaj mare, experiența jucătorilor) Experiența clubului, în primul rând, după care experiența jucătorilor. Clubul știe să câștige. Obiectivul trebuie să fie câștigarea campionatului”, a spus Daniel Pancu.

Program CFR Cluj în play-off

După victoria din meciul cu Dinamo, CFR Cluj a încheiat sezonul regulat cu 53 de puncte și va începe play-off-ul, după înjumătățire, cu 27 de puncte, fiind singura formație dintre cele șase care va beneficia de rotunjire.

Iată cum arată programul formației lui Daniel Pancu în cele 10 etape din play-off:

Etapa 1: 15-16 martie

  • U Cluj – CFR Cluj

Etapa 2: 21-22 martie

  • CFR Cluj – Rapid

Etapa 3: 4-5 aprilie

  • Universitatea Craiova – CFR Cluj

Etapa 4: 11-12 aprilie

  • CFR Cluj – Dinamo

Etapa 5: 18-19 aprilie

  • FC Argeș – CFR Cluj

Etapa 6: 25-26 aprilie

  • CFR Cluj – U Cluj

Etapa 7: 2-3 mai

  • Rapid – CFR Cluj

Etapa 8: 9-10 mai

  • CFR Cluj – Universitatea Craiova

Etapa 9: 16-17 mai

  • Dinamo – CFR Cluj

Etapa 10: 23-24 mai

  • CFR Cluj – FC Argeș
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
