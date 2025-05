Daniel Pancu a vorbit despre interesul Rapidului: „Sunt în acea perioadă urâtă a antrenorilor“

Rapid a rămas fără antrenor, după despărțirea de Marius Șumudică. Clubul din Giulești a ratat calificarea în cupele europene, iar conducerea a decis că e momentul potrivit pentru o nouă schimbare. Multe voci sugerează că Daniel Pancu ar putea fi noul tehnician al echipei de sub podul Grant, iar selecționerul naționalei U21 a reacționat.

Dan Șucu caută înlocuitor pentru Marius Șumudică la Rapid

Marius Șumudică nu a reușit să califice Rapidul în preliminariile cupelor europene, iar înfrângerea din ultima etapă, 1-4 pe Giulești, în fața celor de la CFR Cluj, i-a fost fatală. El a ajuns la o înțelegere amiabilă pentru rezilierea contractului.

Fanii Rapidului își doresc mai mult din sezonul viitor, iar Dan Șucu trebuie să găsească rapid un antrenor care să se plieze pe filosofia de joc a echipei. Ultimele experimente nu prea au funcționat.

El a jucat ani buni în Giulești. Cunoaște foarte bine o parte din jucătorii de la Rapid, întrucât îi antrenează la naționala de juniori. Totuși, el se află sub contract cu FRF până la sfârșitul Campionatului European de Fotbal U21.

Daniel Pancu: „Sunt în acea perioadă urâtă a antrenorilor, în care nu prea poți să dormi“

Antrenorul a fost întrebat dacă au existat discuții cu oficialii de la Rapid, iar Daniel Pancu a spus că, în acest moment, toată atenția sa este focusată asupra pregătirii turneului final.

„Nu am luat legătura cu nimeni de la Rapid. Sunt într-un moment în care gândurile mele sunt total în altă direcție. Aseară, m-am întors în Austria, am fost să văd unde vom face antrenamentele în acele 10 zile, am văzut și hotelul. Acolo vom sta în cantonamentul dinainte de Euro.

Ipotetic, nu pot să discut despre nimic, ce ar fi, cum ar fi. Și, oricum, mai am 4 zile să mă decid la lot. Sunt în acea perioadă urâtă a antrenorilor, în care nu prea poți să dormi. Dacă te uiți la adversarii de la Euro, nu mai dormi deloc“, a declarat Daniel Pancu la