Daniel Pancu a vrut să-l ia la Rapid, însă a primit un refuz categoric: „Sută la sută nu vine”

Daniel Pancu este oficial noul antrenor al Rapidului și deja își pregătește echipa și stafful tehnic. Fostul tehnician al lui CFR Cluj a dorit să-și aducă un om de încredere în Giulești, însă a fost refuzat
Ciprian Păvăleanu
27.05.2026 | 23:54
Daniel Pancu își pregătește stafful! Marile surprize ale fostul antrenor de la CFR Cluj.
Daniel Pancu (48 de ani) vine fără staff la Rapid, iar acum misiunea sa este să-și alcătuiască o echipă capabilă să-i ducă pe giuleșteni în cupele europene după trei ani consecutivi plini de dezamăgiri. Pancone a vizat doi oameni de la CFR Cluj și unul de la academia noii sale echipe.

Daniel Pancu, refuzat de fostul său coleg! Pe cine își dorește în stafful tehnic

Daniel Pancu nu vrea să plece singur de la CFR Cluj. Fostul selecționer U21 vrea să își înceapă al doilea descălecat în Giulești alături de doi oameni cu care a lucrat în „Gruia”. Este vorba despre preparatorul fizic Cristian Dragotă și antrenorul cu portarii, Mihai Ștețca.

Momentan, Pancone nu a primit o confirmare din partea lui Dragotă, însă Ștețca l-a anunțat clar că nu i se va alătura în acest proiect: „100% nu vine”, a declarat noul antrenor al Rapidului, conform Digi Sport. Cât despre Cristian Dragotă, fostul tehnician de la CFR Cluj continuă să aibă dubii: „Nu știu dacă vine preparatorul. M-am înțeles bine cu el, suntem printre singurele echipe care nu au avut accidentări musculare, ci doar pubalgii”, a continuat el.

Două surprize din partea lui Pancu! Un secund din Spania și Geraldo Alves

Pe lângă cei doi oameni de la CFR Cluj la care Daniel Pancu s-a gândit, noul antrenor al lui Rapid a venit cu alte două variante surprinzătoare. În staff-ul său va fi promovat Geraldo Alves, fostul jucător de la FCSB și Astra, care în prezent antrenează la grupele de juniori ale giuleștenilor.

Pe lângă fostul fundaș brazilian, Pancu își dorește să își aducă un fost coleg, cu care a mai lucrat la Rapid și care în prezent este antrenor secund în Spania: „Mai am și un om care a lucrat cu mine la Rapid și Iași, acum e la Leganes în Spania, este secund și este pe metodologia spaniolă. Am variantele mele, dar trebuie să fie oameni care mă cunosc pe mine. M-am hotărât și la Geraldo Alves, care va veni cu mine. El este la Academie. Sistemul de bază va fi 4-2-3-1”, a mai spus Daniel Pancu, conform sursei citate.

Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
