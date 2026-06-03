Daniel Pancu a vrut să plece de la CFR Cluj în februarie! Scene incredibile: “După meci s-a suit în maşină şi s-a făcut nevăzut”. De ce n-a vrut Dan Şucu să dea clauza de 50.000 de euro

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Daniel Pancu este istorie la CFR Cluj, el fiind prezentat recent drept noul antrenor principal de la Rapid. Tehnicianul român a vrut să se despartă de ardeleni mult mai devreme decât a făcut-o în cele din urmă. Giovanni Becali a povestit totul despre discuția avută personal cu antrenorul în vârstă de 48 de ani.

Giovanni Becali a dezvăluit prima tentativă a lui Daniel Pancu de a pleca de la CFR Cluj

El revine în Giulești după ce mai pregătise echipa bucureșteană în urmă cu câteva sezoane bune, când o promovase în Liga 2. , însă el și-a dorit să abandoneze proiectul mult mai devreme. Giovanni Becali a dezvăluit că Pancu a plecat la București alături de soție imediat după succesul cu 2-1 pe terenul Farului, în etapa 29 din sezonul regular. „Pancone e la Rapid acum. A mai avut episoade Pancu când a vrut să plece de la CFR Cluj. După meciul de la Farul a luat mașina și a plecat. Nu a mers la conferința de presă, la nimic.

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Eu eram la Cluj, la o petrecere. Mă cheamă Mureșan, credea că sunt la București. I-am zis că sunt la Cluj și el mi-a zis după că e Pancu supărat, deși a învins, că nu mai vrea să vină la club. A venit soția, l-a luat cu mașina și a plecat la București. Îl sun eu, nimic. Niciun telefon, toată noaptea. Dimineața pe la 9:00 mă cheamă el și îi zic: ‘Daniele, ce faci, mă, tată? Păi, tu ai șase victorii la rând. Ești pe drumul bun. Și tu vrei să dai cu piciorul așa imediat la tot ce ai realizat până acum? Băi, Daniele, bă, te duci pe 50 de ani, băi, ce naiba. Hai să ne vedem la prânz la restaurant!’. El tot zicea: ‘Nu mă mai întorc, Giovanni! Nu am jucători, nu am nu știu ce…’.

Eu i-am zis că să profite de ocazie, să nu dea cu piciorul, să nu își mai ia niciun angajament față de jucători, că nu este el salvatorul lor. El voia cu o lună jumătate înainte să plece… A rezistat și și-a încheiat sezonul cu brio. Daniel visa tot timpul Rapidul, e o revanșă a lui. A mai fost la ei când erau în Liga 2. El e de-al lor, a jucat atâtea meciuri, a dat atâtea goluri”, a spus inițial Giovanni Becali.

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Discuția lui Giovanni Becali cu Dan Șucu

Giovanni Becali a povestit ulterior ce a discutat personal cu Dan Șucu, patronul Rapidului. Agentul de jucători i-a transmis că este nevoie de răbdare și de investiții constante pentru ca echipa de sub Podul Grant să cunoască gloria în sfârșit, după ani și ani de secetă. „Am vorbit cu domnul Șucu și i-am zis care e situația. El mi-a zis că înțelege, dar să îl cred pe cuvânt că de 5 ani… Eu i l-am dat exemplu pe Rotaru de la Craiova, care a băgat bani 14 ani la rând și a câștigat campionatul și Cupa. I-am zis că el are abia 4 ani și că trebuie să aibă răbdare. PSG a îndurat 14-15 ani… I-au avut pe Messi, Mbappe, Neymar…

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Au fost discuții toată ziua. I-am zis lui Pancu să se calmeze, că o să se rezolve situația. I-am zis lui Dan Șucu că vrem să îl vindem pe Andrei Borza, l-am prezentat în toată Europa și în America de Sud și în Arabia, dar nu e în cupele europene, nu e nici campion… Poate acum cu echipa națională. Eu i-am zis să îl dea un an împrumut la Genoa, intra și el într-o scenă mai mare. Dan Șucu mi-a zis apoi că îl dorește pe Pancu și că vrea să îi facă cadouri când le merită”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

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