Daniel Pancu, acuze grave: ,,Aveam impresia că scrie Barcelona pe plăcuța aia în oraș, la câte pretenții sunt!

Daniel Pancu îi atacă pe cei care se ocupă de destinele echipei și le reproșează că sunt foarte mari pretenții la echipă, deși se investesc cei mai puțini bani din Casa Pariurilor Liga 1 .



,,Blestemul nocturnei” îl urmărește pe Daniel Pancu, după ce echipa pe care o antrenează, Poli Iași, a pierdut cu 3-0 la masa verde meciul cu Viitorul, din cauza faptului că nocturna a căzut în minutul 54, la scorul de 2-1 pentru gazde.

Astfel, istoria se repetă și Daniel Pancu pierde un nou meci la masa verde, după ce pe vremea când juca în tricoul vișiniu, a pățit același lucru în meciul Rapid-PSG și Rapid-Steaua, ambele disputate în cupele europene.

Declarațiile lui Daniel Pancu după ce Poli Iași a pierdut la masa verde cu Viitorul Constanța: ,,E păcat. Eu am pățit și ca jucător la Rapid cu PSG”

Daniel Pancu, antrenorul lui Poli Iași a dezvăluit la interviuri momentul în care și-a dat seama că ceva nu e în regulă cu unul dintre stâlpii nocturnei, atunci când jucătorii săi au intrat la încălzire: ,,Se întâmplă. Eu am pățit și ca jucător la Rapid cu PSG. E păcat, nu știu cine e vinovat. La antrenament eu am văzut că unul din stâlpi nu merge și am realizat acest lucru.

Antrenorul ieșenilor regretă în primul rând pentru jucători și e sigur că echipa sa ar fi câștigat meciul după cum se desfășura partida și îl compîtimește pe președintele clubului, Ciprian Paraschiv: ,,Păcat de munca jucătorilor, am fost întradevăr noi și probabil jocul ar fi decurs în favoarea noastră. Echipa e în construcție, îmi e milă de Chipi Paraschiv.

Daniel Pancu își dorește să construiască la Iași o echipă în oglindă cu mentalitatea sa despre fotbal și are mare încredere în elevii săi, în ciuda rezultatelor destul de slabe: ,,Îmi doresc să construiesc o echipă după cum văd eu fotbalul. Abia acum încep să îmi cunosc jucătorii. S-a întâmplat să suferim niște înfrângeri dintr-o conjunctură nefavorabilă.

În ciuda tuturor problemelor, Daniel Pancu e sigur că Iașul poate ajunge în play-off: ,,Noi ne gândim chiar și la locul șase”

Pancu rămâne în continuare foarte optimism și consideră că a fost o conjunctură foarte proastă pentru echipă, cu mulți accidentați și jucători noi, care explică ultimele rezultate: ,,Noi ne gândim chiar și la locul șase și sper să fim o echipă bine pusă pe picioare, cu organizare.

În continuare, Pancu a ținut să îi înțepe pe cei din conducerea clubului și de la Primărie, care au pretenții uriașe de la echipa sa, dar nu oferă nimic în schimb: ,,Multă critică în acest oraș, la echipa cu cel mai mic buget! Eu locuiesc la o sută de metri de iesirea din oraș și aveam impresia că scrie Barcelona pe plăcuța aia în oraș, la câte pretenții sunt!

Antrenorul lui Poli Iași crede că jucătorii mai au nevoie de ceva timp și deși par o echipă cu lacune mari în defensivă, tehnicianul lucrează foarte mult la aceste aspecte și consideră că cele mai mari probleme ale clubului nu sunt de natură sportiv: ,,Jucătorii trebuie să mă înțeleagă și lucrez mult la faza defensivă, chiar dacă părem dezorganizați. Sunt probleme mari la echipă. E foarte multă frustrare, unii jucători am văzut că sunt cu ochii în lacrimi. La noi problema e ce se întâmplă în jurul echipei, nu strict fotbalistic.

Deși jucătorii săi conduceau cu 2-1 pe teren, Pancone e fair-play și spune că nu există nicio certitudine că Poli Iași ar fi câștigat meciul, din care mai rămăseseră de disputat aproximativ 40 de minute: ,,Puteam să pierdem și pe teren, deși nu cred, dar cine a greșit cu instalația de nocturnă trebuie să plătească. Ne capacităm ca și când am pierdut pe teren acest meci și pregătim meciul de la Voluntari. Și cu Gaz Metan și cu FC Botoșani am pierdut puncte pe nedrept”, a declarat cu un gust amar Daniel Pancu pentru DigiSport.