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Daniel Pancu (49 de ani) a revigorat Rapidul în acest start de sezon 2026 – 2027 din SuperLiga. După 10 etape, giuleștenii ocupă poziția secundă în clasament, la doar două puncte de Dinamo. Tehnicianul alb-vișiniilor a făcut o radiografie a mandatului său și a spus care este singurul aspect ce l-a nemulțumit.

Daniel Pancu face o radiografie completă a Rapidului după 10 etape

Daniel Pancu a revenit la Rapid după o pauză de șase ani. Antrenorul care în sezonul trecut a luat-o pe CFR Cluj din subsolul clasamentului și a dus-o până pe podiumul play-off-ului se luptă acum cu alb-vișiniii la primele locuri în SuperLiga. După 10 etape scurse din acest sezon, Rapid este pe locul 2, la tot atâtea puncte în urma liderului Dinamo.

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Prezent în platoul unei ediții speciale FANATIK SUPERLIGA, Pancu s-a uitat puțin în urmă către meciurile pe care le-a condus în acest sezon și a dat un verdict. Antrenorul recunoaște că linia de clasament a echipei pe care o antrenează în acest sezon arată bine. „(n.r. Cum arată parcursul Rapidului până în acest moment: e bine, binișor sau ești nemulțumit?)

E bine spre foarte bine chiar… cu siguranță. Mai bine de atât…poate doar dacă eram pe locul 1. La câte schimbări au avut loc, în primul rând schimbarea de antrenor. Și la Dinamo s-a schimbat antrenorul, dar nu e același lucru, au rămas mulți jucători”, spune Pancu. Există un singur aspect la echipa sa despre care Pancu spune că ar fi putut fi unul mai bun.

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E vorba de ofensivă. „Poate sunt nemulțumit puțin doar de numărul de goluri marcate. Trebuia să avem mai multe. (n.r. aveți 14, liderul are 23, iar Craiova 24) Foarte puține avem. La 20 trebuia să fim și noi. Dacă aveam atâtea goluri marcate puteam să spun cu toată gura că da, sunt mulțumit”, adaugă Pancu.

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Antrenorul giuleștenilor mai are un regret: golul primit cu Dinamo și eșecul din derby. Cu acele puncte, Rapid era acum lider. „Am fi fost pe locul 1 dacă nu primeam golul ăla cu Dinamo. Acolo s-a făcut diferența între noi și ei. Cu un egal, noi aveam cu un punct mai mult, iar ei cu 2 mai puțin. (22 la 21)”.

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Ce lucruri mai trebuie să pună la punct Pancu la Rapid: „Sunt multe de rezolvat”

de lucrurile la care trebuie să mai muncească la Rapid pentru a le îmbunătăți. „De rezolvat sunt multe. Foarte multe lucruri de rezolvat. În primul rând la relațiile de joc. Am pierdut mult din agresivitatea primelor etape, pentru că recuperam multe mingi în jumătatea adversarilor.

S-a schimbat și profilul jucătorilor. Am început campionatul cu Bubanja titular, am jucat din când în când cu Kodor, Jambor, cu calități defensive foarte bune. Ușor, ușor a început să joace și Filip Stojilkovic, care nu are o calitate foarte bună pe fază defensivă. De fapt, dacă văd un minus al nostru e modul în care se apără extremele și atacanții noștri”.

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Cum se poate califica Rapid în cupele europene

și implicit la calificarea în cupele europene. Daniel Pancu este extrem de sincer și de direct și spune că, pentru îndeplinirea acestor obiective, elevii săi trebuie să-și îmbunătățească foarte mult evoluțiile. Din nou, subliniază această disponibilitate a atacanților de a ajuta și pe faza de apărare.

„Dacă vrem să câștigăm ceva anul ăsta, adică o participare în Europa, ce își dorește toată lumea de atâta timp, trebuie să ne schimbăm și să ne îmbunătățim mult evoluțiile individuale. La antrenament îi văd hotărâți să recupereze mingi, îi văd hotărâți să facă pressing, dar e clar că nu au în sânge. Și cred că o cauză principală pentru care Rapid nu a reușit până acum e legată de modul în care se apără atacanții. Jocul fără minge suferă mult”, explică Pancu.