Daniel Pancu, secundul lui Edi Iordănescu la naţionala României?! “O să ne întâlnim miercuri şi negociem!”. Exclusiv

Mihai Pintilii a refuzat oferta FRF de a deveni antrenorul secund al echipei naţionale şi va rămâne la FCSB. Oficialii de la Casa Fotbalului s-au reorientat spre Daniel Pancu, antrenorul declarându-se deschis unei colaborări.

Daniel Pancu, secundul lui Edi Iordănescu la naţionala României? “O să ne întâlnim miercuri”

Din informaţiile FANATIK, Daniel Pancu şi oficialii FRF vor negocia în cursul zilei de miercuri detaliile contractului, în condiţiile în care federalii sunt plecaţi la Cheile Grădiştei la o acţiune:

“Deocamdată nu am acceptat nicio ofertă, pentru că nu am ce să accept. O să ne întâlnim miercuri şi o să negociem. Mai multe nu pot să spun în acest moment pentru că nu am negociat până acum”, a spus Pancu pentru FANATIK.

Daniel Pancu are licenţa A şi urmează cursurile pentru obţinerea licenţei Pro. Tehnicianul pentru că odată ce va intra în staff-ul echipei naţionale, îi va fi facilitată obţinerea licenţei Pro, cursurile fiind organizate de FRF.

Cum arată staff-ul lui Edi Iordănescu la echipa naţională

Daniel Pancu a antrenat până acum la două echipe, Rapid şi Poli Iaşi. A reuşit să promoveze alături de giuleşteni din Liga III în Liga II, în 2019. Apoi a urmat experienţa de la Poli Iaşi, echipă pe care a antrenat-o în Liga 1 în sezonul 2020-2021.

mai are nevoie de un antrenor secund pentru a-şi completa staff-ul la echipa naţională, format din: Florin Constantinovici – antrenor secund, Leontin Toader – antrenor portari, Michelle Iannucci şi Alexandru Radu – analişti video.

Daniel Pancu, marcator în “coşmarul” de la Copenhaga: 2-2 cu Danemarca!

În vârstă de 44 de ani, Daniel Pancu a fost un component important al naţionalei României în perioada de jucător. A adunat 27 de selecţii între 2001 şi 2005. Poate cea mai mare dezamăgire este ratarea calificării la Euro 2004, fiind unul dintre marcatori în celebrul Danemarca – România 2-2, care ne-a curmat şansele de calificare.

Iniţial, Mihai Pintilii a fost ofertat pentru a deveni antrenorul secund al echipei naţionale. După derby-ul câştigat de FCSB cu Dinamo, scor 3-0, Pintilii a luat decizia să rămână la roş-albaştrii, spre bucuria lui Mihai Stoica:

“Citez un prieten comun. A trebuit să aleagă între oportunitate și loialitate. Alegere grea, probabil 99 din 100 ar fi făcut poze în Joma acum, nu însă și al nostru.

Pinti rămâne cu noi. Pentru mine, asta e o veste mai bună decât toate victoriile din derby. Și au fost câteva, cu Pinti în teren, cu Pinti pe bancă…”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Primele meciuri ale naţionalei, în luna martie

Primele meciuri ale echipei naţionale din acest an sunt programate în luna martie. România va juca un amical împotriva naţionalei din Israel şi, cel mai probabil, cu Grecia, al doilea amical nefiind deocamdată bătut în cuie.

