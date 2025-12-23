Daniel Pancu, antrenorul etapei a 21-a din SuperLiga. Cum arată echipa ideală

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a încheiat anul 2025 cu speranțe după succesul obținut pe terenul marii surprize FC Botoșani. Meritele cele mai mari îi revin lui Daniel Pancu, care a fost desemnat antrenorul etapei a 21-a din SuperLiga.

Într-un timp destul de scurt de la instalare, tehnicianul a reușit să schimbe tonusul la formația din Gruia. a readus speranța la CFR Cluj că se poate ajunge în play-off după startul catastrofal de sezon.

”Ardelenii s-au impus pe ‘Municipalul’ din Botoșani, provocându-le gazdelor prima înfrângere pe teren propriu din acest sezon”, se arată pe al LPF, în dreptul numelui lui Pancu.

Cum arată echipa etapei a 21-a din SuperLiga

În schimb, CFR Cluj nu are niciun jucător în echipa ideală a etapei cu numărul 21 din SuperLiga. Performera rundei este Universitatea Craiova, care dă numai puțin de trei fotbaliști după victoria concludentă cu Csikszereda.

de pe Arena Națională, dar îl are în echipa rundei doar pe căpitanul Darius Olaru. Câte doi jucători nominalizați au Unirea Slobozia, UTA și Oțelul Galați.

Ultimul jucător selectat vine de la FC Hermannstadt, iar echipa ideală a etapei a 21-a din SuperLiga arată astfel:

PORTAR

Robert Popa (Unirea Slobozia) – A apărat un penalty într-un moment important, care ar fi putut schimba soarta partidei de la Clinceni.

FUNDAŞI

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A dominat flancul drept. Ofensiv, a contribuit la succesul oltenilor cu gol și pasă decisivă.

– A dominat flancul drept. Ofensiv, a contribuit la succesul oltenilor cu gol și pasă decisivă. Ionuț Stoica (FC Hermannstadt) – Veteranul celor de la FC Hermannstadt a înscris în ultimele minute golul care le-a adus sibienilor un punct.

– Veteranul celor de la FC Hermannstadt a înscris în ultimele minute golul care le-a adus sibienilor un punct. Dmytro Pospielov (UTA) – A avut o evoluție solidă în fața atacanților adverși.

– A avut o evoluție solidă în fața atacanților adverși. Conrado Holz (Oțelul Galați) – Acțiunile lui din partea stângă au pus mari probleme adversarilor. A contribuit la ambele reușite ale oțelarilor.

MIJLOCAŞI

Alin Roman (UTA) – Gol și pasă decisivă. A ajuns la 13 contribuții ofensive în acest sezon.

– Gol și pasă decisivă. A ajuns la 13 contribuții ofensive în acest sezon. Pedro Nuno (Oțelul) – Un nou meci excelent făcut de mijlocașul gălățenilor. Gol și pasă decisivă.

– Un nou meci excelent făcut de mijlocașul gălățenilor. Gol și pasă decisivă. David Matei (Universitatea Craiova ) – Tânărul și talentatul jucător craiovean a înscris primele lui goluri în SuperLiga României. Este al 16-lea marcator al Universității din acest sezon, un alt capitol la care gruparea olteană este lideră.

) – Tânărul și talentatul jucător craiovean a înscris primele lui goluri în SuperLiga României. Este al 16-lea marcator al Universității din acest sezon, un alt capitol la care gruparea olteană este lideră. Darius Olaru (FCSB) – A marcat un gol foarte frumos, al 52-lea din carieră în SuperLigă.

ATACANŢI