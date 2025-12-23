Sport

Daniel Pancu, antrenorul etapei a 21-a din SuperLiga. Cum arată echipa ideală

Revenit de puțin timp în iarbă, Daniel Pancu a început să miște lucrurile la CFR Cluj. El a fost ales antrenorul etapei a 21-a din SuperLiga după victoria de la Botoșani.
Traian Terzian
23.12.2025 | 18:33
Daniel Pancu antrenorul etapei a 21a din SuperLiga Cum arata echipa ideala
Daniel Gabriel Pancu la startul meciului de fotbal dintre FC Botosani si FC CFR 1907 Cluj, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Stadionul Municipal din Botosani, vineri 19 decembrie 2025. © FOTO:Tudy/SPORT PICTURES
CFR Cluj a încheiat anul 2025 cu speranțe după succesul obținut pe terenul marii surprize FC Botoșani. Meritele cele mai mari îi revin lui Daniel Pancu, care a fost desemnat antrenorul etapei a 21-a din SuperLiga.

Daniel Pancu, ales antrenorul etapei a 21-a din SuperLiga

Într-un timp destul de scurt de la instalare, tehnicianul a reușit să schimbe tonusul la formația din Gruia. Victoria de la Botoșani a readus speranța la CFR Cluj că se poate ajunge în play-off după startul catastrofal de sezon.

”Ardelenii s-au impus pe ‘Municipalul’ din Botoșani, provocându-le gazdelor prima înfrângere pe teren propriu din acest sezon”, se arată pe site-ul oficial al LPF, în dreptul numelui lui Pancu.

Cum arată echipa etapei a 21-a din SuperLiga

În schimb, CFR Cluj nu are niciun jucător în echipa ideală a etapei cu numărul 21 din SuperLiga. Performera rundei este Universitatea Craiova, care dă numai puțin de trei fotbaliști după victoria concludentă cu Csikszereda.

Campioana FCSB s-a impus cu 2-1 în derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională, dar îl are în echipa rundei doar pe căpitanul Darius Olaru. Câte doi jucători nominalizați au Unirea Slobozia, UTA și Oțelul Galați.

Ultimul jucător selectat vine de la FC Hermannstadt, iar echipa ideală a etapei a 21-a din SuperLiga arată astfel:

PORTAR

  • Robert Popa (Unirea Slobozia) – A apărat un penalty într-un moment important, care ar fi putut  schimba soarta partidei de la Clinceni.

FUNDAŞI

  • Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A dominat flancul drept. Ofensiv, a contribuit la succesul oltenilor cu gol și pasă decisivă.
  • Ionuț Stoica (FC Hermannstadt) – Veteranul celor de la FC Hermannstadt a înscris în ultimele minute golul care le-a adus sibienilor un punct.
  • Dmytro Pospielov (UTA) – A avut o evoluție solidă în fața atacanților adverși.
  • Conrado Holz (Oțelul Galați) – Acțiunile lui din partea stângă au pus mari probleme adversarilor. A contribuit la ambele reușite ale oțelarilor.

MIJLOCAŞI

  • Alin Roman (UTA) – Gol și pasă decisivă. A ajuns la 13 contribuții ofensive în acest sezon.
  • Pedro Nuno (Oțelul) – Un nou meci excelent făcut de mijlocașul gălățenilor. Gol și pasă decisivă.
  • David Matei (Universitatea Craiova) – Tânărul și talentatul jucător craiovean a înscris primele lui goluri în SuperLiga României. Este al 16-lea marcator al Universității din acest sezon, un alt capitol la care gruparea olteană este lideră.
  • Darius Olaru (FCSB) – A marcat un gol foarte frumos, al 52-lea din carieră în SuperLigă.

ATACANŢI

  • Renato Espinosa (Unirea Slobozia) – A marcat o dublă care s-a dovedit a fi decisivă. A ajuns la patru goluri înscrise pentru ialomițeni.
  • Assad Al Hamlawi (Universitatea Craiova) – Introdus la startul reprizei secunde, a marcat de două ori pentru un succes categoric, în urma căruia oltenii au încheiat anul în fruntea clasamentului.
