Daniel Pancu, anunț dezarmant pentru fanii Rapidului: giuleștenii nu țintesc cupele europene: „Am un lot iresponsabil. Nu e prea puțin”

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Rapid a jucat în play-off în ultimele trei sezoane, iar în două dintre ele chiar a sperat la titlu. Spre uimirea tuturor, giuleștenii nu au obținut nici măcar o calificare în cupele europene în vreunul dintre sezoane, iar răbdarea suporterilor este pusă la încercare. Deși investițiile sunt mari, Daniel Pancu anunță că echipa vizează doar calificarea în play-off și că prezența în cupele europene nu este un lucru obligatoriu.

Rapid nu atacă cupele europene în primul sezon cu Daniel Pancu. Anunțul antrenorului

Daniel Pancu a preluat-o pe CFR Cluj într-o situație incredibil de slabă și a reușit să o califice în cupele europene, însă nu crede că poate face acest lucru cu Rapid, chiar dacă de această dată va avea la dispoziție o întreagă perioadă de pregătire și va fi pe banca tehnică încă din prima etapă.

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Fostul selecționer U21 spune că este acela de a păstra un antrenor la echipă pentru mai mult de un sezon și că primul an al său nu vizează calificarea în cupele europene, ci doar prezența în play-off: „(n.r. – obiectivul este doar prezența în play-off!?) Da, doar atât. Nu e puțin pentru Rapid, cea mai mare dorință a lor e să aibă un antrenor pentru doi ani, poate reușesc cu mine, nu știu, vedem. E cea mai mare dorință a lor”, a spus Daniel Pancu la

Ce a găsit Daniel Pancu în vestiarul Rapidului. Comparație cu echipa formată la CFR Cluj

Daniel Pancu a reușit să transforme la Cluj o echipă ce părea sortită play-out-ului, în una care să se lupte la cupele europene. Totuși, din cauza neînțelegerilor cu conducerea, „Pancone” a părăsit-o pe CFR Cluj și s-a întors în Giulești, la clubul său de suflet. El , însă este încrezător că poate regla mentalitatea jucătorilor și atmosfera din sânul echipei:

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„E cum mă așteptam. La cum arătăm acum, nu putem face nimic important. La nivel de grup mă refer. Pare un lot suficient, un lot iresponsabil aș putea să spun. Pare că toată lumea e vinovată, dar individual nu e nimeni. Un lot cu un grad de suferință scăzut (n.r. – echipa nu știe să sufere), e o diferență mare față de ce am lăsat la CFR și ce am găsit aici. Suferința, unitatea grupului… aici o simt. Și vedeam de afară, eu o vedeam de afară, dar asta nu înseamnă că nu se pot regla lucrurile astea”, a mai spus Daniel Pancu pentru sursa citată.