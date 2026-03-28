Daniel Pancu, anunț-șoc pentru Neluțu Varga: „Atunci nu rămân la CFR Cluj!”

Daniel Pancu a reușit lucruri impresionante la CFR Cluj. Numit în Gruia în această toamnă, acesta a dus echipa din partea de jos a clasamentului până în play-off-ul SuperLigii, iar acum obiectivul declarat este câștigarea titlului. Totuși, nu totul este roz la CFR. Antrenorul a anunțat că, dacă echipa nu va prinde un loc de cupele europene, nu va continua colaborarea.

Emoții la CFR Cluj. Clubul riscă să rămână fără licență

Clubul este obligat să își achite toate datoriile către foști jucători până la finalul lunii pentru a nu risca să piardă licența pentru cupele europene. Dacă sumele nu sunt achitate, automat „feroviarii” nu vor fi eligibili pentru calificarea în competițiile organizate de UEFA.

însă, pe moment, problemele stagnează. Sunt zile decisive în Gruia, iar finanțatorul Neluțu Varga este practic obligat să bage bani în club pentru a nu risca ratarea unui obiectiv important.

Daniel Pancu, gata să plece de la CFR dăcă echipa din Gruia nu primește licența pentru cupele europene!

Daniel Pancu, antrenorul echipei, speră ca situația să se rezolve. Acesta a dat de înțeles că nu are în plan să rămână în Gruia în cazul în care „feroviarii” nu obțin licența pentru Europa sau ratează prezența în cupele europene. Tehnicianul a vorbit și despre o altă problemă, starea gazonului de pe stadionul echipei ardelene, care, de câteva etape, arată din ce în ce mai rău.

„Starea gazonului e și ea «normală». Adică e foarte prost terenul acum. În centrul terenului, gazonul e rău. Ne-am antrenat pe el, a funcționat și sistemul de încălzire, grade cu minus. An de an e aceeași poveste, am înțeles. În perioada din decembrie până la sfârșitul lui martie, gazonul e prost. Când se termină campionatul, e iarăși perfect.

Nu am emoții că CFR ar putea să nu obțină licența pentru Europa. E domnul Iuliu Mureșan acolo, sunt mulți oameni care susțin CFR Cluj, îi văd în fiecare zi. Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân. Îmi place clubul, e imens, dar ăsta ar fi un obiectiv ratat. Dacă mă întrebi acum, aș lua-o ca pe un eșec și ar fi o mare dezamăgire, mi-ar fi greu să continui. Așa gândesc acum, mai sunt opt etape, să vedem. Dar șansele să ating acest obiectiv sunt mai mari decât să nu reușesc”, a declarat Daniel Pancu, conform .