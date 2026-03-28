Daniel Pancu, anunț-șoc pentru Neluțu Varga: „Atunci nu rămân la CFR Cluj!”

Daniel Pancu a făcut un anunț neașteptat! Antrenorul este gata să plece de la CFR Cluj dacă Neluțu Varga nu rezolva problema cu licența pentru cupele europene!
Alex Bodnariu
28.03.2026 | 12:30
Daniel Pancu a reușit lucruri impresionante la CFR Cluj. Numit în Gruia în această toamnă, acesta a dus echipa din partea de jos a clasamentului până în play-off-ul SuperLigii, iar acum obiectivul declarat este câștigarea titlului. Totuși, nu totul este roz la CFR. Antrenorul a anunțat că, dacă echipa nu va prinde un loc de cupele europene, nu va continua colaborarea.

Emoții la CFR Cluj. Clubul riscă să rămână fără licență

La CFR Cluj sunt în continuare mari probleme financiare. Clubul este obligat să își achite toate datoriile către foști jucători până la finalul lunii pentru a nu risca să piardă licența pentru cupele europene. Dacă sumele nu sunt achitate, automat „feroviarii” nu vor fi eligibili pentru calificarea în competițiile organizate de UEFA.

Conducerea clubului a dat garanții că situația se va rezolva fără mari probleme și că CFR Cluj va primi licența, însă, pe moment, problemele stagnează. Sunt zile decisive în Gruia, iar finanțatorul Neluțu Varga este practic obligat să bage bani în club pentru a nu risca ratarea unui obiectiv important.

Daniel Pancu, antrenorul echipei, speră ca situația să se rezolve. Acesta a dat de înțeles că nu are în plan să rămână în Gruia în cazul în care „feroviarii” nu obțin licența pentru Europa sau ratează prezența în cupele europene. Tehnicianul a vorbit și despre o altă problemă, starea gazonului de pe stadionul echipei ardelene, care, de câteva etape, arată din ce în ce mai rău.

Starea gazonului e și ea «normală». Adică e foarte prost terenul acum. În centrul terenului, gazonul e rău. Ne-am antrenat pe el, a funcționat și sistemul de încălzire, grade cu minus. An de an e aceeași poveste, am înțeles. În perioada din decembrie până la sfârșitul lui martie, gazonul e prost. Când se termină campionatul, e iarăși perfect.

Nu am emoții că CFR ar putea să nu obțină licența pentru Europa. E domnul Iuliu Mureșan acolo, sunt mulți oameni care susțin CFR Cluj, îi văd în fiecare zi. Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân. Îmi place clubul, e imens, dar ăsta ar fi un obiectiv ratat. Dacă mă întrebi acum, aș lua-o ca pe un eșec și ar fi o mare dezamăgire, mi-ar fi greu să continui. Așa gândesc acum, mai sunt opt etape, să vedem. Dar șansele să ating acest obiectiv sunt mai mari decât să nu reușesc”, a declarat Daniel Pancu, conform GSP.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
