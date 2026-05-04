Daniel Pancu, anunț uriaș pentru Rapid: „Mă voi întoarce!”

Partida Rapid – CFR Cluj, din etapa a 7-a a play-off-ului, s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1. Ardelenii au punctat în prima repriză, prin Zahovic și Cordea. După pauză, gazdele au redus din diferență prin Moruțan, în minutul 58, însă echipa pregătită de Costel Gâlcă nu a reușit să scoată niciun punct în Giulești.

Daniel Pancu, anunț despre titlu după victoria din Giulești

, Daniel Pancu s-a arătat nemulțumit de faptul că elevii său au greșit la golul înscris de Moruțan, în contextul în care a pregătit foarte bine acest duel. Totuși, antrenorul e mulțumit de faptul că a asigurat într-o proporție foarte mare participarea în cupele europene. Cât despre titlu, Pancu a mărturisit că încă se gândește la acest obiectiv, însă meciul cu Universitatea Craiova de etapa viitoare va fi decisiv.

„Vorbesc cu ei de o săptămână despre scânteie, despre ce înseamnă o greșeală individuală. Am comis-o și, ulterior, am avut mari probleme. Am avut șansa noastră, iar Popa a avut câteva intervenții foarte bune. Se putea termina rău pentru noi, dar suntem fericiți cu toții. S-a acumulat multă oboseală, însă este o victorie mare, foarte importantă.

Ne-am asigurat în proporție de 99,99% prezența în primele patru locuri ale campionatului, ceea ce înseamnă, în cel mai rău caz, un baraj pentru Conference League. La final, scopul a fost să obținem cele trei puncte și am reușit.

Titlul este în continuare în joc. Mai avem o șansă mică, pentru că aseară s-au risipit multe în prelungiri. Avem un meci direct cu Craiova. Sunt de 16 luni aici și este singura echipă pe care nu am învins-o. Nu le-am găsit ‘criptonita’ celor de la Craiova. Au multe soluții, au investit mult în vară și sunt, pe merit, echipa favorită la titlu. La nivelul investițiilor și al calității lotului, ocupă pe bună dreptate poziția actuală și cred că vor câștiga campionatul”, a declarat Daniel Pancu, conform .

Daniel Pancu, anunț despre viitorul său la Rapid

În continuare, tehnicianul le-a mulțumit . Daniel Pancu a transmis că, într-o bună zi, se va întoarce la Rapid, echipa sa de suflet. Totuși, acest lucru nu se va întâmpla în sezonul viitor, deoarece are contract în continuare cu CFR Cluj.

„Suporterii sunt recunoscători, chiar dacă au trecut șase ani de când am plecat. Consider că am fost îndepărtat nemeritat atunci, pentru că echipa juca un fotbal foarte bun și domina adversarii. Au fost câteva meciuri în care mingea nu a vrut pur și simplu să intre în poartă. Sunt convins că, într-o zi, mă voi întoarce.

În această seară, poate a fost o ușoară relaxare după pauză, deși le-am spus contrariul. Nu pot să mă controlez uneori pe bancă, dar reacțiile mele apar doar când văd că nu se respectă ceea ce discutăm. În rest, nu îmi place să mă manifest astfel. Este multă oboseală, e final de campionat, există presiune. Am vorbit chiar și cu un jucător care mi-a cerut să-i arăt toate greșelile pe video. I-am spus că este vorba, în primul rând, despre oboseală mentală. Sunt lucruri normale, dar astăzi am făcut greșeli mari.

În ceea ce privește viitorul, am contract și trebuie să terminăm pe locul 3. Locul 4 înseamnă baraj, locul 2 alt obiectiv. Am o relație bună cu jucătorii, atmosfera este foarte bună și îmi place aici. Vom vedea ce va fi, mai sunt câteva săptămâni și sperăm să încheiem sezonul cât mai bine. Nu fac calcule. Mai sunt trei meciuri și vrem să obținem cât mai multe puncte. Sper ca, în meciul cu Craiova, să marcăm din puține ocazii și să ne îndeplinim obiectivul.

În ceea ce privește atmosfera, le-am spus jucătorilor că nu va fi una plăcută pentru ei. Când Giuleștiul nu este de partea ta, din cel mai frumos stadion devine cel mai dificil. Se aud reproșuri încă de la încălzire. Am trăit și noi astfel de momente, iar jucătorii știau la ce să se aștepte. Am profitat în prima repriză. Aici este un public foarte pretențios și trebuie să ții cont de acest lucru”, a conchis Daniel Pancu.