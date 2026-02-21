Daniel Pancu anunță bomba după CFR Cluj – Petrolul 2-1: „Biliboc va fi valorificat pe o sumă mult mai mare ca Louis Munteanu”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj este din ce în ce mai aproape de calificarea în play-off după ce a învins Petrolul cu 2-1. Ce a spus Daniel Pancu după meci și cine este jucătorul pe care îl vede vândut pentru o sumă record.

Concluziile lui Daniel Pancu după CFR Cluj – Petrolul 2-1

O nouă etapă din SuperLiga, un nou succes pentru Daniel Pancu și elevii săi. Antrenorul lui CFR Cluj a bifat cea de-a 9-a victorie consecutivă și și-a adus echipa pe loc de play-off, cu șanse foarte mari de a rămâne în primele 6.

a ridicat și mai mult moralul în Gruia. Daniel Pancu a subliniat cât de important a fost rezultatul obținut, mai ales în condițiile în care Petrolul este un adversar care se închide bine.

„Cea mai importantă victorie aș putea să spun. Am întâlnit o echipă bună, foarte organizată. Am avut ceva probleme, am fost destul de lenți în prima repriză, în a doua cred că lucrurile s-au schimbat.

Am fost inspirați și la schimbări. Una peste alta, nu cred că poate contesta nimeni victoria. Am avut și ocazii. Împotriva Petrolului este greu să găsești spații, să le valorifici, dar cred că a fost o victorie meritată!”, a spus inițial Daniel Pancu.

Lorenzo Biliboc l-a dat pe spate pe Daniel Pancu după golul victoriei marcat cu Petrolul

Ulterior, antrenorul român a vorbit despre tânărul Lorenzo Biliboc, Pancu a spus că nu știa cât de bun este fotbalistul atunci când a sosit la CFR Cluj, dar acum este convins că va pleca pe o sumă mare.

„Avem jucători cu calitate la CFR, multe goluri de le vedeți sunt faze lucrate la antrenament, cum erau și la naționala U21. Sunt convins că jucătorii cu calitate au un randament bun cu mine. Din 4 antrenamete dintr-o săptămână, 3 sunt pe principii ofensive, mă refer la spații, la combinații. Sunt puși în valoare cu calitățile lor.

Biliboc, dacă mă întrebi pe mine, le-am zis încă de la început celor din conducere că va fi un jucător care va fi valorificat pe o sumă mult mai mare ca Louis Munteanu. Eu cred că nu m-am înșelat. Nu îl știam când am venit, dar e alt jucător acum!”, a mai spus Pancu.

Daniel Pancu a vorbit fără ocolișuri despre play-off. „Merităm!”

Pe final, Daniel Pancu a vorbit încă o dată despre play-off. În viziunea tehnicianului, CFR Cluj merită pe deplin acum să fie prezentă în primele 6 la finalul sezonului regular.

„Ce pot spune în momentul de față, e că merităm. Ca echipă, merităm să fim în play-off. Șansele sunt 90% acum, când am venit erau 5%. Cred că suntem echipă de play-off.”, a spus Daniel Pancu.