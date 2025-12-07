Daniel Pancu anunţă exodul de la CFR Cluj în iarnă: „Vor pleca mulţi jucători importanţi”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a plecat cu un singur punct de pe „Oblemenco” după remiza cu U Craiova (scor 1-1) în etapa cu numărul 19 din SuperLiga. Cum a reacționat Daniel Pancu după rezultatul care nu-i ajută prea mult pe ardeleni în lupta pentru play-off.

Ce a spus Daniel Pancu după U Craiova – CFR Cluj 1-1

CFR Cluj venea după rezultate dezamăgitoare înaintea derby-ului din Bănie și avea nevoie disperată de puncte. Ardelenii au scos un egal, care, deși nu-i ajută prea mult în economia play-off-ului, nici nu le stinge complet șansele.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu, a lăudat prestația adversarilor, considerând că, în acest moment, sunt peste Rapid, liderul SuperLigii. Pancu a mai spus și că ceea ce prestează U Craiova astăzi este doar munca lui Rădoi, fostul lor antrenor.

„După ce am câștigat cu Rapid am pierdut cu FC Argeș. Craiova este cea mai valoroasă echipă din campionat, o simt mai puternică decât Rapid, vă spun sincer. Știți în ce situație am venit. Dacă se înjumătățesc punctele acum suntem la 3-4 puncte de retrogradare. Avem valoare, dar avem și multe lucruri de pus la punct, mai ales la partea de posesie. Am făcut niște schimbări, simțeam că se formează niște dezechilibre în benzi, mai ales cu Bancu și Baiaram, dar jucătorii nu au intrat bine.

ADVERTISEMENT

Am făcut multe cadouri, iar ei aruncat foarte multe baloane din benzi. Asta este echipa lui Rădoi, nu e a nimănui. E mâna lui aici. Îmi pare rău de el că a plecat, dar Craiova este meritul lui. Eu am gândit acest meci ca pe unul echilibrat. Am făcut și pressing, dar știam unde sunt puternici și că vin mult din zonele laterale.

ADVERTISEMENT

Atacanții noștri laterali au făcut un joc bun defensiv, iar când te aperi așa mult este greu să mai ajungi proaspăt la poartă. Sunt niște lucruri care vor trebui schimbate. Mă așteptam să pot să țin mai mult mingea, dar este o echipă care își câștigă foarte bine duelurile și joacă foarte mult 1-1. De la linia de fund pleacă toată încrederea, care câștigă foarte multe dueluri”, a spus inițial Daniel Pancu.

Cum vede Daniel Pancu situația CFR-ului în perspectiva play-off-ului după 1-1 cu U Craiova

Așa cum a spus și înaintea meciului, . Tehnicianul a anunțat de asemenea plecări masive de la echipă în această iarnă.

ADVERTISEMENT

„Echipa este una foarte bună. Este echipă de primele șase. Sunt și astfel de perioade în istoria cluburilor. Trebuie să fim realiști pentru că riscăm să avem alte probleme. Trebuie să acceptăm situația și locul din clasament. Trebuie să fim atenți la consolidarea jocului acum, în iarnă, lucru ce ne va permite să abordăm jocurile din play-out cu încredere. Dacă spunem că suntem CFR și suntem cei mai buni, vom avea probleme mari.

Probabil că vor pleca jucători foarte importanți în această pauză, dar va trebui să ne descurcăm și să găsim soluții. Noi vom juca toate meciurile la victorie, nu vreau să se interpreteze. Dacă explică un matematician ce parcurs trebuie să avem ca să intrăm în play-off, s-ar putea să se dea inteligența artificială peste cap. E posibil, dar șansele sunt foarte mici.

Eu am refuzat de la început să pronunț cuvântul play-off. O echipă cu o victorie în 15 meciuri nu poate să aibă zece victorii în același număr de meciuri. Eu sper să adunăm cât mai multe puncte. Jucăm vineri cu Csikszereda și terminăm la FC Botoșani. Vedem ce se întâmplă în pauza de iarnă!”, a mai spus antrenorul ardelenilor.