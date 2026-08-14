Sport

Daniel Pancu anunță înaintea derby-ului Rapid – Dinamo: ”Suntem singurul club mare-mic din țara asta”

Daniel Pancu (48 de ani) a prefațat derby-ul cu Dinamo și și-a exprimat din nou nemulțumirea. La ce se referă, de fapt, antrenorul când spune că Rapid este singurul club mare-mic din România.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
14.08.2026 | 14:22
Daniel Pancu anunta inaintea derbyului Rapid Dinamo Suntem singurul club maremic din tara asta
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Daniel Pancu, conferință de presă înainte de Rapid - Dinamo. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Daniel Pancu a participat vineri, 14 august, la conferința de presă premergătoare derby-ului Rapid – Dinamo, care are loc sâmbătă, de la ora 21:30. Antrenorul giuleștenilor a vorbit din nou, pentru ultima oară, despre arbitraj, pornind de la faza de la UTA Arad – Rapid, care l-a nemulțumit foarte mult.

Daniel Pancu anunță înainte de Rapid – Dinamo: ”Este ultima oară când mai vorbesc despre arbitraj”

Daniel Pancu a făcut o adevărată criză de nervi la conferința de presă de la finalul meciului UTA – Rapid, scor 0-0, în etapa a 4-a din SuperLiga. ”Pancone” este ferm convins că echipa sa ar fi trebuit să beneficieze de un penalty, după faza controversată care s-a petrecut în minutul 90+3. Atacantul Stojilkovic a căzut în careu după un duel cu Pospelov, însă arbitrul i-a acordat cartonaș galben atacantului de la Rapid pentru simulare. Înaintea meciului Rapid – Dinamo, Daniel Pancu a abordat din nou acest subiect.

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”Impresia mea e că suntem singurul club mare mic din țara asta. E ultima oară când mai vorbesc despre arbitraj. Faza de la Arad, pentru unul care a jucat peste 600 de meciuri mijlocaș ofensiv sau atacant, nu poate fi tratată decât într-un singur mod: penalty 100%, nu 99,99%. Fundașii lovesc pe unde vor ei, în cap, în gât, dar în careu, atacantul e favorizat în careu. Atacantul intră în careu, se mișcă foarte repede, ia decizia de a schimba piciorul și a trage la poartă. Fundașul Aradului lovește și cade. Nu a atins mingea, nimic.

E un penalty care nu-i aparține centralului, doar de la VAR se putea interveni. Nu există soft. Ce fac, te-am omorât mai puțin? La fel de grav e și cartonașul roșu care nu i-a fost acordat lui Papeau. E ultima dată când mai vorbesc despre arbitraj. Impresia, după patru etape, e că Rapid este singurul club mare mic din România, tot ce a fost la jumate, nu am primit nici măcar un out sau fault. Nu vrem să ne transformăm în victime. Nu e vinovat centralul, VAR-ul trebuia să intervină.

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E trist, poate vin și eu din altă epocă, când Rapid mai câștiga trofee. Poate nu pot să înțeleg nici eu și nici colegii din generația mea, dar totuși venim după un faliment, lucrurile se câștigă în timp. Avem nevoie și de arbitraje care să nu fie părtinitoare, să fie tratate toate echipele la fel. Nu suntem victime, sunt convins că omul din VAR așa a văzut, dar opinia mea e că e 100% penalty”, a declarat Daniel Pancu.

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Pancu, îngrijorat înaintea derby-ului cu Dinamo

Tehnicianul ”alb-vișiniilor” este conștient că îl așteaptă un joc extrem de dificil cu Dinamo, pe care o consideră cea mai bună echipă din acest start de sezon, și nu și-a ascuns nemulțumirea față de numărul redus de goluri înscrise de formația.

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”Întâlnim mâine cea mai bună echipă a primelor patru etape. Dinamo este echipa care a marcat cele mai multe goluri, echipa care a schimbat antrenorul și stilul de joc. Are jucători de mare calitate, rapizi și tehnici, care au nevoie de două șuturi pe poartă pentru a marca un gol, în comparație cu noi care avem nevoie de aproape 5 șuturi pe poartă pentru a marca o dată.

Și aici sunt foarte nemulțumit, suntem departe la acest capitol. Cred că e cea mai scăzută medie de goluri marcate pentru o echipă de-a mea, cred că și Poli Iași marca mai multe goluri în 4 meciuri”, a spus el.

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Derby cu goluri multe în Giulești

Daniel Pancu este convins că Rapid va avea ocazii la partida cu Dinamo, programată sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30, în etapa a 5-a a SuperLigii, dar este la fel de sigur că un singur gol marcat nu va fi de ajuns.

”Dacă vrem să obținem ceva mâine seară va trebuie să suferim foarte mult, pentru că Dinamo este o echipă care poate pune în dificultate orice adversar din campionatul nostru. Îmi place mult Dinamo, dar avem și noi armele noastre. Chiar dacă avem probleme și va trebui să fiu foarte inspirat.

Ocazii cu siguranță vom avea pentru că Dinamo va duce mulți oameni în atac, lasă spații, dar noi trebuie să fim mult mai concentrați în fața porții pentru a marca. Și cred că vom avea nevoie de goluri, nu de un gol, pentru a câștiga cu Dinamo. Avem și niște absențe, dar nu vreau să spun despre cine e vorba”, a afirmat Pancu.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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