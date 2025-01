Daniel Pancu anunță o nouă generație fantastică a României: ”Eu vreau în finala Euro 2025!”. A revăzut imaginile din meciul cu Elveția: ”Dacă mai fac înseamnă că-s idiot!”

România are o nouă generație europeană, . De data aceasta nu mai suntem invitați ca gazde, tricolorii au obținut calificarea spectaculos, . Trupa cu Louis Munteanu, cu Tavi Popescu și cu Ianis Stoica va avea la vară adversare de top: Italia, Spania și țara gazdă, Slovacia.

Daniel Pancu anunță o nouă generație fantastică a României: ”Suntem în rând cu cele mai mari forțe ale Europei!”

Daniel Pancu va trebui să se descurce în Slovacia fără să se afle pe bancă, el e suspendat pentru două meciuri după ce în timpul duelului cu Elveția a intrat pe teren ca să-i ceară arbitrului să-l elimine pe un adversar. Pancu e conștient că a greșit, dar e mândru de performanța lui și a jucătorilor. O parte din pregătirea turneului final o reprezintă un drum în Dubai.

Domnule Pancu, de ce e utilă călătoria aceasta a dumneavoastră în cantonamentul din Dubai al Rapidului?

E o inițiativă a Federației de vreo zece ani de zile ca în perioada aceasta de pregătirii selecționerii să meargă mai mult pentru a încuraja jucătorii care pot fi convocați. Colaboratorii mei sunt deja în Turcia de pe 4 ianuarie, iar eu am luat decizia de a-i vedea pe jucătorii Rapidului deoarece de acolo au venit cei mai mulți fotbaliști în această campanie, am terminat preliminariile cu cinci de la Rapid. Ignat, Borza, Grameni, Vulturar au fost jucători de bază, Pop mai puțin. Toți cinci ne-au ajutat foarte mult , de aceea am luat decizia să vin aici. Una e să discuți cu un jucător la telefon, alta e să te simtă lângă el. Până la urmă, ideea asta a FRF ca selecționerii să meargă să-i vadă live pe fotbaliști a dat roade.

Roadele fiind calificările?

Dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu cinci, șase ani că vom avea nu patru, ci două calificări consecutive la Campionate Europene sub 21 de ani aș fi considerat-o o utopie. Uite că am ajuns la patru prezențe! Noi suntem acum în rând cu cele mai tari forțe ale Europei! E clar că avem resurse, noi avem fotbaliști în România, avem gena! Ceva se întâmplă cu ei. Eu sper să mă înșel, e ceva ce am mai spus: în momentul în care fac pasul către ceva mai bun financiar dispar unii dintre ei. Cu toate că acum mulți dintre cei din generația de la Euro 2019 sunt în naționala de seniori.

Vă referiți la faptul că românii se mulțumesc cu puțin?

Aici e problema noastră de multă vreme. Aici se face diferența. Am insistat mereu pentru obiectivul Vestului pentru jucătorii de care răspund de un an și jumătate. S-a văzut în meciul cu Elveția că nu e nicio diferență în favoarea vesticilor. Problema e că un fotbalist al nostru valorează un milion și jumătate de euro, iar un elvețian pe care noi l-am bătut va fi vândut peste patru, cinci luni cu 20 de milioane de euro. Veți vedea!

”Dan Șucu poate să ne ia și pe noi doi la Genoa, dar asta nu înseamnă c-o să și jucăm! Nu văd ca vreun rapidist să devină imediat titular în Serie A”

Românii sunt mai ieftini doar din cauza naționalității?

Nu e vorba numai despre naționalitate! Cu românii se întâmplă ceva atunci când le e cald. Când le e cald, unii se sufocă.

Poate fi repetată în vara următoare performanța de la Euro 2019, atunci când naționala de tineret a jucat o semifinală de Campionat European? Sau aceea a fost o excepție la care nu e corect să ne raportăm?

Ba da, putem să ne raportăm! Condiția de bază e să fie toți în formă și să fie conștienți de pe acum că dacă la Euro vom fi noi n-o să fie de ajuns! Ca să fim buni în acest turneu final trebuie să ne autodepășim toți! Mai sunt cinci luni și două zile până la European. Eu cred foarte mult în echipa aceasta, iar ea mi-a depășit așteptările uneori.

De ce Louis Munteanu a fost foarte bun în națională, dar nu a confirmat și la CFR așteptările care existau?

A avut evoluții bune și la club, a marcat goluri. Nu e ușor să te adaptezi într-un alt stil, într-un club cu o presiune destul de mare prin prisma trofeelor câștigate în ultimii ani. E un jucător care poate părea capricios… Nu că nu ar fi, dar în niciun caz nu este așa cum pare! Eu am avut inspirația de a-l numi căpitan încă de la început fiindcă am crezut în el și știu că are un mare potențial.

Poate vreun jucător de la Rapid să fie la Genoa acum?

Noi avem mulți jucători în Italia, sunt și prin Serie B, prin Serie A. Nu e că nu l-aș vedea pe vreun rapidist la Genoa… Poate că întrebarea este dacă e vreunul pregătit să joace acum la Genoa. Răspunsul meu sincer este nu. Genoa luptă pentru menținerea în Serie A, iar eu cunosc bine situația din fotbalul italian. Acolo e o presiune incredibilă mai ales pentru echipele astea aflate la retrogradare. A, pentru viitor, da! Dacă mă întrebați ”ar fi Borza o achiziție bună pentru viitor?”, atunci răspunsul e da.

Dar e mai ușor pentru jucătorii români să ajungă la Genoa după ce Dan Șucu a devenit acționar majoritar.

Așa, să fiu legitimat la Genoa pot și eu! M-ai întrebat dacă poate să joace vreunul acum, adică să intre în echipă imediat. De transferat, ne transferăm la Genoa amândoi fără probleme, că nu ne e greu să semnăm.

”Vreau în finala Euro 2025! Contractul meu expiră după Campionatul European și nu am negociat cu FRF pentru prelungirea lui”

Mai simțiți ceva special când mergeți la un antrenament sau la un amical al Rapidului și vedeți echipamentul, sigla? Sau puteți fi rece, neutru?

Nu există nicio legătură și nu a existat! Lumea să nu uite că atunci când am început campania de calificare, cu înfrângerea cu 2-3 cu Albania, Rapid nu avea niciun jucător în lot! Singurul care aparținea de Rapid, dar juca la Mioveni, unde nu prea prindea echipa în liga a doua, era Ignat. Pe urmă evoluțiile lor de la cluburi i-au adus la națională. Poate lumea e tentată să spună ”e Pancu acolo, d-aia sunt cinci rapidiști”. Așa ceva nu există!

Nu vă e dor să antrenați zi de zi o echipă de club? În perioada aceasta ați fi condus echipa în cantonament, nu ați fi mers s-o urmăriți.

Crede-mă că îmi e groaznic de dor, nu că îmi e dor! Eu sunt un om de acțiune. M-am adaptat situației și am ajuns să văd foarte mult fotbal. Și ca antrenor de club vezi meciuri, dar nu câte văd eu acum. Am de urmărit vreo douăzeci de echipe românești și mă mai uit și la adversari. Până în iunie, eu și stafful meu avem de urmărit vreo optzeci de echipe. Ca selecționer, dacă accepți să fii ocupat 24 din 24 ai ce să faci.

Vă e clar ce veți face după Campionatul European din vară?

Nu am un plan și oricum în fotbal nu poți anticipa evenimentele. Poți să mergi la o echipă și să vrei să stai puțin dar să rămâi acolo ani de zile. Sau invers, să îți propui să rămâi mulți ani și să fii demis rapid. Cert este că după Euro expiră contractul meu.

Și nu au existat negocieri pentru prelungire?

Nu am negociat nimic, știu doar că se termină contractul.

Obiectivul pentru Euro care este?

Eu mă gândesc la finală. Trebuie să ieșim din grupă, în primul rând. Iar pentru a ieși din grupă, le transmit și jucătorilor de pe acum, trebuie s-o batem pe una dintre Italia și Spania. Obligatoriu! Și să nu pierdem cu Slovacia. Invers nu merge, s-o batem pe Slovacia și să facem doar un punct cu una dintre primele două.

Daniel Pancu e conștient de greșeală: ”Mi-am făcut curaj să văd imaginile. Groaznic! Dacă repet așa ceva, sunt un idiot și merit toate pedepsele din lume!”

Ați revăzut imaginile din meciul cu Elveția?

Foarte puțin. Eram foarte încărcat dinainte. Pe lângă energizantul pe care am povestit că îl luasem, eu nu puteam să-mi scot din minte o fază din meciul tur, de la Lausanne. Și vă mai spun pentru ultima oară: accidentare lui Louis eu am văzut-o cel mai bine! Ei și al patrulea arbitru, că el i-a spus ”centralului” să-i dea roșu! E posibil ca ”centralul” să nu fi văzut faza. Pe viață nu-mi mai trebuie să intru nici măcar doi metri pe teren! S-a văzut foarte urât, groaznic!

Nu se va repeta, deci.

Le învăț. Se spune că greșești cu adevărat când o faci a doua oară. Și nu mai… Dacă va mai fi o a doua oară înseamnă că sunt un idiot și că merit toate pedepsele din lume! Până la urmă, eu i-am spus arbitrului doar ”mi-a omorât jucătorul! E roșu clar!”. După vreo săptămână am avut și eu curajul să mă uit la imagini.

S-a văzut urât și fiindcă nu e ceva cu care să fim obișnuiți în fotbal.

E ceva ce probabil că se întâmplă o dată la douăzeci de ani. S-a văzut urât și fiindcă puneau jucătorii mâinile pe mine, că dacă aș fi ajuns la arbitru i-aș fi zis să-i dea roșu elvețianului și atât.

Că ”dacă nu-l țineau jucătorii…”.

Daaa, că altfel îl distrugea!

Are Rapid o șansă să fie în playoff?

Cum adică o șansă? Dacă Burmaz nu rata incredibil cu Sepsi, Rapid era acum pe loc de playoff. O spun pentru ultima oară, că pe urmă iar se mai supără cineva pe mine: Rapid este o echipă de playoff! Pe merit! Trebuie să ne uităm și la bugete. Într-un campionat cu 30 de etape, în 99 la sută dintre cazuri bugetele fac diferența. În zece etape, în cincisprezece se poate strecura o echipă cu un buget de zece ori mai mic decât al tău. Dar în 30 de etape câștigă în general aceia care au bani mai mulți. Rapid va arăta mai bine în meciurile din anul acesta, sunt convins!

”Jucătorii au primit laudele cuvenite, toată lumea a fost felicitată, mai puțin eu. Eu am fost suspendat, terfelit. Asta este… Eu am uitat calificarea, acum suntem într-o selecție permanentă pentru Euro” ”Au fost 51 de jucători convocați în preliminarii, acum monitorizăm pentru Euro 67 de inși. Fiecare are șansa lui. Eu nu am emoții pentru Euro acum. În cinci luni, câte au mai rămas, sunt schimbați președinți, guverne, darămite situația din fotbal!” Daniel Pancu, selecționerul U21