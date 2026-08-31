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La finalul meciului Rapid – Universitatea Craiova 1-1, Daniel Pancu a transmis în primul rând că simte că echipa sa poate reuși lucruri importante în acest sezon de SuperLiga, poate chiar să câștige titlul de campioană. Antrenorul se bazează în principal pe faptul că, în viziunea sa, formația lui încă nu ar juca nici măcar la jumătate din capacitate.

Daniel Pancu, discurs în forță după Rapid – Universitatea Craiova 1-1

De asemenea, cu această ocazie, tehnicianul formației din Giulești a anunțat și un nou transfer la echipă. „De 7 etape Rapid este top, top, top la acest capitol, ne batem pentru fiecare minge. Deja am jucat meciuri importante, cu echipa la jumătate din potențial, poate mai puțin. Sunt absolut convins că în acest an se pot întâmpla lucruri importante. Suntem cea mai bună echipă, cu FCSB alături de noi și U Cluj. Consider că există multă valoare individuală în atac.

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Dacă ar fi fost meciul ieri, cum ar fi fost normal, că erau 72 de ore de la meciul lor din Europa, ar fi fost altceva. Așa, planul a fost să nu primim gol în prima repriză. O echipă europeană are alt tonus, altă energie, altfel câștigă duelurile, în prima repriză le-au câștigat pe toate, dar în a doua repriză cad. În a doua repriză am mutat și am schimbat meciul.

Stojilkovic, în primul rând, l-ați făcut cel mai mare simulator, iar astăzi la 0-0 are șansa, dacă ar fi fost un simulator, să cadă, când era tras de ultim apărător, atunci am fi jucat 11 contra 10. Mi-a plăcut enorm, nu credeam vreodată că poate să vină în România, are multe ocazii meci de meci. O să aibă și mai multe, are o tehnică foarte bună în regim de viteză, se descurcă pe spații. La antrenamente nici nu avem presiune ca la meci, și un portar foarte bun la Craiova, a contat și asta.

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Foarte mulțumit de ce se întâmplă până acum ca atitudine, ca relații de joc vorbim de Mărțișor cred. Ne putem bate cu șanse reale sus de tot. A venit un fundaș central azi, probabil mâine va fi prezentat”, a declarat la finalul meciului

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Ce a spus Daniel Pancu despre golul primit de Aioani și despre suspendarea ispășită la acest meci

Antrenorul Rapidului crede că portarul Marian Aiaoni nu poate fi învinuit pentru golul primit în prima repriză de la Stevanovic. De asemenea, a transmis că speră să nu mai fie suspendat pe viitor, pentru a nu mai fi nevoit să urmărească meciurile doar din tribune, așa cum s-a întâmplat acum și la meciul de la Ploiești cu Petrolul din etapa precedentă: „Nu cred că e gol de portar. Anticipase că Stevanovic va lovi mingea direct, nu cred că e gol de portar. Sunt cuminte, gata, că e groaznic sus”.